Educa.Pro acerca su plataforma al talento sanitario de BookaHospi
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La institución de formación corporativa de EDUCA EDTECH Group refuerza su crecimiento en el sector salud con una alianza estratégica que permitirá a los equipos de BookaHospi acceder a una plataforma flexible, práctica y orientada al desarrollo continuo del talento
Educa.Pro avanza en su posicionamiento como plataforma para organizaciones con una nueva alianza estratégica junto a BookaHospi, la plataforma líder en movilidad sanitaria en España con +100.000 profesionales registrados
El acuerdo permitirá llevar la cultura del learning by doing a los equipos de BookaHospi a través de un ecosistema formativo flexible, dinámico y pensado para integrarse en el día a día de la organización. La colaboración refuerza la propuesta de Educa.Pro como una solución capaz de ayudar a las empresas a mantener a sus equipos actualizados, impulsar habilidades clave y convertir la formación continua en parte real de su cultura interna.
Con las organizaciones cada vez más enfocadas en adaptarse a las innovaciones del mercado, Educa.Pro nace precisamente para dar respuesta a uno de los grandes retos del talento: formar de manera continua, personalizada y alineada con las necesidades de cada empresa. Su propuesta combina acceso a contenidos, flexibilidad, seguimiento, análisis y acompañamiento en cada etapa del proceso formativo.
Una solución formativa para organizaciones que crecen
BookaHospi cuenta con una comunidad de más de 90.000 profesionales, presencia en más de 7 países y una red de 100.000 profesionales. Su plataforma, impulsada por un agente de IA permite a los profesionales gestionar documentación, recibir ofertas nacionales y trabajar en cualquier parte del país por turnos o contratación fija. Sobre esa base, Educa.Pro incorpora ahora una capa formativa orientada al crecimiento de los equipos y al fortalecimiento de una cultura de aprendizaje continuo. Como señala Pablo Ybarra, director B2B de EDUCA EDTECH Group:
El acuerdo también refuerza una visión compartida por ambas compañías: crear entornos profesionales donde aprender no sea una acción puntual, sino una práctica integrada en la cultura de trabajo.
Educa.Pro consolida su propuesta B2B
La alianza con BookaHospi supone un paso más en la consolidación de Educa.Pro como una solución diseñada para empresas que necesitan acompañar el desarrollo de sus equipos con herramientas adaptadas a la realidad del mercado actual. Una realidad en la que el talento ya no solo se atrae: también se forma, se acompaña y se impulsa desde dentro.
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