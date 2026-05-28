​Tendencias en 'looks' de novia para bodas de verano: lo que sí y lo que no, según los expertos

Con las altas temperaturas como telón de fondo, muchas novias ultiman los detalles para acertar en sus próximas bodas de verano. Cada época del año cuenta con sus propias tendencias y en la temporada estival hay fenómenos que se pondrán ver en repetidas ocasiones y otros de los que tocará despedirse. Descubrimos todos los detalles de la mano del diseñador Rafa Valverde y de la fundadora de la firma de joyería Carmen Marcos CCM, Rocío Roldán.

Rafa Valverde. Foto: Palogoca

Drapeados y siluetas con movimiento

En busca del romanticismo que tanto gusta a las novias actuales, el diseñador Rafa Valverde cuenta que “este verano seguiremos viendo una gran presencia de drapeados, mangas acampanadas y diferentes versiones de siluetas con movimiento, especialmente faldas con mucho vuelo y protagonismo”.

Rafa Valverde

Vestidos que no son de color blanco puro

En linea con el auge de lo vintage, lo bohemio y lo bucólico, el creador cordobés apunta que: “otra de las tendencias que continúa ganando fuerza son los tonos más tomados o marfil claro, ya que cada vez más novias se alejan del clásico blanco roto en busca de una estética más suave y sofisticada”.

Carmen Marcos CCM. Foto: Lamarga Bodas

Más allá de las tiaras

Explica Rocío Roldán, al frente de Carmen Marcos CCM, que esta temporada estival: “las tiaras siguen siendo tendencia pero es cierto que en las bodas de verano, con el pelo recogido, están muy de moda tanto los cubre moños como las gargantillas y los maxipendientes”.

Carmen Marcos CCM. Foto: Lamarga Bodas

La llegada del casquete

“Un fenómeno en auge entre novias e invitadas son los casquetes joyas con cadenas que caen por el pelo. Suelen llevarse con melena suelta, en looks modernos o bohemios. Es algo muy actual y muy en tendencia”, revelan desde Carmen Marcos CCM.

Rafa Valverde. Foto: Palogoca

Tejidos fluidos para hacer frente al calor

“En verano, como materiales, triunfar los tejidos fluidos, con movimiento, como la bambula, la muselina y las gasas bordadas o lisas. Y también tejidos naturales en los que se ve la trama del tejido, como son las sedas salvajes”, apunta Rafa Valverde.

Carmen Marcos CCM.

Decimos adiós al cubreraíz

Cuando preguntamos a Rocío Roldán acerca de qué accesorios ya no son tendencia, nos dice que: “Claramente la tendencia del cubre raíz se ha quedado atrás esta temporada para novias, ya que es algo que suelen ponerse las invitadas también y se ha explotado bastante en los últimos años”.

¿Desaparecen las prendas desmontables?

En los últimos años, aquellas novias que buscaban contar con dos o tres looks en un mismo estilismo escogían vestidos convertibles, que evolucionaban en diferentes momentos de la boda, para ofrecer una nueva versión de ellas mismas y, también, en ocasiones, ganar en comodidad. Rafa Valverde señala que esta opción se está perdiendo: “las piezas desmontables están perdiendo protagonismo. Personalmente, no soy partidario de este tipo de piezas, ya que muchas veces no terminan de integrarse de forma natural en el diseño, pueden desplazarse y restar comodidad a la novia, que acaba teniendo que recolocarlos constantemente durante el día”.