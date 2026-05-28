La piel puede cambiar de tono por el azúcar

La glicación, que es silenciosa, hace que se inflame la piel y, a la larga, aparecen las manchas y el tono desigual. Y así se pueden tratar, según las expertas en cuidado de la piel de Dermalogica, Byoode y Advanced Nutrition Programme "Si se comen muchas golosinas y muchos dulces, salen caries". Esa frase se ha repetido desde niños una y otra vez; sin embargo, poco se habla de lo que influye el azúcar en el tono de la piel. A veces no es el sol. Ni siquiera ese verano en el que no se ha reaplicado bien el protector. "A veces, cuando la piel se ve más apagada o con manchas que antes no estaban ahí, tienen una explicación y no está solo en el sol, sino en la glicación", apunta Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica. Y lo curioso sobre la glicación es que el proceso es casi imperceptible y lento, pero se acaba notando "en el tono, en la luminosidad y también en cómo envejece la piel. Se ve pasados los 40-45 años sobre todo, pero viene de un proceso a largo plazo", apostilla Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Azúcar, A.G.E. e inflamación: el cóctel que apaga la piel

Antes de hablar de manchas, conviene entender qué le pasa a la piel cuando se abusa del azúcar. "La glicación es un proceso por el que los azúcares se unen a proteínas como el colágeno y la elastina y las deterioran", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. "Esa unión genera los llamados A.G.E., o productos finales de glicación avanzada, que son moléculas dañadas que se acumulan en la piel y aceleran su envejecimiento". Y, por eso, como resume Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, "la piel se vuelve menos elástica, más rígida y también más apagada".

El problema, añade Raquel González, es que "la glicación no afecta solo a la firmeza, también altera el funcionamiento global de la piel". Cuando ese daño se acumula, se forma una cadena de estrés oxidativo e inflamación sostenida que no siempre se ve a simple vista. "No hace falta que la piel esté muy roja para que esté inflamada. A veces, lo que ocurre es que hay sensibilidad, tirantez, falta de luz o un tono menos uniforme", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Y ahí empieza a explicarse la mancha. "Cuando la piel vive en un estado inflamatorio, los melanocitos pueden activarse más de la cuenta y producir más melanina", señala Raquel González. "Por eso no todas las manchas tienen detrás solo al sol", añade la cosmetóloga. Irene Serrano, por su parte, reconoce que "muchas veces hay una inflamación previa que las favorece o las intensifica, y el exceso de azúcar en la alimentación puede formar parte de ese proceso".

Cómo tratar una piel con manchas por glicación

Cuando las manchas tienen detrás inflamación y glicación, no basta con intentar borrarlas a toda costa, hay que abordarlas de dos maneras diferentes. "Lo primero es frenar el proceso que las está favoreciendo", advierte desde la dirección dermocosmética de Perricone MD Mireia Fernández. Eso implica "proteger el colágeno, reducir la inflamación y reforzar la barrera cutánea. Una piel sensibilizada no necesita agresión, necesita equilibrio", resume Estefanía Nieto. Por eso conviene apostar por "antioxidantes como la vitamina C y los retinoides, activos calmantes como la niacinamida o la centella asiática, e ingredientes despigmentantes bien tolerados, como el ácido tranexámico o el azelaico, que se pueden incorporar a la rutina tanto con cosméticos como con suplementación dermocosmética", sugiere la cosmetóloga Raquel González, creadora también de la firma Byoode.

"Si se intenta corregir rápido con demasiados ácidos, se puede inflamar más la piel y acabar fijando más pigmento", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. A eso hay que sumar una "buena fotoprotección diaria e incluso acudir a tratamientos láser. Reducir el exceso de azúcar y ultraprocesados también puede ayudar, porque la piel refleja lo que pasa dentro", concluye Marta Agustí, la dirección nutricional de Advanced Nutrition Programme.

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD, es un gel-crema con ácido hialurónico hidratante, niacinamida calmante y extracto de romero, antioxidante, protector y energizante. Con textura ligera para contrarrestar al SPF. 78 € en Perriconemd.es.

Retin-A Night de Byoode es un innovador sérum de noche que combina dos potentes retinoides —retinal y retinART— junto con péptidos, factores de crecimiento, vitaminas C y E, ácido hialurónico, niacinamida y otros activos para combatir el envejecimiento de la piel de forma eficaz y sin irritación. Su fórmula avanzada estimula la producción de colágeno hasta un 90 % más que el retinol tradicional, mejora la firmeza, hidratación y luminosidad, y desmiente mitos sobre la incompatibilidad entre vitamina C y retinoides. Enriquecido con superalimentos como okra, rábanos y espárragos, este sérum reafirma, redensifica y equilibra la piel, ofreciendo resultados visibles y respaldados por estudios clínicos. 75 € en Byoode.com.

Biolumin-C Heat Aging Protector SPF50, de Dermalogica, es un fotoprotector químico de amplio espectro que protege frente a los rayos UVA y UVB mientras ayuda a prevenir los signos del fotoenvejecimiento. Su fórmula con vitamina C ultraestable, vitamina E y activos hidratantes combate los radicales libres, refuerza la luminosidad de la piel y aporta confort durante todo el día. Además, incorpora el complejo ThermaRadiance, pensado para proteger visiblemente frente a los efectos del envejecimiento causado por el calor. 95 €.

Niacinamide Peptides, de Medik8, es un sérum que combina un 10 % de niacinamida con péptidos Crystalide para mejorar el tono, la textura y la luminosidad de la piel sin comprometer la tolerancia. Nace como una evolución de la niacinamida clásica, pensada para ofrecer resultados visibles mientras refuerza la función barrera. Además, incorpora N-acetilglucosamina y zinc PCA, ayudando a minimizar poros, regular el sebo y mantener la piel calmada y equilibrada a largo plazo. 65 € en Purenichelab.com.

Skin Antioxidant de Advanced Nutrition Programme, cuenta con siete nutrientes vegetales en cápsulas de extractos de zanahoria morada para brindar protección antioxidante a la piel. Creado para contrarrestar los efectos del envejecimiento causados por la exposición solar y de luz azul, tiene además betacaroteno, que neutraliza la acción de los radicales libres producidos por los rayos ultravioletas. 44 € en Purenichelab.com.

