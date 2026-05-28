Motorbeach deja más de 3 millones en Pinares en cuatro días

En solo cuatro días, el Motorbeach Festival genera un impacto económico directo superior a los 3 millones de euros en la Comarca de Pinares, dinamizando hoteles, casas rurales, restaurantes y numerosos negocios locales.

La Junta de Castilla y León ha reconocido oficialmente que los festivales que operan en la región generaron en 2022 una repercusión económica estimada en 39 millones de euros y más de 3.000 puestos de trabajo con 300.000 espectadores agregados. Motorbeach, con más de 30.000 asistentes concentrados en un solo enclave rural durante cuatro días, produce por sí solo un efecto multiplicador extraordinario sobre un territorio que históricamente carece de infraestructura turística a esa escala.

Pero el verdadero impacto del Motorbeach no termina cuando se apagan los escenarios. El efecto económico se ramifica durante todo el año: revalorización del suelo y las viviendas, mejora de infraestructuras de servicio, mayor visibilidad para los negocios locales y un flujo constante de visitantes que regresan fuera del periodo festivalero atraídos por la zona que descubrieron gracias al festival.

El turista que Soria necesita Motorbeach no trae turismo masivo de bajo valor. El perfil del visitante tiene una media de edad de entre 45 y 55 años, con un poder adquisitivo elevado y un gasto medio muy superior al habitual en otros eventos. La Federación Española de Motociclismo confirma que el mototurista tipo presenta un poder adquisitivo medio-alto con un gasto medio de 180 euros diarios, siendo considerado por los expertos el turista ideal precisamente porque recorre territorios no convencionales, huye de los destinos masificados y consume de forma genuina en el comercio local.

Se habla de un turismo adulto, estable, respetuoso y profundamente vinculado con la naturaleza, la gastronomía y el territorio. Un turismo que come en los restaurantes del pueblo, se aloja en las casas rurales de la comarca, llena los depósitos en las gasolineras locales y que, al regresar a casa, recomienda Vinuesa, el Embalse de la Cuerda del Pozo y la Comarca de Pinares entre sus clubes de motos y redes de contactos. El boca a boca de 30.000 embajadores con alta capacidad de influencia no tiene precio en ninguna campaña de marketing turístico institucional.

Miles de asistentes descubren por primera vez la comarca gracias al festival. Y muchos de ellos regresan después durante el resto del año con sus familias, amigos o clubes de motos. El efecto llamada es constante y permanente. Motoristas procedentes de toda España y de países europeos vuelven a recorrer las carreteras de la zona, consumir en negocios locales y recomendar el destino como uno de los grandes paraísos naturales y motociclistas de Europa.

Sostenibilidad auténtica, no de escaparate Y todo ello con un impacto medioambiental mínimo. Motorbeach aparece y desaparece prácticamente sin dejar huella física permanente en el entorno. El respeto por la naturaleza forma parte del ADN del festival desde su nacimiento. La conciencia medioambiental de los asistentes, las políticas internas del evento y el compromiso con el entorno convierten al Motorbeach en un modelo completamente diferente al de otros grandes eventos masivos.

El propio sector académico lleva años subrayando que el futuro de los festivales pasa obligatoriamente por incorporar la sostenibilidad como principio rector. Motorbeach ya opera desde esa lógica: un festival que genera riqueza sin dañar el territorio que lo sustenta no es una utopía, es exactamente lo que ocurre cada julio en Vinuesa.

Cultura, seguridad y familia: un evento más allá de las dos ruedas Porque Motorbeach tampoco es un simple festival de música. Aquí conviven cultura, seguridad vial, turismo responsable, deporte y familia. Cada año aumenta la presencia de niños y familias completas que encuentran en Motorbeach un espacio seguro y diferente. El festival cuenta con actividades infantiles, zonas familiares, cursos de pilotaje, formación y experiencias vinculadas al mundo del motor desde una perspectiva educativa y responsable.

Uno de los grandes ejemplos es el Aula del Motor, un espacio único dentro del festival donde participan profesionales, pilotos, expertos y representantes institucionales vinculados al mundo de la moto y la seguridad vial. En la edición 2026 estará presente el eurodiputado Miguel Santos, reconociendo públicamente el valor cultural, turístico y social del Motorbeach y la importancia de impulsar iniciativas que mejoren la seguridad y la convivencia dentro del motociclismo europeo.

Tanto en el festival como en todos los desafíos y eventos organizados por Motorbeach y Sun To Sun Challenge, la seguridad es una prioridad absoluta. Desde los recorridos hasta la formación, pasando por la concienciación vial y las actividades educativas, el objetivo siempre ha sido demostrar que el motociclismo puede ser una herramienta de cultura, turismo y desarrollo económico responsable.

Lo que los números no cuentan: orgullo, identidad y futuro También es importante destacar algo que muchas veces no aparece en los números, pero que se percibe claramente en la calle y en el ambiente de la comarca. Desde la llegada de Motorbeach a Vinuesa se ha producido un aumento evidente del interés de muchos jóvenes de Pinares y de Soria por el mundo de la moto, el deporte al aire libre, las rutas y el propio territorio donde viven. Muchos chicos y chicas que antes apenas miraban hacia su entorno hoy sienten orgullo por enseñar su pueblo, sus carreteras, sus pinares y sus paisajes a gente llegada de toda Europa.

Y eso tiene un valor enorme. Porque en España ocurre muchas veces algo curioso: cuando alguien de fuera llega y pone el foco sobre la tierra, de repente uno mismo empieza también a verla con otros ojos. Se empieza a valorar más lo que se tiene. A entender que se vive en un lugar privilegiado.

Motorbeach ha ayudado precisamente a eso: a reforzar el orgullo local y a generar una nueva conexión entre juventud, territorio y cultura del motor. Hoy muchos jóvenes de la zona participan en actividades vinculadas al motociclismo, al turismo, a la fotografía, a la música o a la organización de eventos gracias al impacto cultural que el festival ha generado alrededor de Pinares. El festival no solo atrae visitantes. También activa ilusión, identidad y sentimiento de pertenencia. Y probablemente ese sea uno de los legados más importantes que está dejando Motorbeach en la comarca.

Una oportunidad histórica imposible de ignorar Por eso el apoyo del pueblo y de la comarca es fundamental. Porque Motorbeach no es un problema para Pinares. Es una oportunidad histórica. Un escaparate internacional imposible de comprar con campañas institucionales tradicionales. Un evento que genera riqueza inmediata, promoción turística constante y un valor añadido que permanece durante todo el año.

En una provincia que lucha contra la despoblación y la falta de actividad económica, pocos proyectos privados han conseguido poner el nombre de Soria y de la Comarca de Pinares delante de decenas de miles de personas cada verano como lo ha hecho Motorbeach. Y eso, hoy, ya es una realidad imposible de ignorar.

Más información: www.motorbeach.com

﻿Motorbeach Festival · 9–12 julio 2026 · Vinuesa, Soria

