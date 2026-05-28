​CEOMA señala que el nuevo modelo de jubilación flexible solo beneficia a unos pocos y pide ‘penalización cero’ para la pensión

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha afirmado este jueves, en el marco de la aprobación del Real Decreto que modifica el formato de jubilación flexible e incluye a los autónomos, que este modelo solo beneficia a unos pocos ya que requiere de salarios medios-altos para ser beneficioso, por lo que considera necesaria una ‘penalización cero’ para las pensiones de los usuarios que se acojan a esta medida.



Desde la organización han advertido que, aunque este modelo pretende reactivar al jubilado que desee trabajar por voluntad propia, también lo “castiga” recortando su pensión en proporción a la duración de su nueva jornada laboral, la cual, tras la última actualización, puede ir desde el 33 hasta el 80% de la duración de una jornada completa.

En palabras del presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, “el nuevo Real Decreto ofrece una bonificación que aumenta en un 25% la pensión para los que cuenten con jornadas de entre el 55 y 80% de duración y del 15% para quienes se encuentren en el rango comprendido entre el 33 y el 55%, pero cabe recordar que esta subida se realiza sobre la propia pensión ya recortada, por lo que la diferencia resulta ínfima en la mayoría de casos”.

Para el presidente de la confederación, “esta medida beneficia únicamente a un pequeño grupo de pensionistas, como son aquellos que tienen la oportunidad de acceder o regresar a un trabajo con un sueldo relativamente alto, ya que aquellos que cobren cerca del salario mínimo y, por tanto, reciban pensiones de entre 850 y 1.000 euros, apenas verán un beneficio económico tras su vuelta a la vida laboral”. En concreto, ha puesto como ejemplo que una persona cuya pensión se encuentre en este rango necesitaría cobrar unos 1.300 euros por una media jornada para que el ajuste le convenga, por lo que, en la práctica, “la medida no resulta apta para la mayor parte de los pensionistas”.

Una vez más, Fernández Santillana ha pedido al Gobierno que “pregunte a las asociaciones que representan a los ciudadanos afectados por estas medidas antes de lanzar normativas que, pese a sus intenciones beneficiosas, pueden llegar a ser ineficientes”.

Con respecto a la inclusión general de los autónomos en esta medida, desde CEOMA apuntan que, si bien puede llegar a ser una forma de incentivar el emprendimiento senior, la reducción fija de la pensión hasta el 25% vuelve a ser excesiva en la mayoría de casos. La reforma también incluye la posibilidad de acogerse a esta modalidad jubilación sin necesidad de esperar un año tras el retiro, un cambio que desde la organización ven como “escasamente diferencial” al mantenerse las condiciones poco favorables para los beneficiarios anteriormente expuestas.