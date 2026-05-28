Music Business Academy abre la 11ª edición de su Máster en Industria Musical en Madrid
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La escuela referente en formación para el negocio musical consolida su programa semipresencial con clases en Madrid y acceso a su plataforma online
Music Business Academy (mbacademy.es) abre las inscripciones para la undécima edición de su Máster Semipresencial en Industria Musical, un programa que ha formado a profesionales que hoy trabajan en sellos discográficos, agencias de management, festivales y promotoras de toda España y Latinoamérica.
La nueva edición arrancará el 26 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta finales de marzo de 2027, con clases presenciales los viernes de 18:00 a 21:00 en Madrid y acceso durante un año a la plataforma online, que incluye los cursos de artista, manager, promotor y marketing musical.
Una industria que demanda perfiles formados
Music Business Academy nació para cubrir ese vacío y, once ediciones después, se ha consolidado como una de las formaciones de referencia del sector en español. "Cuando empezamos, en España no existía una formación específica y accesible para quienes querían dedicarse al negocio de la música. Once ediciones después seguimos siendo la opción más accesible del mercado, sin renunciar a tener en el aula a los profesionales que están moviendo realmente la industria", explican Alejandro Montoya y Nicolás Castro, al frente del proyecto.
De alumno a profesional del sector
Claves del programa
Inscripciones abiertas
Sobre Music Business Academy
Un jurado internacional evaluará las candidaturas en función de la calidad periodística, profundidad de la cobertura, impacto y relevancia, originalidad y claridad en la comunicación.
Una industria que demanda perfiles formados El sector musical español facturó cifras récord en los últimos años impulsado por el streaming, el directo y la internacionalización del talento hispano.
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