Las candidaturas para el Premio de Periodismo Semmelweis-Richter 2026 estarán abiertas hasta el 9 de junio
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La segunda edición del Premio de Periodismo Semmelweis-Richter invita a periodistas europeos a presentar trabajos sobre salud femenina e innovación farmacéutica, con especial atención a las terapias cardiovasculares, optando a un fondo total de premios de 45.000 euros
Tras el gran éxito de su primera edición, el Premio de Periodismo Semmelweis-Richter regresa en 2026. Los periodistas de países europeos elegibles están invitados a presentar candidaturas en dos categorías: Salud Femenina y Estrategias e Innovación Farmacéutica, con especial atención a las terapias cardiovasculares. La fecha límite para presentar solicitudes es el 9 de junio de 2026 a las 23:59 CET.
El premio internacional fue lanzado por primera vez en 2025 por la Universidad Semmelweis, la principal universidad húngara de medicina y ciencias de la salud, con el apoyo de Gedeon Richter, una compañía farmacéutica multinacional con sede en Hungría centrada en la innovación. El premio tiene como objetivo reconocer el periodismo sanitario de alta calidad y su papel en la información al público y en la configuración del debate relacionado con la salud en toda Europa.
La primera edición atrajo un amplio interés internacional, con cerca de 70 candidaturas procedentes de más de 20 países europeos, incluidos Reino Unido, Alemania y Rusia. Los trabajos fueron publicados en destacados medios internacionales como The Times, The Guardian, La República y Süddeutsche Zeitung.
Tras este sólido debut, el premio vuelve a abrirse en 2026 en las mismas dos categorías: Salud Femenina y Estrategias e Innovación Farmacéutica, con especial atención a las terapias cardiovasculares.
Los organizadores buscan artículos que destaquen cuestiones sanitarias importantes, aborden condiciones poco visibilizadas o estigmatizadas, fomenten el debate público abierto y ayuden a mejorar la comprensión y el tratamiento.
Un jurado internacional evaluará las candidaturas en función de la calidad periodística, profundidad de la cobertura, impacto y relevancia, originalidad y claridad en la comunicación.
Directrices para la presentación de candidaturas
Premios
El fondo total de premios asciende a 45.000 €. En cada categoría, el primer premio es de 10.000 €, el segundo premio de 7.500 € y el tercer premio de 5.000 €.
Los seis ganadores serán invitados a la ceremonia de entrega de premios en octubre de 2026 en la Universidad Semmelweis de Budapest, Hungría, con gastos de viaje y alojamiento totalmente cubiertos.
Un jurado internacional evaluará las candidaturas en función de la calidad periodística, profundidad de la cobertura, impacto y relevancia, originalidad y claridad en la comunicación.
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