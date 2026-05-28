​Ferris llama al orden a la polémica concejala del PP de Albal Azucena Muñoz

En el pleno celebrado el pasado miércoles en Albal, la concejala del PP Azucena Muñoz volvió a mostrar unos comportamientos intolerables, gritando mientras hablaba el concejal de Compromís, pese a que el alcalde en repetidas ocasiones le pedía silencio, hasta el punto de que le tuvo que hacer una primera llamada al orden oficial.

Es curioso que hasta el alcalde de su propio partido le tenga que llamar al orden a una concejala de su formación cuyos comportamientos desde hace mucho tiempo no representan la actitud que debe mostrar cualquier representante público.

No es la primera vez ni el primer comportamiento inapropiado de esta edil, pues prácticamente en todos los plenos el alcalde y otros compañeros de partido le tienen que llamar la atención siendo de su misma formación.

En un pleno en el que según no negó el denunciado en sede judicial alguien avisó a los taurinos para que se presentaran antes de que yo pudiera hablar provocando un altercado violento ya la señora Muñoz se pasó el pleno entero provocándome y hasta compañeros de partido le llamaron la atención e incluso en la grabación de ese pleno se ve como llega a hacerme los cuernos para provocar al saber que estoy en contra de que se torturen animales por las calles con fuego y cuerdas, además de todas las perversiones que conlleva la tauromaquia como el riesgo para las vidas humanas de todo el pueblo, los costes a las arcas públicas, vulneración de derechos de la infancia, molestias al vecindario y a los comercios.

Estando de baja médica yo por ansiedad, pasé de acudir al pleno para que mi salud no se viera más afectada todavía, pero debería haber acudido para pedir explicaciones al alcalde y concejal de seguridad ciudadana, José Miguel Ferris, al no reflejar la hoja de actuación policial lo que sucedió el día que me amenazaron y me intentaron agredir, sacándome incluso los agentes por otra puerta, entre muchas otras cuestiones que no me veo con ganas de repetir.

Lo cierto es que en la grabación del pleno se ve como le digo al señor Ferris que me han agredido e incluso en el mismo interpelo a un agente que confirma que digo la verdad (todos los concejales lo vieron).

Un pleno después el alcalde me tuvo que pedir perdón en nombre del PP al saber que las actitudes hacia mí no fueron las mejores y especialmente por parte de su compañera Azucena Muñoz.



La cosa no acaba aquí: Azucena Muñoz, concejala del PP de Albal, compartió en sus redes sociales un mensaje de un grupo en apoyo a Isabel Díaz Ayuso, en el que compara al dictador Francisco Franco con el actual presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez. En el mensaje, se ve la imagen de Franco y de Sánchez y se puede leer "uno creó cuatro millones de viviendas y otro cuatro millones de okupas", en referencia a lo que hizo cada figura durante el mandato.

Más allá del bulo, es un enaltecimiento del franquismo clarísimo, por lo que la oposición pidió su dimisión, no saliendo adelante la moción por culpa de PP, Vox y Avant Albal, pese a que la oposición dejó claro que no fue un error puntual y que la edil habla en estos términos de Franco en multitud de ocasiones.

El franquismo fue un régimen dictatorial que marcó a España durante casi cuatro décadas (1939-1975). Se caracterizó por una profunda represión política, la ausencia de libertades democráticas, el exilio de miles de personas y, especialmente en sus primeros años, grandes dificultades económicas y sociales.

Tras ver la hoja de actuación policial que no reflejaba lo que sucedió en el pleno en el que me intentaron reventar por querer hablar, fui a última hora al consistorio para presentar una instancia y que quedara por escrito, viéndome la señora Azucena Muñoz, que no fue capaz de decir ni buenos días, aunque solamente fuera por la educación que debe tener un cargo público.

ACTITUDES INAPROPIADAS CONSTANTES

Estas actitudes son reiteradas y basta ponerse a cualquier pleno de la legislatura para ver que prácticamente en casi todos ha tenido conductas inapropiadas por las que hasta sus compañeros de partido le han tenido que llamar la atención.

Avant Albal en este pleno volvió a desvincularse de sus socios de gobierno y votó a favor de la moción del PSOE para apoyar las reivindicaciones de la comunidad educativa, así como también votó a favor Compromís.

En este sentido, Vox y PP se abstuvieron realizando un discurso que lo único que hace es dejar claro que siempre están pensando en política y no en que las manifestaciones masivas son para reivindicar derechos, pero por mucho que dijera en su día el alcalde, primero está su partido y luego ya si acaso sus vecinos.

En consecuencia, e independientemente de que la concejalía de deportes digan que la lleva bien una concejala cuyo héroe es Franco, que se dedica a hacer bulos sobre la vivienda, que no tiene educación con la gente que pensamos diferente y que respetamos a los animales, o que no respeta los turnos de palabra en una sociedad democrática, debería presentar inmediatamente su dimisión o ser cesada por el alcalde e incluso, si no, ser expulsada del Partido Popular.

Sinceramente, me he quedado muy corto y pido responsabilidades políticas para que la concejala sea sustituida por la siguiente persona que encabezó la lista popular en las elecciones del 2023 en la que el PSOE de Albal fue la fuerza más votada.