​‘Hablando sin filtros’, una campaña para visibilizar el impacto silencioso del lupus en España

Roche Farma España presenta ‘Hablando sin filtros’, una campaña de concienciación que cuenta con el aval de la Federación Española de Lupus (FELUPUS), y que busca visibilizar todo aquello que es menos conocido o se desconoce de una enfermedad como el lupus. La iniciativa pone en primer plano esta patología, cómo afecta a la calidad de vida, la importancia del diagnóstico temprano y el seguimiento integral. La campaña se articula a través de tres videopodcast en los que la periodista y divulgadora Rocío Vidal (La gata de Schrödinger), colaboradora de la iniciativa, entrevista a una paciente y dos especialistas para ofrecer información clara, accesible y rigurosa sobre los retos clínicos y sociales de esta enfermedad.



En España, se estima que alrededor de 210 casos por cada 100.000 habitantes - aproximadamente 75.000 personas- conviven con lupus. Una patología que necesita conocerse para que se pueda detectar más precozmente y que los afectados puedan recibir una atención especializada.

El lupus eritematoso sistémico (por sus siglas LES) se manifiesta de forma muy heterogénea: fatiga crónica, dolor articular, lesiones cutáneas, fiebre y puede afectar a distintos órganos internos como riñones, corazón y pulmones. Se estima que cerca del 50% de las personas desarrollarán nefritis lúpica en los cinco años posteriores al diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, convirtiéndola en la complicación renal más frecuente y con riesgo de progresión a enfermedad renal terminal si no se detecta y trata a tiempo.

La experiencia de los pacientes refleja el impacto diario de la enfermedad. Nuria Carballeda Feijoó, miembro de la Junta Directiva de FELUPUS y presidenta de AGAL (Asociación Galega de Lupus), cuenta en la conversación con Rocío cómo fue el momento del diagnóstico y cómo los síntomas, aunque son a veces invisibles, como es la fatiga crónica, afectan a su día a día y a los proyectos de vida: “El momento del diagnóstico es muy complicado. Te planteas si vas a ser independiente, si serás una carga para tu familia. Genera mucha frustración y dolor. Pero también descubres que no estás sola y que la asociación es un espacio donde te entienden y apoyan. Vives el día a día, las prioridades cambian y valoras otras cosas”. Su testimonio refleja la realidad de muchas de estas personas, ya que los síntomas pueden ser difusos y aparecer meses o años antes de tener un diagnóstico claro.

El lupus puede afectar a múltiples órganos y sistemas, y la intervención temprana reduce el riesgo de complicaciones graves, de ahí la importancia de su detección precoz. Además, la enfermedad requiere un seguimiento médico constante para ajustar tratamientos y prevenir brotes que aceleran el daño.

En este contexto, la doctora María Galindo, reumatóloga del Hospital 12 de Octubre, ha explicado que “el lupus es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo reconoce estructuras propias como extrañas y las ataca en forma de inflamación. No hay dos pacientes iguales y muchos síntomas pueden confundirse con otras causas. Por lo que es vital detectar la enfermedad a tiempo y tratarla de manera personalizada”.

El daño renal: una complicación grave y frecuente

Entre sus complicaciones más graves, la nefritis lúpica es la más frecuente y puede progresar hacia enfermedad renal terminal si no se identifica y se trata a tiempo. La detección temprana, mediante análisis de sangre y orina y, una biopsia renal, cuando es necesario, permite intervenir antes de que se produzca daño irreversible. El seguimiento multidisciplinar, que combina reumatología y nefrología, es fundamental para prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar el pronóstico a largo plazo.

En este sentido, el doctor Enrique Morales Ruiz, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, señala que “la nefritis lúpica puede debutar como primera manifestación del lupus o aparecer posteriormente. Cuando los riñones se ven afectados, se produce una pérdida progresiva de nefronas que puede derivar en enfermedad renal terminal. Gracias a los avances terapéuticos y al seguimiento multidisciplinar, es posible recuperar parte de la función renal y prevenir complicaciones graves. En esta enfermedad, los brotes actúan como explosiones que lesionan los órganos de forma acumulativa, por eso es fundamental la coordinación entre especialistas (reumatólogos, nefrólogos e internistas), así como la adherencia al tratamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida futura de los pacientes”.

“Con esta campaña queremos visibilizar la realidad de las personas que conviven con lupus y nefritis lúpica, acercando la experiencia de los pacientes y sus familias, y reforzando la importancia de un diagnóstico precoz y del seguimiento integral”, concluye la doctora Mariluz Amador, directora médica de Roche Farma España.