Éxito y rigor científico en la IV Edición de los Premios Pasteur de la AEDEEC

Madrid, 23 de mayo de 2026. – El histórico Ateneo de Madrid se vistió de gala para albergar la solemne entrega de los Premios Internacionales Pasteur de Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica 2026, promovidos por la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC). Esta institución, con casi dos décadas de trayectoria y sede en Bruselas, congregó a destacadas autoridades para otorgar visibilidad al talento científico y sanitario, impulsando un ecosistema de sinergias que promueve el progreso y la excelencia dentro del marco internacional. La ceremonia estuvo conducida por su presidente, José Luis Barceló, quien ensalzó la importancia de proyectar modelos de liderazgo basados en la ética, el rigor clínico y el impacto social en favor de la salud global.

La gala comenzó con la presencia en el escenario del Dr. Salvador Sánchez Coll, distinguido por su vanguardia en cirugía vascular mediante técnicas avanzadas ecoguiadas de alta precisión y procedimientos mínimamente invasivos. El estrado acogió sucesivamente al Prof. Dr. Rafael Llombart Ais, reconocido por su excelencia en el tratamiento del aparato locomotor aunando innovación quirúrgica, docencia e investigación; a la Dra. Mariela Barroso, ovacionada por su liderazgo científico en medicina estética avanzada y su enfoque centrado en la naturalidad; al Dr. Eduardo Vera Barrios, referente en la transformación de la salud mental a través de terapias de neuromodulación; a la Dra. Faride Ojeda Claro, condecorada por su compromiso humano e integral con el cuidado de la salud femenina; a la Dra. Elsa González Pérez, pionera europea en cirugía endoscópica biportal de columna, y a la Dra. Elena Adalia, reconocida por su enfoque innovador en odontología avanzada en las Islas Canarias.

El reconocimiento prosiguió con la Dra. Marisa López-Teijón, distinguida por su aportación en bioética reproductiva y desarrollo fetal; el Dr. Ramón Cacabelos, eminencia internacional por su contribución científica en medicina genómica, Alzheimer y neurociencias; el Dr. Jesús Paylos, aplaudido por su liderazgo intervencionista en electrofisiología, siendo pionero en el abordaje de la fibrilación auricular y las patologías del ritmo cardíaco; el Dr. Jesús Delgado Aboy, maestro en soluciones quirúrgicas de vanguardia frente a la obstrucción nasal crónica; el Dr. Borja Marquès, referente en medicina reproductiva por equilibrar la alta tecnología con el acompañamiento humano; el Dr. Daniel Andrés Correa Posada, distinguido como Cirujano Plástico Latinoamericano del Año por su aporte a la cirugía mamaria contemporánea mediante su técnica de cuña; el Dr. César Noval, por su liderazgo internacional en microcirugía reconstructiva peneana de alta complejidad, y el Dr. Antonio Fernández Brito, experto en tricología médica y restauración capilar de precisión.

La cita concluyó reafirmando que la excelencia científica no solo se mide en descubrimientos, sino en la capacidad de transformar el conocimiento en esperanza, protegiendo con integridad y vocación el futuro de las personas. Tras la solemne sesión, premiados y autoridades compartieron un almuerzo de networking en los salones del emblemático centro científico y literario madrileño.

