Conociendo a… Carmen Bosó Pérez

Carmen, originaria de Puçol y residente en Faura, es una soprano ligera que destaca por su voz ágil, su frescura escénica y su capacidad interpretativa, especialmente en un repertorio operístico exigente, lo que la sitúa como una de las jóvenes promesas de la lírica en España.

Inspirada por artistas como Marisol y Joselito, creció en un entorno muy musical —con su padre DJ especializado en rock y una hermana directora de coro—. Formada en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, ha puesto en pausa su trabajo como profesora de canto para dedicarse enteramente a su carrera como solista. Tras ser finalista en la primera edición del programa de RTVE ARIA, locos por la ópera tiene como meta acercarla a las nuevas generaciones y demostrar que sigue siendo un género vivo y actual.



- La ópera no deja de ser una forma de contar una historia: ¿cómo combina la técnica vocal con la capacidad actoral para lograr que la interpretación conecte con el público? La técnica es la herramienta que te da la libertad para expresar y emocionar. Al final, la ópera va mucho más allá de cantar bonito; también consiste en contar una historia creíble. Yo la entiendo como la unión entre esas dos cosas: la emoción y la técnica.

Tanto en la carrera como en el máster, en ambos teníamos la asignatura de Escena, que estaba más orientada a la creación de un espectáculo escénico, y también técnica corporal, para entender mejor tu propio cuerpo.

Aparte de eso, ahora, en mi vida profesional, intento asistir siempre a actividades que tengan que ver con el cuerpo, ya sea baile o disciplinas similares.

- El Día Mundial de la Voz, que se celebra cada 16 de abril, busca concienciar sobre la importancia de la voz y los cuidados necesarios para prevenir problemas relacionados con las cuerdas vocales. ¿Qué representa la voz para usted y qué lugar ocupa en su vida? La voz, aparte de ser mi herramienta de trabajo, también es mi identidad. Como cantante, veo que está muy relacionada con las emociones y, por eso, siempre intento cuidarme tanto psicológica como físicamente.

La verdad es que, de joven, yo iba encaminada a estudiar Medicina. También quería cantar, pero cuando no estás todavía dentro de este mundo no dejas de verlo como un hobby. Mis padres me lo decían que, si quería dedicarme a la música lo hiciese más adelante, pero tanto mis profesores como yo misma nos dimos cuenta de que realmente debía dedicarme al canto y, casi sin querer, empecé a buscar un “plan B”, como siempre te recomiendan “por si acaso”. Pensé que la carrera que más podía complementar mi formación artística era Logopedia.

Lo que ocurre es que no da tiempo a todo en esta vida y el canto exige muchísimo compromiso. Si quieres dedicarte al cien por cien, es muy difícil mantener un verdadero plan B.

Ahora tengo una amiga logopeda y en ocasiones acudo a ella para consultarle alguna cosa. Por ejemplo, hace poco estuve con un catarro horrible y recurrí a sus consejos.

- En una profesión tan exigente como el canto lírico, donde la voz es su principal instrumento, ¿cómo la cuida en periodos de alta exigencia? Como he dicho antes, la voz es mi herramienta de trabajo. Por eso procuro ser muy disciplinada con aspectos como la hidratación y el descanso. Por ejemplo, en sitios donde hay mucha gente y el volumen es muy alto, intento no hablar demasiado. Y, si tengo una etapa con conciertos o compromisos importantes, procuro evitar aglomeraciones para no contagiarme de nada. Igual soy un poco hipocondríaca, pero, al fin y al cabo, nos dedicamos a esto y nuestro instrumento está en nuestro propio cuerpo.

Con respecto al aire acondicionado, no me obsesiono demasiado. Sé que hay compañeros que tienen mucho cuidado con eso e incluso son muy estrictos apagando todos los aires, pero yo no llego a ese punto. Lo fundamental para mí es mantener una buena hidratación, descansar, no forzar demasiado la voz y poco más.

- Por su registro vocal se la cataloga como soprano ligera, ¿qué características definen este tipo de voz y qué la diferencian de otras categorías de soprano? La soprano ligera es, por así decirlo, la más aguda dentro de las categorías de soprano. Si hablamos en términos generales, podríamos distinguir entre soprano ligera, lírica y dramática, aunque también existen combinaciones entre ellas.

La soprano ligera se caracteriza por tener un timbre más brillante, una gran agilidad y un peso vocal más liviano. Esa agilidad le permite ejecutar pasajes y notas rápidas con mayor facilidad que otros tipos de soprano. Además, suele desenvolverse especialmente bien en registros muy agudos y en repertorios de gran virtuosismo técnico.

- El miedo o pánico escénico es un temor que puede surgir al exponerse ante el público y convertirse en el centro de atención durante una actuación. ¿Hasta qué punto lo ha experimentado y cómo logra gestionarlo? El miedo escénico sí está muy presente en la vida de muchos artistas de todos los niveles y estilos. En mi caso, no he experimentado miedo escénico como tal, aunque sí es verdad que a veces aparecen pensamientos intrusivos, como el típico miedo a olvidar la letra. Pero con una buena preparación aprendes que eso te da mucha más tranquilidad.

Sí es cierto que, durante el concurso, la noche anterior a una actuación no dormía bien. Se me venían a la cabeza los momentos clave, todo aquello que podía fallar… Es como una mezcla de ganas de que llegue el momento y, a la vez, de que no llegue, porque quieres hacerlo todo bien. Aunque luego las cosas no suelen fallar, en esos momentos te sientes más vulnerable.

En mi caso, además, soy bastante perfeccionista, así que no podía dejar de pensar en todo lo que tenía que hacer y en todo lo que debía tener bajo control.

- La brecha generacional asociada al género lírico sigue siendo uno de los grandes retos de la ópera actual. ¿Qué le gustaría que descubriera alguien joven que se acerca a la ópera por primera vez? No me gustaría que la vieran como algo lejano o antiguo. Al fin y al cabo, es un arte muy humano y muy emocional. En la ópera se habla de amor, odio, celos o ambición, y te das cuenta de que la sociedad no ha cambiado tanto como pensamos.

Creo que es importante dejar a un lado esos prejuicios y romperlos para poder conectar con ella, porque si no, no es posible.

Otro mito que también hay que desterrar es el de que la ópera es elitista. Hoy en día existen muchas más opciones para acercarse a ella, y se está trabajando activamente para acabar con esos prejuicios.

- Tras su paso por el programa televisivo ARIA, locos por la ópera, ¿cómo considera que ha evolucionado su carrera profesional? Vi esta oportunidad en Instagram, a través de la productora Gestmusic, que había publicado la convocatoria y pensé: “¿por qué no?”. Tampoco me esperaba que me fueran a coger. Y, finalmente, el programa ha sido una experiencia muy importante e impactante en mi vida.

Al fin y al cabo, lo que más ha cambiado en mí es que me ha aportado muchísima seguridad. Creo que uno de los grandes objetivos del programa es precisamente acercar la ópera al público, llevarla a todas las casas y a gente que quizá nunca se habría imaginado que podría llegar a gustarle.

Desde enero del año pasado dejé mi trabajo, mi sustento económico y mi estabilidad, en cierto modo, para poder luchar por esto. Me estaba presentando a castings y concursos; en algunos quedé finalista, pero al no ser televisivos no tenían tanta visibilidad como ha tenido ARIA, locos por la ópera.

- Hay papeles que requieren meses de estudio antes de la puesta en escena de una obra. ¿Cómo suele afrontar ese proceso preparatorio? Lo ideal sería empezar siempre por lo musical y lo técnico, y después profundizar en el personaje y en el contexto, porque a mí me gusta entender por qué hace las cosas o qué quiere transmitir.

Esta carrera exige mucha disciplina y mucha organización. No es solo trabajar un personaje; a veces te dicen que en una misma temporada vas a cantar varias cosas y todo va muy seguido. Es aprender, y luego además tienes que viajar, prepararte con antelación y organizarte bien.

Con dos meses está bien, pero lo ideal sería disponer de mucho más tiempo para poder interiorizarlo todo. Sobre todo, la técnica que creo que es lo que nos da la libertad.

- Mirando al futuro, ¿hay alguna obra en la que le gustaría participar o personaje que quisiera abordar? Para un futuro, espero que cercano, me gustaría abordar obras o roles que supongan tanto exigencia vocal como la oportunidad de demostrar lo que puedo llegar a hacer a nivel interpretativo y de expresividad artística.

Además, me encantaría trabajar también en zarzuela.



En las distancias cortas

- En su caso, llegó a conocer la ópera gracias al caprichoso algoritmo de YouTube. ¿Cree en las casualidades? ¿Qué sensaciones le dejó aquel primer flechazo? A decir verdad, creo que las casualidades llegan en el momento justo.

Se podría decir que estaba muy receptiva a esa información y me impactó muchísimo, porque descubrí todo lo que puede hacer la voz y cómo puede expresar emociones. Además, a mí siempre me ha gustado también la interpretación, así que sentí que reunía todo lo que me gustaba en un mismo arte: la música, la escena, los vestuarios y los decorados. Era como ver una película en vivo y en directo.

La variedad de idiomas en el que se canta también me llamó la atención. Cantamos en francés, italiano, alemán e incluso existen arias en ruso, aunque todavía no he tenido ocasión de hacerlo en ese idioma.

- Dicen que una de las claves para entender a una persona es conocer su infancia. ¿Cómo recuerda esa etapa de su vida? Sé que muchos artistas tienen infancias muy dramáticas, que a veces son las que les marcan el camino, pero en mi caso he sido una niña muy feliz. Soy la pequeña de tres hermanas, a las que siempre he visto como un modelo a seguir.

La verdad es que siempre he sido muy musical y entusiasta; me ha gustado desde pequeña imitar, cantar y bailar. Pero creo que lo que más me define hoy en día, quién soy y por qué soy así, es que mi familia siempre ha estado ahí, apoyándonos en los momentos buenos, en los no tan buenos y en los más difíciles.

- Galardonada con el premio És Dona de Puçol como reconocimiento al papel activo de la mujer en la vida local, ¿qué significado tiene para usted esta distinción? Es un reconocimiento muy especial, porque al final viene de mi pueblo. Ellos han visto mi evolución desde pequeña, también como cantante, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. A día de hoy lo vivo todavía con mucho agradecimiento.

- ¿Cómo vivió su paso por el concurso ARIA, locos por la ópera: como una competición o como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento? No lo viví como una competición externa, sino como una competición conmigo misma. Más bien lo sentí como una oportunidad de aprendizaje y de demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Pero, sobre todo, me quedo con todo lo que aprendí allí y con los amigos que me llevo.

En la lírica solemos trabajar en espacios más controlados, y allí, en cambio, salimos completamente de nuestra zona de confort. No sabíamos exactamente a qué nos íbamos a enfrentar, así que nos sentimos muy unidos. Fuimos como una piña, casi como una familia, nos cogíamos de la mano e íbamos juntos a los sitios porque todo era nuevo para nosotros.

- La paella valenciana es un símbolo cultural de la terreta, ¿sigue la receta tradicional o se permite innovar al prepararla? Mi hermana y yo seguimos la receta tradicional familiar. En cada familia, supongo, se cocina de una manera propia: en nuestro caso nos la enseñó mi padre, que a su vez la aprendió de mi abuelo materno, es decir, su suegro.

Aun así, nosotras nos tomamos la libertad de mejorarla un poquito, pero en esencia seguimos haciendo paella valenciana, con nuestros pequeños matices, eso sí.

- Eros Ramazzotti, en Si bastasen un par de canciones, nos habla del poder de la música para unir, emocionar y despertar conciencias. ¿Qué dos canciones elegiría para transmitir un mensaje similar? Te diría Imagine de John Lennon y, si te acerco un poco más a mi mundo, Va Pensiero de Nabucco de Verdi.

Analógica vs digital

- ¿Se considera más analógica o digital? Un poco de ambas, pero en el día a día más digital.

- ¿Opta por llamar por teléfono o enviar mensajes por WhatsApp? Por WhatsApp. Todavía me da un poco de vergüenza hablar por teléfono, salvo con la familia.

- ¿Prefiere leer en papel o mediante dispositivos electrónicos? Para leer y estudiar, prefiero el papel. Aunque en la tablet también puedo subrayar, tengo la impresión de que las cosas se me quedan mejor cuando las leo en papel.

- ¿Cómo escucha música habitualmente en vinilo, CD o plataformas digitales? En plataformas digitales como Spotify o YouTube.

- ¿Podría vivir sin redes sociales? Claro que podría vivir sin ellas, aunque también es cierto que son un altavoz muy grande para nuestro trabajo.

- ¿Usa la tradicional agenda en papel o digital? En este caso, opto por la agenda digital.

- ¿Recuerda la última vez que desconectó completamente el móvil?

Siempre que viajo en avión o cuando quiero pasar tiempo de calidad con las personas que quiero, intento no tener el móvil a la vista.