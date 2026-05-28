Del panóptico a las redes sociales: el ser humano convertido en mercancía

La modernidad prometió libertad individual, dignidad y emancipación. Sin embargo, dos siglos después, el ser humano parece cada vez más vigilado, expuesto y convertido en producto. Ya no vivimos únicamente en sociedades donde se controla a las personas por la fuerza; vivimos en sociedades donde las personas se exhiben voluntariamente, entregan sus datos, muestran su intimidad y terminan participando activamente en su propia vigilancia.

Y lo más inquietante es que muchos lo llaman libertad.

El filósofo Jeremy Bentham diseñó a finales del siglo XVIII una idea arquitectónica aparentemente simple: el panóptico. Era una prisión circular donde un vigilante, situado en el centro, podía observar potencialmente a todos los presos sin ser visto. Lo decisivo no era la vigilancia real, sino la sensación permanente de poder estar siendo observado. El preso acababa interiorizando el control y disciplinándose a sí mismo.

Vigilancia permanente. Autocontrol interiorizado



Aquella idea de Bentham, pensada como sistema racional y eficiente, terminó convirtiéndose en símbolo de la sociedad disciplinaria moderna. Más tarde, Michel Foucault vio en el panóptico la metáfora perfecta del poder contemporáneo: un poder que ya no necesita castigar constantemente porque logra que el individuo se vigile a sí mismo.

Pero el siglo XXI ha dado todavía un paso más inquietante.

Según Byung-Chul Han, ya no vivimos exactamente en una sociedad disciplinaria, sino en una “sociedad de la transparencia”. El control ya no funciona principalmente mediante prohibiciones externas, sino mediante la exposición constante y voluntaria. El individuo contemporáneo no necesita ser obligado a mostrarse: desea hacerlo.

Ahí está la mutación profunda.

En el antiguo panóptico, alguien vigilaba desde fuera. Hoy cada persona lleva el vigilante dentro. Publicamos nuestra vida, emociones, relaciones, opiniones y hábitos de consumo de manera continua. Nos convertimos simultáneamente en mercancía y en agentes de marketing de nosotros mismos.

La identidad deja entonces de ser interioridad para transformarse en escaparate.

Las redes sociales funcionan sobre esta lógica. El valor de la persona queda ligado a métricas visibles: seguidores, visualizaciones, likes, impacto. El ser humano ya no es percibido por lo que es, sino por su capacidad de generar atención. La intimidad desaparece lentamente y todo tiende a convertirse en contenido.

Lo grave es que esta dinámica termina alterando incluso la percepción de uno mismo. El sujeto ya no vive desde su verdad interior, sino desde la imagen que proyecta y la validación que recibe. La existencia se vuelve performativa: hay que mostrarse constantemente feliz, exitoso, atractivo, interesante o moralmente correcto.

Y cuando la identidad depende de la mirada ajena, aparece una nueva esclavitud.

La paradoja es brutal: nunca hubo tanta exhibición del yo y nunca tanta fragilidad psicológica. Ansiedad, agotamiento emocional, sensación de vacío, necesidad compulsiva de aprobación. La supuesta hiperconexión no elimina la soledad; muchas veces la multiplica.

Aquí la crítica de Immanuel Kant recupera una actualidad enorme. Kant afirmaba que el ser humano nunca debe ser tratado solo como medio, sino siempre como fin en sí mismo.

La persona tiene dignidad, no precio

Sin embargo, la lógica económica y digital contemporánea empuja exactamente en sentido contrario. Todo debe monetizarse: el tiempo, la atención, el cuerpo, las emociones, incluso la indignación moral. El individuo vale según su productividad, su visibilidad o su capacidad de consumo.

El problema ya no es únicamente económico; es antropológico.

Cuando una cultura convierte a las personas en mercancía, termina vaciando lentamente la idea misma de dignidad humana. Las relaciones se instrumentalizan. El cuerpo se convierte en objeto de mercado. El éxito sustituye al valor interior. Y la persona empieza a verse a sí misma como un proyecto permanente de optimización y venta.

Byung-Chul Han señala algo especialmente lúcido: la sociedad actual ya no explota principalmente mediante la represión, sino mediante el rendimiento. El individuo contemporáneo se explota a sí mismo creyéndose libre. Ya no hace falta un amo externo; cada uno se convierte en empresario de sí mismo.

Trabajar más, exponerse más, producir más, mostrarse más.

El resultado es una fatiga existencial profunda. Porque el ser humano no puede vivir indefinidamente reducido a rendimiento, utilidad y exposición. Necesita silencio, interioridad, vínculos reales y una experiencia de valor que no dependa constantemente de la aprobación pública.

Aquí aparece una cuestión decisiva que nuestra cultura evita afrontar: cuando todo se vuelve transparente, desaparece el misterio de la persona. Y sin misterio, el ser humano deja de ser contemplado para convertirse en objeto de análisis, consumo o vigilancia.

La transparencia absoluta no humaniza necesariamente; puede deshumanizar.

Por eso la recuperación de una ética de la dignidad resulta hoy urgente. No basta defender derechos abstractos mientras la lógica cultural convierte continuamente a las personas en datos, perfiles, consumidores o imágenes rentables. Hace falta volver a afirmar algo que parecía evidente y ya no lo es tanto: el ser humano posee un valor que ninguna utilidad económica ni aprobación social puede medir.

Porque cuando una sociedad olvida eso, termina produciendo individuos visibles por fuera y vacíos por dentro.