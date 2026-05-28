Schaeffler se asocia con el fabricante vietnamita de robots humanoides VinDynamics

Schaeffler y VinDynamics firman un acuerdo de asociación estratégica para el desarrollo y el suministro de innovadores reductores planetarios. Es la primera colaboración de Schaeffler con un fabricante de robots humanoides en la región Asia/Pacífico. Un elemento central de la colaboración es la recopilación conjunta de datos para la optimización de actuadores, así como el condition monitoring y el mantenimiento predictivo Schaeffler y VinDynamics, una empresa del grupo vietnamita Vingroup, han acordado una alianza estratégica relativa a los robots humanoides. La colaboración se centra en el desarrollo y el suministro de reductores planetarios. Son componentes centrales de los actuadores que actúan como músculos y articulaciones, y permiten que los robots humanoides se muevan. En el marco de esta alianza, ambas empresas también recopilan conjuntamente datos relacionados con los robots y las aplicaciones. Utilizarán estos datos para mejorar el diseño y el rendimiento de los actuadores y allanar el camino para futuros servicios, como el mantenimiento predictivo. Para Schaeffler, la alianza es la primera colaboración de este tipo con un fabricante de robots humanoides en la región Asia/Pacífico. Complementa la red de alianzas existentes de la empresa con fabricantes líderes en Europa, China y los EE. UU., y refuerza su posición global en el ecosistema de los robots humanoides.

Maximilian Fiedler, Regional CEO Asia/Pacífico de Schaeffler AG, afirmó: "Las aplicaciones pioneras demuestran claramente nuestro espíritu innovador. VinDynamics es un partner tecnológico inspirador con una visión clara y ambiciosa en cuanto a robótica humanoide. Nuestra colaboración pone de manifiesto el compromiso de Schaeffler para trabajar junto a innovadores pioneros a fin de impulsar la próxima generación de tecnologías de movimiento. Al integrar las décadas de experiencia de Schaeffler en tecnologías de actuadores y accionamiento con las capacidades de VinDynamics en el desarrollo de sistemas robóticos de nueva generación, estamos convencidos de que esta alianza dará lugar a importantes avances tecnológicos y contribuirá a definir cómo se desplegarán los robots humanoides en el futuro".

La Manh Hung, presidente de VinDynamics, dijo: "Para nosotros es un honor colaborar con Schaeffler, una de las principales empresas mundiales en tecnologías de movimiento y accionamiento, con una destacada trayectoria de innovación y excelencia en ingeniería. Esta alianza no solo representa la convergencia de capacidades tecnológicas, sino también una alineación estratégica de nuestra visión, ya que ambas organizaciones comparten el compromiso de dar forma al futuro de la robótica humanoide. Estamos convencidos de que, gracias a la combinación de nuestras respectivas fortalezas, esta colaboración abrirá oportunidades transformadoras y acelerará la transición de los robots humanoides desde entornos de investigación hacia aplicaciones reales de alto impacto, tanto en el ámbito industrial como en la vida cotidiana".

Reductores planetarios de alta precisión para articulaciones de robot

Schaeffler capitaliza décadas de experiencia y un alto grado de integración vertical para trasladar soluciones contrastadas de sus ocho familias de productos al ámbito de la robótica humanoide. Su amplio portafolio de tecnologías para la robótica humanoide incluye reductores planetarios que se caracterizan por su elevada densidad de par, alta eficiencia y diseño compacto. Estos componentes forman parte de un sistema de actuadores altamente integrado para robots humanoides y permiten movimientos precisos, potentes y eficientes desde el punto de vista energético en las articulaciones del robot.

