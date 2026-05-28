

En el Teatro Gran Vía de Madrid se representará por primera vez en castellano, cuando en inglés ha conquistado a los espectadores de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Holanda y Japón.

Actualmente, permanece en cartel, tanto en el West End londinense como en Broadway, un fenómeno que recibe anualmente 3 millones y medio de espectadores en teatros de cuatro continentes y donde su música acumula más de 5.5 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

Como se inició este espectáculo

Todo comenzó cuando dos universitarios veinteañeros crearon el famoso musical SIX en el teatro del colegio. Toby Marlow estudiaba Literatura Inglesa, en el Robinson College y Lucy Moss aprendía Historia en el Gonville & Caius College, ambas instituciones pertenecientes a la Universidad de Cambridge.

La obra se estrenó en el Edinburgh Festival Fringe en 2017, antes de convertirse en un fenómeno de taquilla en Londres y Nueva York. Su trabajo en SIX les valió nominaciones a los premios Grammy y conquistar el galardón Tony a la Mejor Banda Sonora Original.

Los autores basaron su labor en la dramática historia de las seis esposas del rey Enrique VIII convirtiéndolas en estrellas del pop, con mucho desenfado y humor. Hoy por hoy, los dos autores son mundialmente reconocidos dramaturgos, compositores y letristas.

Las actrices

El elenco de SIX el Musical en España está liderado por seis renombradas profesionales de la canción: Clara Lanzani como Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Jane Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo en el papel de Catalina Parr. Completan el reparto Clara Rengel, Bárbara Dias y Flor Lopardo, quienes darán apoyo a las protagonistas como alternantes en el musical.

Esta réplica de la versión original llegará a Madrid, el 17 de septiembre, bajo la producción de Julia Gómez Cora y Dmitry Bogachev y la colaboración del Grupo Smedia, gestores del Teatro Gran Vía.

Madrid, una referencia europea de cultura y ocio

En los últimos años, Madrid se ha consolidado como una de las ciudades europeas de referencia en cuanto a oferta cultural y de ocio, sobre todo en musicales, obras de teatro y espectáculos. Dentro de este panorama rico y plural se eligió el Teatro Gran Vía, uno de los recintos históricos que gestiona Grupo Smedia. El actual teatro abrió sus puertas en 1944, consagrado en principio al séptimo arte, bajo la denominación de Cine Gran Vía; es a partir de 2004 cuando recibe la correspondiente autorización del Consistorio de Madrid para convertirse en espacio para las artes escénicas.



Teatro Gran Vía. Gran Vía, 66. Madrid.