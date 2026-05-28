‘El caso Hübener. Cuando la verdad es traición’, película coescrita y dirigida por Matt Whitaker
|Este intenso e impactante thriller psicológico se estrena en cines este viernes 29 de mayo
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Distribuida por SelectaVisión y A Contracorriente Films, se estrena el viernes día 29 la película El caso Hübener. Cuando la verdad es traición, coescrita y dirigida por Matt Whitaker intenso e impactante thriller psicológico.
Sinopsis
Basada en hechos reales.
1941. Bajo el dominio del régimen nazi, un joven llamado Helmuth Hübener se atreve a cuestionar qué significa ser un buen alemán. Su búsqueda de la verdad lo llevará a emprender actos de resistencia que pondrán en riesgo su vida y la de quienes le rodean.
La película
Llega a los cines españoles El caso Hübener (Truth & Treason), un apasionante thriller histórico basado en la extraordinaria historia real de Helmuth Hübener, uno de los más jóvenes opositores al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
Una emocionante película sobre la verdad, la valentía y el precio de enfrentarse a la injusticia. que se distribuye en España por SelectaVisión y A Contracorriente Films.
Dirigida por Matt Whitaker y protagonizada por Ewan Horrocks (The Yellow Tie, Siete Reyes Deben Morir), Rupert Evans (Hellboy, Los Bridgerton, The Boy) y Ferdinand McKay.
El caso Hübener se ha estrenado en Estados Unidos y ha obtenido la calificación A de CinemaScore, además de un 93% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 95% de valoración del público, consolidándose como una de las películas históricas más celebradas del año.
Tráiler de la película
Ficha técnica
Título original: Truth & Treason
Dirección: Matt Whitaker
Guion: Ethan Vincent, Matt Whitaker
Reparto: Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas, Nye Occomore, Joanna Christie, Sean Mahon, Sylvie Varcoe, Ben Dilloway, Daniel Betts, Celinde Schoenmaker, Aaron Zicman, Gwenver Farnworth, Christos Lawton, Dominic Mafham, Gabriel Scott, John Sackville, Monika Valkunaite, Maxim Ays, Sam Pamphilon, Brian Caspe, Matthew Castle
Música: Aaron Zigman
Fotografía: Bianca Cline
Compañías
Género: Drama. Thriller
Año : 2025
Duración: 120 min.
País: Estados Unidos
Distribuidoras: SelectaVisión y A Contracorriente Films
Fecha de estreno en España: 29 de mayo de 2026
La película 'El caso Hübener. Cuando la verdad es traición', coescrita y dirigida por Matt Whitaker, es un intenso e impactante thriller psicológico basado en la extraordinaria historia real de Helmuth Hübener, uno de los más jóvenes opositores al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
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