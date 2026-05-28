‘El caso Hübener. Cuando la verdad es traición’, película coescrita y dirigida por Matt Whitaker

Distribuida por SelectaVisión y A Contracorriente Films, se estrena el viernes día 29 la película El caso Hübener. Cuando la verdad es traición, coescrita y dirigida por Matt Whitaker intenso e impactante thriller psicológico.



Sinopsis

Basada en hechos reales.

1941. Bajo el dominio del régimen nazi, un joven llamado Helmuth Hübener se atreve a cuestionar qué significa ser un buen alemán. Su búsqueda de la verdad lo llevará a emprender actos de resistencia que pondrán en riesgo su vida y la de quienes le rodean.

La película

Llega a los cines españoles El caso Hübener (Truth & Treason), un apasionante thriller histórico basado en la extraordinaria historia real de Helmuth Hübener, uno de los más jóvenes opositores al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Una emocionante película sobre la verdad, la valentía y el precio de enfrentarse a la injusticia. que se distribuye en España por SelectaVisión y A Contracorriente Films.

Dirigida por Matt Whitaker y protagonizada por Ewan Horrocks (The Yellow Tie, Siete Reyes Deben Morir), Rupert Evans (Hellboy, Los Bridgerton, The Boy) y Ferdinand McKay.

El caso Hübener se ha estrenado en Estados Unidos y ha obtenido la calificación A de CinemaScore, además de un 93% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 95% de valoración del público, consolidándose como una de las películas históricas más celebradas del año.





Tráiler de la película

Ficha técnica

Título original: Truth & Treason Dirección: Matt Whitaker Guion: Ethan Vincent, Matt Whitaker Reparto: Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas, Nye Occomore, Joanna Christie, Sean Mahon, Sylvie Varcoe, Ben Dilloway, Daniel Betts, Celinde Schoenmaker, Aaron Zicman, Gwenver Farnworth, Christos Lawton, Dominic Mafham, Gabriel Scott, John Sackville, Monika Valkunaite, Maxim Ays, Sam Pamphilon, Brian Caspe, Matthew Castle Música: Aaron Zigman Fotografía: Bianca Cline Compañías Género: Drama. Thriller Año : 2025 Duración: 120 min. País: Estados Unidos Distribuidoras: SelectaVisión y A Contracorriente Films Fecha de estreno en España: 29 de mayo de 2026