Cristina Gumuzio: "En mi infancia era una gran lectora y mi sueño era escribir un libro"

Cristina Gumuzio (Bilbao, 1961). Farmacéutica de profesión por la Universidad Complutense de Madrid y Ortopeda por la Universidad del País Vasco en Vitoria. Escritora de género narrativa, autora de Farmachip, novela de suspense (2013), Tormenta Solar, distopía (2016), El Juego de Dumas (2018) La Marea: Año 2050. (2020), Cuarto Poder (2022) La última vez que lo vio (2025) y La séptima en corrección.



1. ¿Cómo empezó tu interés por la narrativa? En mi infancia era una gran lectora y mi sueño era escribir un libro.

2. ¿Has acudido a cursos para tus dotes o has aprendido en solitario? En 2008 decidí emprender este sueño y para ello realicé en la Escuela de escritores de Madrid cursos de escritura creativa, relato breve, iniciación a la novela y posteriormente novela… y durante este último curso escribí Farmachip. Luego me pasé al Ateneu Barcelonés donde escribí Tormenta Solar. Más adelante he realizado cursos online y acompañamiento bajo la supervisión de una escritora profesional.

3. ¿Qué te supone más complicado a la hora de escribir una trama? Conseguir que todo encaje como un puzzle, que no queden flecos que no se entiendan o sobren…

4. Farmachip, tu primera novela, narra una trama de suspense, interpelar a la esperanza de un nuevo fármaco, pero se producen obstáculos. ¿Cuáles son? Un grupo de poder quiere conseguir su diseño pero no compartirlo en ese momento.

5. Cómo autora de suspense. ¿Qué giros consideras relevantes de incluir? Sobre todo al final de los capítulos para que el lector no pueda abandonar.

6. ¿Qué estructura crees que debe tener una novela para no ser aburrida? Comenzar dejando entrever el conflicto, desarrollo y desenlace.

7. Tu cuarta novela, La Marea: Año 2050. Hablas acerca de los cambios del futuro y la fragilidad humana. ¿Qué mensaje has pretendido hacer llegar a tus lectores? Que los avances tecnológicos son muy positivos pero el hombre no puede quedar en segundo plano. Yo imaginé un mundo en teletrabajo, luego justo lo vivimos nada más publicarse el 31 de enero 2020 con el covid19, sin tiendas, todo en internet, y con el lado tan negativo para la gente abocada a vivir en soledad. Hablo de la soledad, la falta de lugares de encuentro, de comunicación…

8. Desolación, soledad, cambio climático y un mundo automatizado. ¿Qué posible proyecto planteas como solución? No planteo ningún proyecto, yo creo que esto es imparable.

9. ¿Puedes hacer un breve spoiler sobre tu quinta, sexta y próxima novela? Cuarto Poder, la quinta, habla sobre el poder del mundo de la comunicación para dar voz a los ciudadanos de cosas que el poder oculta. La última vez que lo vio, la sexta, habla de una vida compartida con una pareja bajo una mentira, sobre la violencia vicaria. (esto último igual no se puede desvelar). Y la séptima que está en estos momentos en manos de lectores beta trata de la inteligencia artificial.