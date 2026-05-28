ORA 5 de GWM: una nueva generación de SUV compactos concebidos desde una perspectiva claramente europea

Con 4,47 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el nuevo ORA 5 se posiciona en el corazón del segmento C-SUV en España, actualmente el de mayor volumen y relevancia del mercado. Los SUV supusieron un 62,2% de las ventas totales de turismos en España en 2025 y, dentro de ellos, los SUV de tamaño medio coparon el 59,7% del mercado.



Un diseño que marca la diferencia

Desde su creación, ORA ha desarrollado una identidad propia dentro de la movilidad eléctrica, combinando diseño emocional, inspiración retro-contemporánea y experiencia digital centrada en el usuario.

El ORA 5 introduce el lenguaje de diseño “Full-Surface Fluid Sculpture”, caracterizado por superficies suaves, formas orgánicas y un tratamiento visual inspirado en elementos naturales como el agua o las nubes.

Con unas cuidadas proporciones, el ORA 5 presume de unos marcados volúmenes y cuidados juegos de luces y sombras a lo largo de toda su carrocería. Entre los principales rasgos visuales destacan los faros LED en forma de gota, una zaga de diseño limpio con iluminación integrada en la luneta trasera, las manillas enrasadas y una parrilla orientada a mejorar la eficiencia aerodinámica. Todo ello conforma un conjunto que destaca de forma natural por su cuidado diseño y marcada personalidad.

Las características exteriores incluyen barras de techo, llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos Kumho, además de cristales tintados y techo panorámico de cristal.



La parte trasera ha sido diseñada para reforzar la continuidad visual y las líneas limpias de la carrocería. Presenta un diseño llamativo, con una firma luminosa distintiva integrada directamente en la luneta trasera. La integración de la iluminación en el cristal, junto al limpiaparabrisas trasero oculto, aporta una imagen limpia, tecnológica y muy característica dentro del segmento.

Un espacio interior moderno y versátil

El interior del ORA 5 combina un diseño minimalista con elementos retro. El salpicadero está presidido por una pantalla central de 14,6 pulgadas y un cuadro digital de 10,25 pulgadas. Las líneas depuradas garantizan claridad, mientras que los acabados, los materiales empleados en todas las superficies, y los asientos reflejan un alto estándar de calidad.

Gracias a su larga distancia entre ejes de 2,72 metros, el ORA 5 ofrece un amplio espacio para todos los ocupantes. El maletero de 422 litros (390 en la versión híbrida), es perfecto para el uso diario y se puede configurar de forma flexible gracias a un piso de carga variable. Numerosos compartimentos de almacenamiento distribuidos por todo el vehículo aumentan aún más su practicidad. Dispone de techo panorámico, iluminación ambiental configurable en 64 colores y carga inalámbrica de 50W, optimizada para dispositivos móviles de última generación.



El asiento del conductor incorpora de serie ajustes eléctricos en seis direcciones y puede contar además con funciones de memoria y bienvenida, mientras que el asiento del acompañante dispone de ajuste eléctrico en cuatro direcciones. Ambos pueden equipar calefacción y ventilación, una dotación poco habitual dentro del segmento.

El confort interior se refuerza mediante soluciones específicas orientadas al uso diario, como un compartimento integrado de 3,2 litros con funciones de calefacción y refrigeración conectado al sistema de climatización, capaz de mantener bebidas u objetos fríos o calientes durante el trayecto.

Entre los elementos más singulares destaca también un espejo de cortesía iluminado de 8,8 pulgadas para el conductor y otro para el acompañante, junto a un total de 33 compartimentos de almacenamiento distribuidos por todo el habitáculo para mejorar funcionalidad y practicidad.

Una nueva era de tecnologías inteligentes

GWM estructura su estrategia tecnológica sobre dos grandes pilares: electrificación y conducción inteligente, entendiendo el vehículo como una plataforma tecnológica conectada y definida por software. El ORA 5 integra el ecosistema tecnológico “Coffee Intelligence”, desarrollado por GWM para unificar conectividad, experiencia digital y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Dentro de esta arquitectura tecnológica, el sistema Coffee OS 3 de última generación de GWM actúa como el sistema operativo central del vehículo, gestionando todas las funciones digitales, interfaces y servicios conectados mediante una arquitectura electrónica orientada a servicios (SOA). Su funcionamiento está diseñado para ofrecer una experiencia similar a la de un smartphone, con una interfaz rápida, intuitiva y personalizable.

Coffee OS permite gestionar de forma integrada navegación, climatización, multimedia, conectividad y funciones del vehículo, además de habilitar actualizaciones remotas Over The Air (OTA) y capacidades de interacción avanzada mediante control por voz inteligente.

Entre sus funcionalidades destacan: -Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, permitiendo integración total del smartphone sin cables -Actualizaciones OTA (over-the-air), que permiten actualizar funciones y sistemas del vehículo de forma remota -Control por voz inteligente, diseñado para gestionar múltiples funciones mediante lenguaje natural -Interfaz personalizable -Navegación online -Tienda de aplicaciones -Aplicación remota para el vehículo, permitiendo acceder a distintas funciones desde el smartphone -Sistema de acceso y arranque sin llave, orientado a mejorar comodidad y experiencia de uso diaria

Sistemas de propulsión para todos los públicos

El ORA 5 es un claro exponente del posicionamiento de GWM “All Scenarios, All Powertrains, All Users” (en todos los terrenos, con todos los sistemas de propulsión y para todos los usuarios).

Estará disponible con motorizaciones gasolina, híbridas HEV y 100% eléctricas, dentro de una estrategia multienergía destinada a adaptarse a distintos escenarios de uso y necesidades de conducción.

La gama arrancará con una versión gasolina equipada con un eficiente motor 1.5 turboalimentado de cuatro cilindros que desarrolla 160 CV (118 kW) y se combina con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Esta configuración ha sido concebida para ofrecer un equilibrio entre prestaciones, refinamiento y eficiencia en utilización diaria, manteniendo una respuesta suave y progresiva tanto en ciudad como en carretera.

La versión híbrida HEV combina un motor gasolina turboalimentado de 1,5 litros con un sistema híbrido electrificado y una transmisión híbrida específica DHT de dos velocidades. El conjunto desarrolla una potencia total de 223 CV (164 kW) y un par máximo de 476 Nm, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Además de las prestaciones, el sistema híbrido ha sido desarrollado para maximizar eficiencia y confort acústico, homologando un consumo WLTP de 5,1 l/100 km y una autonomía combinada superior a 1.000 kilómetros.

La versión 100% eléctrica desarrolla 204 CV (150 kW) y utiliza una batería de 58,3 kWh con la que alcanza hasta 435 kilómetros de autonomía WLTP. El consumo homologado se sitúa en 15,5 kWh/100 km y el sistema admite carga rápida en corriente continua de hasta 120 kW, permitiendo recargar del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos. En corriente alterna admite carga trifásica de hasta 11 kW.

Las dimensiones exteriores del ORA 5 son de 4.471 mm de longitud, 1.833 mm de anchura y 1.641 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2.720 mm y una altura libre al suelo de 175 mm. La velocidad máxima alcanza los 190 km/h en la versión gasolina, 185 km/h en la híbrida HEV y 170 km/h en la versión 100% eléctrica. La capacidad máxima de remolque es de 1.200 kg para la variante gasolina y de 750 kg para las versiones HEV y BEV.



Puesto a punto en Europa

El ORA 5 dispone de una avanzada plataforma, concebida para alojar diversos sistemas de propulsión y para proporcionar un comportamiento dinámico seguro y eficaz. Incorpora suspensión delantera MacPherson y eje trasero multibrazo independiente, con una puesta a punto específica realizada en Italia y España para adaptar confort, suspensión y comportamiento dinámico a los gustos de los conductores europeos.

La experiencia de conducción se completa con Coffee Pilot Ultra, el sistema de asistencia a la conducción de tercera generación de GWM, basado en la arquitectura SEE (Safety, Efficiency, Experience), capaz de integrar percepción, toma de decisiones y control del vehículo dentro de un sistema de aprendizaje continuo.

El sistema puede operar en entornos urbanos, carreteras secundarias y autopistas sin depender de mapas de alta definición.

Entre las tecnologías de seguridad y asistencia destacan: -Cámara 540º con función de chasis transparente, que mejora la visibilidad del entorno del vehículo -Control de crucero adaptativo inteligente, capaz de ajustar velocidad y distancia automáticamente -Frenada autónoma de emergencia, diseñada para detectar riesgos y evitar colisiones -Asistente de mantenimiento y centrado de carril, orientado a mejorar estabilidad y seguridad en carretera -Detección de ángulo muerto y alerta de tráfico cruzado, incrementando seguridad en maniobras y circulación urbana -Reconocimiento de señales de tráfico, integrado dentro de los sistemas avanzados de asistencia -Asistente de aparcamiento, desarrollado para facilitar maniobras en espacios reducidos

GWM

GWM (Great Wall Motors) es una empresa global de movilidad inteligente enfocada en ofrecer experiencias de conducción accesibles y de alto valor mediante la tecnología y la innovación.

Fundada en 1990 y con sede en Baoding, China, GWM abarca toda la cadena de valor automotriz, desde el diseño y la I+D hasta la producción, las ventas y los servicios. Con operaciones internacionales desde 1998, su portfolio incluye las marcas HAVAL, WEY, TANK, ORA y POER, que abarcan SUV, turismos y pick-ups, ofreciendo así una amplia gama de soluciones de movilidad para todos los usos y escenarios.

Hasta la fecha, GWM ha entrado en más de 170 países o regiones y ha establecido una presencia global respaldada por centros de I+D y plantas de producción en China y en distintas regiones de Asia, Europa, América Latina y Oceanía. La compañía continúa acelerando su expansión internacional mediante una red de distribución en constante crecimiento.

En Europa, GWM está construyendo una presencia sostenible y a largo plazo con su sede regional en Eindhoven, Países Bajos, además de su Centro Técnico y Estudio de Diseño en Múnich, Alemania. La compañía amplía progresivamente su alcance en los principales mercados europeos a través de una red de venta y servicio en expansión, colaborando con socios locales para ofrecer vehículos adaptados a las expectativas de los clientes europeos, combinando diseño, tecnología avanzada, confort y practicidad diaria.

La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore “¿Les gustaría ver cómo uno de sus hijos se rompe una pierna o se estrella contra un árbol? ¿Verdad que no? Por eso no veo las carreras”.