El priorato de San Marcos de León, fue un territorio con jurisdicción eclesiástica y militar, que nace del agradecimiento de los reyes a quienes les ayudan en la tremenda lucha de Reconquista de los territorios hispanos que habían sido usurpados por el elemento invasor musulmán que tenía a la población peninsular, casi España entera, bajo su yugo. Se denominó “De San Marcos de León” porque la casa madre de la Orden de Santiago estuvo en León. El prior es el encargado de la cura espiritual de los caballeros. Encargado de la custodia de las reliquias que posee la Orden, vasos sagrados y demás ornamentos está el sacristán.

Territorio de la Diócesis del Priorato de San Marcos de León en la provincia de Badajoz

Al frente del gobierno eclesiástico y militar del priorato estaba un prior de la Orden de Santiago, su sede se encontraba en la villa de Llerena (Badajoz), en la Parroquial de Nuestra Señora de la Granada. La autoridad principal en el Priorato de San Marcos de León la autoridad suprema de la orden la ejerce el maestre. Los priores tenían bula para usar roquete, mitra y demás insignias pontificales.

Los maestres otorgaban las encomiendas, conferían los hábitos y prioratos, administraban justicia a todas las personas pertenecientes a la Orden, caballeros y pueblo de su circunscripción. El cargo era electo y vitalicio. La Orden tuvo un total de treinta maestres hasta la fecha de unión de territorio y jurisdicción con la Corona y con las diócesis inmediatas a los territorios tras la publicación de la Bula Quo Gravius.

Suceden en dignidad a los maestres los comendadores de Castilla y Aragón, en las respectivas encomiendas de estos reinos; y, para la defensa y guarda de castillo y convento mayor de la Orden está el clavero, que ejerce de lugarteniente del maestre. El obrero mayor se encarga de las construcciones.

Priorato de San Marcos de León. Escudo en el claustro del Convento de San Marcos (León)

El priorato de San Marcos de León fue fundado hacia 1185, originariamente en el Convento de San Marcos de León, en León, donde se mantiene como territorio independiente hasta la publicación de la Bula Quo Gravius en 1873. Estuvo compuesto por 134 parroquias cuyo territorio perteneció a las provincias de Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Recordemos que la repoblación de la parte oeste de la Península se hace con abundantísimo elemento galaico en una columna que va de Norte a Sur por el Oeste peninsular y de lo que dan fe los topónimos, los rasgos faciales de la población, así como ciertas costumbres que se han transmitido durante siglo, perviviendo algunas de ellas en nuestros días.

La Orden estaba dividida en varias provincias, como decimos, de entre las que Castilla y León fueron las más importantes por su número de propiedades y de vasallos. Estaba al frente de cada provincia un comendador mayor, con sede, respectivamente, en Segura de la Sierra (Castilla) y en Segura de León (Extremadura, dependiente del Priorato de San Marcos de León).

Además, la provincia de León estaba dividida en dos partidos: Mérida y Llerena; contando cada cual con varias encomiendas, que eran las unidades locales más importante estando dirigidas por un comendador, que tenía su residencia o sede de la encomienda en un castillo, una fortaleza o en una villa, constituyéndose en un centro administrativo y económico en el que se cobran y perciben rentas de predios y heredades incluidas en la encomienda; era además de ser el domicilio habitual del comendador, la residencia de algún otro caballero de la Orden. Estas rentas sostenían al comendador y a los demás caballeros que vivieran allí, que tenían la obligación de armar y pagar a un ejército, un determinado número de lanzas suficiente como para acudir a los llamamientos del maestre bien equipados para la batalla cuando fuese preciso. Todos formaban el ejército de la Orden, la mesnada, que atiende solo a las órdenes de su maestre.

La Orden se sostiene de las rentas de los impuestos, del diezmo, portazgos y derechos de paso, del producto de las tierras, pastos, industrias o manufacturas. Los ingresos que financiaban al maestre de la Orden debían repartirse entre las rentas de la encomienda y las rentas de la mesa maestral.

La Orden de Santiago tenía una dirección bicéfala, estaba dirigida desde dos prioratos: el de Uclés para Castilla y el Priorato de San Marcos de León para León, que al estar considerablemente alejado el convento de San Marcos del grueso de las posesiones santiaguistas de Extremadura, se trasladó el convento primero a Calera de León y posteriormente a Mérida, regresando finalmente a su ubicación inicial en San Marcos de León.

A su vez el Priorato de San Marcos de León se dividía en tres vicarías cuyas sedes estaban en Mérida, Llerena y Tentudía (respectivamente: Ntra. Sra. de la Granada y Monasterio de Tentudía y posteriormente Convento Santiaguista de Calera); y Jerez de los Caballeros. Los curas de los pueblos y encomiendas de la Orden eran presentados por el maestre y tenían colación del prior.

Cada cuatro años, al igual que hacía la Iglesia en los obispados, se realizan Visitas, que son inspecciones en orden al control de la vida, costumbres y hacienda. Estas inspecciones son las visitas pastorales en la Iglesia, que la realiza el obispo o un ministro visitador en quien el ordinario delega competencia, sólo o asistido por algún ayudante. En el territorio de la Orden de Santiago son dos los visitadores que acompañan a un vicario por todas las encomiendas, cada cuatro años, comprobando el estado de las propiedades, de las rentas y del gobierno de las distintas posesiones. De estas visitas se levantaba acta y con ellas se forman, como en la Iglesia, los Libros de Visitas, fuente inagotable de datos que nos sumergen en la época y que nos hacen conocer a todo el pueblo, sus vidas, costumbres, oficios, hermandades, capellanías y patronatos, etc.

La bula fundacional aprobaba sus constituciones e hizo su jurisdicción exenta de la jurisdicción de los frailes ordinarios o comunes, gracias que ratificaron en adelante los papas Lucio III, Urbano III e Inocencio III. Esto significa que estamos ante territorios vere nullius diócesis. El doble acto fundacional, por una parte la institución real y por otra la aprobación pontificia, significó que la orden de Santiago quedó constituida en militia christi, soldados de Cristo, con vocación religiosa y militar, con la misión del “servicio de Dios, el ensalzamiento y defensa de la Christiana religion, y Fee catholica y la defensa de la Republica Christiana”.

Todas las facultades que residían en el monarca sobre el territorio, como patrono y administrador que era de las órdenes militares, pasaron a los señores de los distintos territorios defendidos, pasando el patronato secularizado del rey a los señores con condición hereditaria. Tal caso fue, por ejemplo, el del marquesado de Estepa, como patrimonio hereditario. Solo el prior de la orden de Santiago, como prelado superior tenía facultad para nombrar visitador y, en los casos en los que se estimaba necesaria la visita, era el monarca quien ordenaba al prior de la orden que la hiciera.

En terrenos exentos de la Orden de Santiago, el rector vicario permanecerá con las dignidades o facultades que tenía en tiempos de la encomienda, es decir, será provisor juez eclesiástico y en superior instancia debía recurrir a los jueces apostólicos, que suelen ser los obispos cercanos; y también ostenta la cura de la parroquial, ostenta en sí la cura de almas, el que sana, el médico de almas.

La competencia en delegar en un ministro la visita pastoral, según los cánones de Trento, correspondía a prelados de dignidad superior, los obispos, así como a las dignidades menores que tuvieren prescripción legítima para realizarla. Ésta es la razón por la que la visita es delegable en el arzobispado de Sevilla, pero no lo es en territorios jurisdiccionalmente exentos como fue el caso de la Vicaría General de Estepa, donde su titular era un vicario, no un obispo. Igualmente ocurre en el caso del territorio vere nullius del Hospital de las Cinco Llagas, gestionado por un patronato de priores, priores, que no obispos, aunque estuviesen sujetos directamente a Roma como lo estaba el arzobispo de Sevilla por su condición, pero es arzobispo, es decir, obispo superior en jerarquía y dignidad a los obispos que configuran la archidiócesis, en el caso de la Vicaría General de Estepa, territorio vere nullius, el prelado es vicario, no obispo, sujeto directamente a Roma y, en el del Hospital de las Cinco Llagas, territorio vere nullius, la prelatura la ostenta el patronato tripartito de priores; su dignidad es la de ser la cabeza prioral de sus respectivos monasterios, pero en jerarquía están por debajo del obispado y, por tanto, del arzobispado, aunque estén igualmente y de manera directa sujetos jurisdiccionalmente a la potestad del Sumo Pontífice.

La razón de ser de la visita pastoral es el celo del Papado porque todo en su grey esté conforme a la Ley de Dios y con el debido decoro para la mayor gloria y honra del Santísimo. Como pastor, ha de encaminar por buena senda a sus ovejas, tanto en lo material como en lo espiritual, teniendo un destacado lugar el campo de las apariencias, puesto que tanto como ser, es parecer; hay que ser excelente, pero hay que parecer también excelente.

De ahí que, en lo material, los instrumentos y ajuar eclesiásticos serán de la mejor calidad, hechura y condición posible. Aquí el parecer es fundamental, se ha de ofrecer a Dios lo mejor; así, por ejemplo, el cáliz no puede ser de oro, será de plata y se sobredorará. Como el visitador representa al Papa en realidad y este es el representante de Dios en la Tierra, ha de procurarse que el resplandor celestial alcance y alumbre a todos. Por ello, en una visita no escapa nada a la inspección. Se pone celo y solicitud en las misiones pastorales, y el mayor decoro en los templos tanto en cuanto a ajuar como en lo que a cumplimiento del culto divino se refiere. Será especialmente importante el escrutinio, la inspección, de eclesiásticos puesto que son estos los maestros de las almas; si el maestro no es bueno, el mensaje que llegue a los fieles no sería el adecuado. Se persigue especialmente, para su extirpación, los escándalos y los abusos, sean de la índole que sean, e igualmente se hace especial hincapié en la reformación de costumbres, razón y fin último de la visita pastoral.

El concepto de visita es el mismo independientemente de la jurisdicción exenta o no. Lo que marca la diferencia es el ministro que la lleve a efecto y que, en el caso del Hospital, no puede ser más que uno de los tres patronos. Los priores tienen las facultades necesarias para la ejecución de todo ello, así como la de absolver de todos los casos reservados a la Sede Apostólica, incluso de la herejía externa, con tal que sea oculta, sin cómplices y nadie sepa de ella.

La visita se anuncia, mediante lo que se denominaba edicto monitorio, para que todo el mundo esté preparado y pueda dar cuenta debidamente. Se fija el día, para el cual se tendrán que tener preparados, para la inspección, títulos de órdenes, beneficios, capellanías, licencias de celebrar, de confesar y predicar, todo lo concerniente a judicaturas, oficios, y ministerios, que cada cual ejerce. Generalmente se exhorta y amonesta a todos quienes viven en el Hospital y su jurisdicción para que se preparen para la inspección y den cuenta de palabra o por escrito de todo lo que juzguen digno de remedio, para mayor gloria de Dios, reparación del culto divino y buena disciplina eclesiástica, reformación de costumbres y bien de las almas.

Para que no se desperdicie tiempo en la visita, cada una de las personas a cuyo cargo estuviesen los inventarios, llaves de archivos, libros de cuentas de la fábricas de la iglesias, patronatos, capellanías, obras pías, colecturías y demás instrumentos y documentos necesarios y concernientes a dicha visita apostólica, el día previsto los tendrán todos preparados para exhibirlos ante el prior patrono visitador y, a cada una de estas personas –administrador, secretario, mayordomo…–, se insta para que esté prevenida y dispuesta a dar las explicaciones y cuentas necesarias, compareciendo personalmente para ello y para dar razón de las dependencias o asuntos que estuvieren a su cargo.

El acto de la visita personal y su buena realización necesitaban muy especialmente de la asistencia del Espíritu Santo, razón por la cual se suele exhortar y encargar a todos los sacerdotes y eclesiásticos del lugar que, en sus misas, oraciones y ejercicios espirituales, pidan a Dios por el acierto en la práctica de tan importante quehacer, implorando asistencia divina para que prevenga y disponga a los individuos para que la inspección que se haga sea tan eficaz como grata a los ojos de Dios, para que con ello sea de especial consuelo y provecho para todas las personas visitadas, a quienes se bendice en nombre de Dios.

Con esto, la Iglesia actúa como un organismo vivo, como un cuerpo donde la lengua y los ojos son el prior patrono visitador que no tiene que informar más que a los demás componentes del patronato y al Santo Padre en su caso, como real cabeza rectora.

De las inspecciones apostólicas se toma cumplida nota en lo que se llaman “resultas de visita”. Tras la inspección, y después de estudiar cada caso, el visitador suele pronunciarse por medio de los mandatos de visita, que son los brazos que extiende el poder clerical por toda su jurisdicción, para arrancar vicios, sofocando y castigando escándalos y plantando virtudes en su lugar, atendiendo lo mismo al aspecto hominum que rerum; en este último se especifican las correcciones que deben efectuarse en cualquiera de los campos de la visitatio rerum. De las actuaciones que resulten de la visita quedará copia legalizada en autos o diligencias con “fe de entrega”. Estos documentos, o resultas de visitas, son testimonios de autos, diligencias de la visita y los resultados de las inspecciones realizadas.