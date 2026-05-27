Regent Seven Seas Cruises desvela su Colección de Viajes 2028-2029; 238 travesías de ultra lujo con todo incluido por todo el mundo

La temporada incluye 80 noches en puerto en toda la colección, tres escalas inaugurales, tres Grand Voyages y una Vuelta al Mundo de 150 noches.

Los viajeros de lujo podrán navegar a bordo del barco más nuevo de Regent, el Seven Seas Prestige™, en su primera visita a Canadá y Nueva Inglaterra.

Regent Seven Seas Cruises®, la principal línea de cruceros de ultra lujo del mundo, ha desvelado su Colección de Viajes 2028-2029, que reúne 238 nuevas travesías por todo el planeta a bordo de La Flota Más Lujosa del Mundo®.

La temporada incluye tres Grand Voyages, una Vuelta al Mundo de 150 noches y travesías con todo incluido y repletas de destinos por África y Arabia, Alaska, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Canadá y Nueva Inglaterra, el Caribe, el Canal de Panamá, el Mediterráneo, el norte de Europa, Sudamérica y el Pacífico Sur.

Los clientes ya pueden preinscribir su interés antes de que las reservas se abran el 27 de mayo de 2026.

«Nos complace presentar una nueva temporada de viajes inolvidables, concebidos para inspirar el descubrimiento y ofrecer experiencias de viaje con sentido. Desde escapadas más cortas de siete noches hasta nuestras Grand Voyages de mayor duración, cada travesía está diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre la exploración inmersiva y una experiencia a bordo inigualable: desde nuestras espaciosas suites y un servicio anticipativo hasta las excursiones en tierra ilimitadas e incluidas y una gastronomía exquisita. Esperamos dar la bienvenida a bordo tanto a nuevos huéspedes como a quienes regresan» - WESLEY D’SILVA │Presidente de Regent Seven Seas Cruises

Dentro de la colección, el Seven Seas Prestige™, cuya entrega está prevista para finales de 2026, debutará en Canadá y Nueva Inglaterra en otoño de 2028 con cinco itinerarios de 11 noches. Programadas para coincidir con el momento álgido del follaje otoñal, estas travesías combinan paisajes espectaculares y un marisco de renombre con el lujo inigualable del barco más nuevo de Regent. El Seven Seas Prestige será un 40 % más grande que los barcos anteriores de Regent, pero acogerá solo un 10 % más de huéspedes, ofreciendo el máximo espacio y servicio para una exploración inmersiva.

El Seven Seas Splendor® surcará por primera vez las aguas de Alaska con 16 nuevas travesías que recalan en destinos como Icy Strait Point, Skagway y Juneau. Estos itinerarios de siete noches sumergen al huésped en el corazón de la Última Frontera, con hasta 50 excursiones en tierra incluidas en cada salida.

Por primera vez para el Seven Seas Voyager®, esta colección incorpora una tranquila temporada de invierno en el Mediterráneo a partir de noviembre de 2028, que brinda la oportunidad de explorar los enclaves más queridos de la región desde otra perspectiva.

La temporada 2028-2029 llevará al Seven Seas Explorer® a navegar por África y Arabia por primera vez. Las travesías zarparán en primavera de 2029, con duraciones de entre 14 y 23 noches. Con escalas en puertos fascinantes como Abiyán (Costa de Marfil), Walvis Bay (Namibia) y Luanda (Angola), los viajeros más exigentes descubrirán infinitas oportunidades para la aventura.

La colección incluye además nueve travesías navideñas para los viajeros de lujo que deseen pasar las fiestas a bordo de La Flota Más Lujosa del Mundo®. Con destinos repartidos por Asia, el Caribe, el Mediterráneo y el Pacífico Sur, estas salidas invitan a celebrar la temporada mientras se explora el mundo con un confort y un estilo inigualables.

Entre los grandes atractivos de la temporada figuran también las escalas inaugurales en tres nuevos puertos: Dundee (Escocia), Oulu (Finlandia) y Šibenik (Croacia). Dundee combina patrimonio marítimo, una arquitectura imponente y acceso directo a las Tierras Altas escocesas. Oulu ofrece belleza natural, encanto costero y una escena creativa en auge. Šibenik cautiva con su casco antiguo medieval, sus monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su litoral adriático.

Otro de los grandes alicientes de la Colección de Viajes 2028-2029 son sus 80 noches en puerto repartidas por destinos cautivadores de todo el mundo —de Burdeos (Francia) a Copenhague (Dinamarca) o Tokio (Japón)—, que permiten a los huéspedes vivir cada destino más allá del atardecer.

El abanico —en constante crecimiento— de lujos incluidos de Regent Seven Seas Cruises comprende excursiones en tierra ilimitadas e incluidas en cada puerto de escala, una gastronomía exquisita en restaurantes de especialidades y espacios al aire libre, vinos selectos y licores premium, bebidas en la suite con minibar repuesto a diario, acceso ilimitado a internet, servicio de lavandería con valet, entretenimiento a bordo, propinas prepagadas y un paquete de hotel de una noche previo al crucero para los huéspedes alojados en suites Concierge y superiores. A bordo, los huéspedes disfrutan del Espacio Inigualable en el Mar®, con algunos de los alojamientos más amplios y de las ratios tripulación-huésped más altas del sector.

Lo más destacado de la Colección 2028-2029 de Regent, por destinos África y Arabia (Seven Seas Explorer) — La temporada 2028-2029 verá al Seven Seas Explorer visitar África y Arabia por primera vez con tres travesías de entre 14 y 23 noches. Entre sus atractivos destacan tres escalas con pernoctación y un crucero de ida y vuelta desde Ciudad del Cabo. Los exploradores más exigentes saciarán su sed de aventura en destinos tan fascinantes como Abiyán (Costa de Marfil), Walvis Bay (Namibia), Santo Tomé (Santo Tomé y Príncipe) y Luanda (Angola).

Alaska (Seven Seas Splendor) — El Seven Seas Splendor visita Alaska por primera vez y navegará 16 nuevas travesías para adentrarse en los espectaculares paisajes del destino. De Icy Strait Point a Skagway o Juneau, los huéspedes de Regent tendrán la oportunidad de explorar a fondo la magnífica Última Frontera.

Asia (Seven Seas Splendor) — Toda la amplitud y profundidad de las diversas culturas asiáticas se desplegará en 24 travesías de entre ocho y 19 noches. Seis cruceros de ida y vuelta desde Tokio ofrecen una inmersión completa en los vibrantes paisajes y sonidos de Japón, mientras que una salida navideña creará una temporada mágica para recordar. Entre las escalas más emocionantes figuran Hue/Da Nang (Vietnam), Bangkok (Laem Chabang, Tailandia) y Hong Kong (China).

Australia y Nueva Zelanda (Seven Seas Explorer y Seven Seas Mariner) — El Seven Seas Explorer y el Seven Seas Mariner navegarán seis itinerarios cuidadosamente diseñados por Australia y Nueva Zelanda, de entre 10 y 21 noches. Dos travesías recorrerán los majestuosos fiordos de Doubtful Sound, Dusky Sound y Milford Sound, mientras que otras escalas incluyen ciudades imprescindibles como Sídney (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda).

Canadá y Nueva Inglaterra (Seven Seas Prestige) — 2028 marcará las travesías de debut del Seven Seas Prestige, el barco más nuevo de Regent, en Canadá y Nueva Inglaterra, con cinco itinerarios de 11 noches. Programados para coincidir a la perfección con el colorido follaje otoñal de la región, los huéspedes contemplarán paisajes espectaculares y disfrutarán de un marisco de renombre antes de regresar al lujo inigualable del barco más nuevo de Regent.

Caribe y Canal de Panamá (Seven Seas Prestige, Seven Seas Grandeur y Seven Seas Mariner) — Veintiocho salidas, de entre siete y 16 noches, ofrecerán múltiples formas de explorar el Caribe y el Canal de Panamá. Los itinerarios incluyen 16 cruceros de ida y vuelta desde Miami (Florida); tres desde Bridgetown (Barbados); uno desde Los Ángeles (California); y uno desde Houston (Galveston, Texas).

Mediterráneo (Seven Seas Grandeur, Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner y Seven Seas Voyager) — Cuatro barcos de La Flota Más Lujosa del Mundo® navegarán 63 travesías por el Mediterráneo, de entre siete y 21 noches. Por primera vez para el Seven Seas Voyager, esta colección incluye una tranquila temporada de invierno en el Mediterráneo a partir de noviembre de 2028, que permite explorar los enclaves más queridos de la región en otra época del año. Entre las novedades figura también un nuevo puerto de escala con la incorporación de Šibenik (Croacia).

Norte de Europa (Seven Seas Prestige, Seven Seas Explorer, Seven Seas Voyager y Seven Seas Mariner) — Con duraciones de entre nueve y 14 noches, los 33 itinerarios de Regent por el norte de Europa revelarán toda la riqueza de la región, desde la majestuosidad de los fiordos islandeses y noruegos hasta el encanto romántico de Francia y el Reino Unido. La temporada incorpora además dos nuevos puertos de escala: Dundee (Escocia) y Oulu (Finlandia).

Sudamérica (Seven Seas Mariner) — El Seven Seas Mariner navegará tres aventuras sudamericanas de entre ocho y 25 noches. Los exploradores más intrépidos disfrutarán de itinerarios extraordinarios, como una travesía por el río Amazonas y un viaje a la península Antártica. Estos amplios recorridos mostrarán el color y el sabor de las ciudades más impresionantes de la región, incluidas las queridas Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina).

Pacífico Sur (Seven Seas Explorer y Seven Seas Mariner) — A lo largo de cuatro travesías de entre 18 y 21 noches, los viajeros vivirán una aventura irrepetible por el idílico Pacífico Sur. Varias travesías incluyen pernoctaciones en la Polinesia Francesa, mientras que un crucero navideño ofrecerá a los huéspedes un escenario sobrecogedor para las fiestas. Cada itinerario promete un sinfín de descubrimientos, desde la asombrosa Hanga Roa (Isla de Pascua, Chile) hasta las serenas costas de Papeete (Tahití).

Travesías transoceánicas (Seven Seas Prestige, Seven Seas Grandeur y Seven Seas Mariner) — Durante la temporada 2028-2029, los huéspedes dispondrán de diversas oportunidades para cruzar el océano Atlántico en un lujo inigualable. Entre los cuatro cruces transoceánicos destaca la oportunidad inolvidable de navegar a bordo del Seven Seas Prestige mientras el barco más nuevo de Regent navega de Londres (Southampton) a Montreal (Canadá). Estos itinerarios extraordinarios permitirán además aprovechar al máximo las excepcionales actividades a bordo de Regent, con hasta 10 días de navegación.

Grand Voyages (Seven Seas Splendor, Seven Seas Explorer y Seven Seas Mariner) — Con duraciones de entre 61 y 101 noches, las extensas Grand Voyages de Regent seguirán las huellas de la historia con tres itinerarios que abarcan cuatro continentes y 14 noches en puerto repartidas entre África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, y Europa.

Vuelta al Mundo 2029 (Seven Seas Mariner) — La Vuelta al Mundo 2029 de Regent, «Eras of Exploration», sigue los grandes arcos del descubrimiento humano, desde los imperios antiguos hasta las maravillas modernas. Navegue por el Amazonas, ponga rumbo al sur hacia la Antártida y trace las rutas polinesias a través del Pacífico Sur. Explore Australia y el Sudeste Asiático y cruce después el océano Índico hacia la India, Arabia, el Nilo y el Mediterráneo, para concluir en Roma. A bordo del renovado Seven Seas Mariner, disfrute del Espacio Inigualable en el Mar®, una gastronomía de talla mundial y un servicio impecable, con cada detalle cuidado al máximo.

Para más información, póngase en contacto con StarClass Cruceros / Un Mundo de Cruceros o con su agencia de viajes especializada.

«La Colección de Viajes 2028-2029 de Regent abre un abanico de posibilidades sin precedentes para el viajero de lujo: desde escapadas de una semana hasta grandes travesías y una vuelta al mundo, con nuevos destinos y barcos que se estrenan en la flota más lujosa del mundo. En StarClass acompañamos a cada cliente para diseñar el viaje que mejor responde a sus expectativas, con el asesoramiento experto y el servicio impecable que solo el ultra lujo puede ofrecer» - JUAN RODERO │Director General de StarClass Cruceros / Un Mundo de Cruceros

Acerca de Regent Seven Seas Cruises®

Inigualable en el mar™ durante más de 30 años, Regent Seven Seas Cruises® es la principal línea de cruceros de ultra lujo del mundo. Con capacidad para entre 496 y un máximo de 822 huéspedes, los espaciosos y elegantes barcos de la compañía —Seven Seas Explorer®, Seven Seas Grandeur®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven Seas Splendor®, Seven Seas Voyager® y Seven Seas Prestige™, cuya entrega está programada para 2026— conforman La Flota Más Lujosa del Mundo®.

Ofreciendo una Exploración Inmersiva™ en más de 550 destinos de los siete continentes, los huéspedes recorren el planeta en un espacio lujoso, con suntuosos alojamientos en suites, casi todos con balcón privado, entre los más grandes en alta mar. La Hospitalidad de Corazón™ característica de Regent se encuentra presente en las lujosas áreas comunes, amplios espacios al aire libre y al disfrutar de la Perfección Epicúrea™ en una variedad de restaurantes de especialidades y espacios gastronómicos al aire libre.

Brindando la experiencia de lujo más inclusiva®, las tarifas de crucero con todo incluido de Regent ofrecen comodidades como excursiones en tierra ilimitadas y sin costo adicional, exquisita gastronomía, bebidas que incluyen vinos y licores premium, entretenimiento, Wi-Fi Starlink, servicio gratuito de lavandería con valet, propinas, un paquete de hotel por una noche previo al crucero para huéspedes en suites de nivel Concierge o superior, y más. Regent Seven Seas Cruises® es una filial de propiedad total de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH).

Acerca de StarClass Cruceros | Un Mundo de Cruceros

StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros, que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no solo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a quienes deseen vivir un viaje inolvidable. StarClass proporciona a cada viajero una experiencia que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje «hecho a medida».

Ante la diversidad de navieras categorizadas como «great luxury», «ultra luxury» o superior, nuestro principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.

