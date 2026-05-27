Las residencias para mascotas se consolidan como una alternativa segura y responsable para el verano

Con la llegada del verano, miles de familias comienzan a organizar vacaciones, escapadas y viajes fuera de casa.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a quienes conviven con animales es qué hacer con sus mascotas durante esos días.

Aunque muchas personas intentan viajar con ellas, no siempre es la opción más adecuada ni la más cómoda para perros y gatos.

En este contexto, las residencias caninas y felinas se han convertido en una solución cada vez más valorada por propietarios que buscan garantizar el bienestar de sus animales mientras están fuera.

Desde Granja La Luna, residencia especializada en el cuidado de perros y gatos, destacan que dejar a una mascota en un entorno profesional puede ser, en muchos casos, una decisión beneficiosa tanto para el animal como para sus familias.

“Muchas personas se sienten culpables al pensar en dejar o “abandonar” a su mascota en una residencia.

Pero cuando el centro ofrece atención profesional, espacios adecuados y cuidados personalizados, puede convertirse en una experiencia positiva para el animal”, explican desde Granja La Luna.

Uno de los principales factores que explican el aumento de este tipo de servicios es el cambio en la forma de entender el bienestar animal. Cada vez más propietarios priorizan la seguridad, la tranquilidad y las necesidades específicas de sus mascotas frente a soluciones improvisadas.

Según señalan desde la residencia, viajar en verano puede resultar muy peligroso y estresante para muchos animales, debido a los desplazamientos largos, las altas temperaturas, los cambios constantes de entorno o la falta de rutinas.

Esto es especialmente importante en el caso de perros mayores, animales con ansiedad o gatos, que suelen ser más sensibles a los cambios.

“En muchos casos, mantener al animal en un espacio tranquilo, supervisado y adaptado a sus necesidades puede ser mucho más recomendable que someterlo a viajes largos o situaciones que le generen estrés”, apuntan.

Además. Debemos pensar, ¡que ocurre si nuestra mascota enferma o se pierde lejos de casa!

Las residencias especializadas ofrecen cuidados adaptados a cada mascota, control de alimentación, supervisión diaria, zonas de juego y descanso, así como atención profesional ante cualquier incidencia. En el caso de los perros, el contacto con otros animales y las actividades al aire libre también pueden favorecer su estimulación y bienestar emocional.

Desde Granja La Luna subrayan también la importancia de elegir centros que prioricen la calidad de las instalaciones y el trato individualizado. “No todas las residencias funcionan igual.

Es fundamental visitar las instalaciones, conocer al equipo y asegurarse de que el animal estará atendido en un entorno seguro y respetuoso”.

Otro aspecto que valoran cada vez más los propietarios es la comunicación durante la estancia. Muchas residencias mantienen contacto con las familias mediante fotografías, vídeos o actualizaciones sobre el estado de las mascotas, algo que ayuda a generar tranquilidad y confianza.

El verano es además una de las épocas de mayor actividad para este tipo de centros, por lo que los profesionales recomiendan reservar con antelación y preparar adecuadamente la estancia del animal, especialmente en periodos vacacionales como julio y agosto.

Desde Granja La Luna recuerdan que el bienestar de las mascotas también implica tomar decisiones pensando en sus necesidades reales. “A veces, la mejor forma de cuidarles es ofrecerles un entorno donde puedan estar tranquilos, atendidos y seguros mientras sus familias disfrutan de unos días fuera”.

Hay que pensar que una residencia es responsable del animal que alberga. Responde con un seguro. Y ha cumplido con todos los requisitos sanitarios y legales. Ha sido inspeccionada por el ayuntamiento y la comunidad autónoma.

Debe tener visible una autorización oficial llamada número de registro Zoológico.

Es peligroso dejarlos en sitios que carecen de licencia “Piratas”. Seguro que no van a cumplir con muchas cosas que se solucionarán con el famoso “Nunca pasa nada”

Confiar en amigos, vecinos, o familiares. Además de deber favores, no implica una responsabilidad.

La creciente profesionalización de las residencias caninas y felinas refleja precisamente esa evolución: entender que el cuidado animal requiere espacios adaptados, experiencia y una atención centrada en el bienestar físico y emocional de cada mascota.

No solo es importante el bienestar de los animales. También la tranquilidad de sus dueños. Para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

