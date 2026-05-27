El crecimiento de la animación en España impulsa la búsqueda de talento en las aulas

La industria de la animación y los contenidos digitales se ha consolidado como uno de los motores económicos más potentes del sector audiovisual español, exportando más del 70% de su producción al extranjero. En este escenario de alta demanda de perfiles cualificados, las empresas del sector reclutan talento directamente en los centros formativos. Un ejemplo destacado de esta dinámica es el proyecto "El Violinista", una producción con participación de alumnos formados en L'Idem, institución internacional pionera en la preparación de profesionales de las artes creativas y animación, que ha logrado posicionarse como candidata en el prestigioso Annecy International Animation Film Festival. Con el objetivo de conectar la formación con el mercado laboral, la escuela celebra sus próximos Open Days este mes de junio en sus sedes de Madrid y Barcelona.

Madrid: La ruta de estudiante a profesional con Manuel Sirgo La primera cita programada tendrá lugar en la sede de Madrid el viernes 12 de junio a las 17:00h.

El eje central de la jornada será la conferencia impartida por el profesional Manuel Sirgo, titulada "De estudiante a profesional: cómo entrar en la industria de la animación". La sesión ofrecerá un análisis técnico sobre el funcionamiento interno de los flujos de trabajo en las producciones reales y detallará los perfiles específicos que demandan los estudios de animación actuales. Asimismo, se expondrán las vías estratégicas para facilitar la incorporación de los estudiantes al entorno laboral de forma óptima. Durante la ponencia, Sirgo compartirá detalles de su trayectoria en proyectos de carácter internacional y contará con la intervención de alumnos que colaboran actualmente en sus producciones, quienes describirán la experiencia real en las diferentes áreas creativas.

Barcelona: Los secretos de la preproducción y el caso de "El Violinista" El encuentro en la sede de Barcelona se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 17:00h, enfocando la temática en las fases iniciales del cine de animación.

El especialista Antonio Santamaría impartirá la ponencia titulada "Del guion a la imagen: El papel crucial del Beat Board en la preproducción". En esta sesión se analizará el uso técnico de los Beat Boards, su función narrativa dentro del proyecto y sus diferencias respecto al storyboard tradicional. El bloque práctico se centrará en el testimonio del equipo de estudiantes y graduados que han formado parte de la producción cinematográfica "El Violinista" en su trayectoria hacia el Festival de Annecy. Los asistentes conocerán los métodos de colaboración entre el alumnado y los profesionales en proyectos competitivos internacionales.

Una oportunidad para los futuros creadores Los Open Days de L'idem están orientados a jóvenes interesados en el dibujo, el cine, el arte digital y la narrativa visual que busquen desarrollar una carrera en un sector de proyección global. El acceso a estas jornadas en ambas sedes es gratuito, requiriendo una inscripción previa obligatoria debido al límite de aforo disponible en las instalaciones. Al concluir las ponencias académicas, los participantes dispondrán de un espacio para realizar consultas directas con los ponentes y el equipo de orientación académica, permitiendo resolver dudas sobre los planes de estudio y examinar las aulas donde se imparte la formación. Supone una vía idónea para planificar el desarrollo formativo y enfocar el futuro laboral en el ámbito de las artes digitales.

