Winterhalter lleva la inteligencia artificial al lavado profesional para reducir costes operativos

La compañía presenta sus nuevos Next Level Services, un ecosistema digital orientado a mejorar la eficiencia, reducir consumos y avanzar hacia una hostelería más sostenible Winterhalter, compañía especializada en soluciones de lavado profesional para hostelería, ha presentado sus nuevos Next Level Services, una propuesta que refuerza la digitalización del lavado profesional con foco en la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la reducción de costes.

La evolución del fabricante alemán, desde sus primeros lavavajillas en los años 40 hasta las actuales soluciones conectadas, desemboca ahora en un ecosistema inteligente que combina conectividad, autoservicio y analítica avanzada. El objetivo es optimizar el uso de recursos en el office sin comprometer los resultados de lavado ni la operativa diaria de los establecimientos.

Una de las principales novedades es EasyAccess, una solución que permite a los usuarios acceder, mediante un código QR, a instrucciones digitales, vídeos explicativos y reposición de productos químicos en cuestión de segundos. Esta funcionalidad contribuye a mejorar la eficiencia del personal, reducir errores operativos y evitar consumos innecesarios derivados de un uso incorrecto de la maquinaria o de los productos químicos.

En paralelo, los Remote Services suponen un avance en el mantenimiento sostenible de los equipos. Gracias a la conectividad de las máquinas, los técnicos pueden diagnosticar incidencias a distancia, lo que permite reducir desplazamientos y, por tanto, la huella de carbono asociada al servicio técnico. Además, la identificación previa de las piezas necesarias evita visitas adicionales y optimiza tiempos y recursos.

EcoPilot: inteligencia artificial aplicada al lavado profesional

Uno de los principales avances en términos de sostenibilidad llega con EcoPilot, una funcionalidad basada en inteligencia artificial desarrollada por Winterhalter. Este sistema analiza los patrones de uso de cada establecimiento, detecta los picos de trabajo y adapta automáticamente los programas de lavado.

Durante las horas de mayor actividad, EcoPilot prioriza ciclos rápidos para responder a las necesidades operativas del negocio. En los momentos de menor carga, activa programas ECO orientados a minimizar el consumo energético, de agua y de productos químicos.

Según la compañía, esta tecnología puede lograr una reducción de hasta el 17 % en el consumo energético, acompañada de una disminución de emisiones de CO₂ y de un uso más responsable de los recursos. Todo ello se realiza sin intervención del usuario, lo que facilita la incorporación de prácticas más sostenibles en el día a día de los establecimientos hosteleros.

Estos avances reflejan una tendencia creciente en el sector, donde el valor de las soluciones profesionales ya no reside únicamente en la maquinaria, sino también en los servicios digitales que la acompañan. En un contexto marcado por la presión sobre los costes operativos y las exigencias medioambientales, herramientas como estas permiten a los negocios hosteleros avanzar hacia modelos más competitivos y sostenibles.

Con esta propuesta, Winterhalter refuerza su posicionamiento como aliado tecnológico de la hostelería profesional y contribuye a la transición hacia un modelo de lavado más inteligente, eficiente y responsable.

