Dos décadas de historias y creatividad que transforman la sociedad desde el escaparate de Publifestival

La evolución de la comunicación comercial ha demostrado que los mensajes más potentes son aquellos que logran conectar con la fibra humana. Bajo esta premisa, Publifestival alcanza en 2026 una meta histórica al celebrar su vigésimo aniversario. Dos décadas de trayectoria no solo representan un número significativo, sino la consolidación de un espacio donde las ideas no se miden por su capacidad de venta, sino por su aptitud para transformar la realidad. Desde sus orígenes, el certamen se ha distanciado de las galas convencionales para transformarse en el gran altavoz de los premios publicitarios de responsabilidad social corporativa, reuniendo a firmas, agencias y organizaciones que entienden la creatividad como una herramienta de cambio colectivo.

Un recorrido marcado por las grandes firmas de la creatividad La historia de estos veinte años no se podría explicar sin los nombres propios que han configurado la identidad del festival. Las salas de este certamen han escuchado las reflexiones de figuras que transformaron la historia de la comunicación contemporánea. Referentes de la talla de Luis Bassat, Marçal Moliné, Toni Segarra, Mónica Moro, Risto Mejide o Richard Wakefield han aportado su criterio y prestigio en calidad de miembros honoríficos y premios de honor. Gracias a su presencia, el festival ha sabido trazar una línea evolutiva clara, demostrando que los discursos con valores no son una tendencia pasajera del mercado, sino el eje central sobre el que debe pivotar el futuro de la relación entre las marcas y los ciudadanos.

El punto de encuentro entre la cultura y la acción social Por otro lado, el valor diferencial de Publifestival reside en su capacidad para derribar las barreras entre el sector publicitario y la sociedad civil. A lo largo de sus ediciones, el certamen ha otorgado un protagonismo especial a personalidades del periodismo, la música y la televisión que utilizan su relevancia pública para visibilizar causas solidarias. Nombres de la escena cultural como José María Íñigo, Carme Basté, Mónica Naranjo, Irene Villa, Lucrecia, Cristina del Valle o Eduard Punset han recibido el aplauso del festival por su implicación directa en proyectos de calado humano. De igual modo, creadores y colectivos de distintos ámbitos artísticos, de la mano de profesionales como Mikel Izal, Mar Flores, Rayden, Carlos Segarra, Chico Castillo, Sergio Rodríguez o Alejandra Botto, han dejado su huella en un evento que entiende la comunicación en un sentido integral.

Con la mirada puesta en la gala del próximo 22 de junio de 2026 en el Teatro Sofía, Publifestival encara esta edición especial reafirmando su propósito inicial. El certamen encara el futuro con la certeza de que el verdadero éxito de una campaña radica en su beneficio social y en su honestidad.

