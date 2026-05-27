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DOMANCI nace como una boutique online especializada en eyewear de primeras marcas

Comunicae
miércoles, 27 de mayo de 2026, 16:26 h (CET)
Con una cuidada selección de modelos de lujo, atención personalizada y una experiencia pensada para quienes buscan algo más que un accesorio

La firma será presentada el próximo lunes 1 de junio en el sector óptico y lifestyle con una propuesta clara: elevar la elección de unas gafas a una experiencia de estilo, identidad y distinción. Bajo una mirada contemporánea del lujo, la compañía presenta una plataforma online especializada en gafas de sol y monturas de primeras marcas, dirigida a un público que valora el diseño, la exclusividad y el asesoramiento experto.


DOMANCI nace para responder a una nueva forma de consumo: más selectiva, más consciente y más vinculada a la personalidad de quien elige. Su catálogo reúne una amplia variedad de modelos exclusivos, cuidadosamente seleccionados por su carácter, calidad y capacidad para transformar un look desde el detalle.


Más allá de la venta online, DOMANCI propone una experiencia de compra cercana, cuidada y personalizada. La marca entiende que unas gafas no son únicamente un complemento, sino una pieza capaz de expresar actitud, elegancia y presencia. Por ello, su servicio de atención personalizada acompaña al cliente en el proceso de elección, ofreciendo orientación para encontrar la montura o gafa de sol que mejor encaje con su estilo, sus facciones y su forma de vivir el lujo.


Una gran selección para quienes buscan diferenciarse
La firma trabaja con primeras marcas del sector eyewear, incorporando referencias que destacan por sus acabados, materiales, siluetas y personalidad estética. Desde diseños atemporales hasta propuestas más atrevidas, DOMANCI ofrece un catálogo amplio que permite explorar diferentes formas de entender el estilo, siempre desde una perspectiva prémium.


"El lujo ya no se mide solo por el precio o por el logotipo, sino por la experiencia, el criterio y la capacidad de encontrar una pieza que realmente hable de ti", señalan desde DOMANCI.


El lujo, también en la experiencia digital
Con su lanzamiento, DOMANCI apuesta por una experiencia online fluida, elegante y orientada al detalle. La marca traslada al entorno digital el trato propio de una boutique especializada, combinando comodidad, variedad y asesoramiento personalizado.


Esta visión responde a una demanda creciente: consumidores que desean acceder a marcas de lujo sin renunciar a la cercanía, la confianza y el criterio experto.


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