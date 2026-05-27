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PFU (EMEA) Limited, la división de escáneres de RICOH, nombra a Yasunari Shimizu nuevo Presidente & CEO

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miércoles, 27 de mayo de 2026, 16:10 h (CET)
Yasunari Shimizu cuenta con una amplia trayectoria internacional dentro de PFU, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional durante más de una década

PFU (EMEA) Limited, la división de escáneres de RICOH, nombra a Yasunari Shimizu nuevo Presidente & CEO de la compañía para la región EMEA, reforzando así su estructura directiva en esta nueva etapa de crecimiento y consolidación internacional. Shimizu sucede en el cargo a Hiroaki Kashiwagi, quien deja la posición tras cinco años al frente de la organización.


Yasunari Shimizu cuenta con una amplia trayectoria internacional dentro de PFU, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional durante más de una década. Anteriormente ocupó el cargo de Executive Corporate Vice President y Deputy Head of the Document Imaging Business Group & Head of Overseas Business Group en PFU Limited. Asimismo, ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en PFU America, Inc., donde ejerció como Presidente del Consejo tras haber sido President & CEO de la filial estadounidense entre 2018 y 2025.


Sobre PFU, una compañía de RICOH
PFU Limited fue fundada en 1960. Basados en las habilidades adquiridas en el desarrollo informático, desarrollan y suministran productos y servicios relacionados con la digitalización de documentos, como escáneres de imagen. También ofrecen servicios de soporte para la construcción y operación de infraestructuras TI que contribuyen a la seguridad de sus clientes.


En PFU continuarán evolucionando sus dispositivos inteligentes para contribuir a la transformación digital y mejora de procesos de sus clientes, ofreciendo servicios que los respalden y ayudando al desarrollo de un mundo sostenible.


Más información en: https://www.pfu.ricoh.com/global/


PFU (EMEA) Limited es la filial de PFU Limited para la región EMEA, con sede en Uxbridge, Reino Unido.


Sobre RICOH
Ricoh es un proveedor líder de servicios digitales integrados y soluciones de impresión e imagen, diseñados para apoyar la transformación digital de los lugares de trabajo y optimizar el rendimiento empresarial.


Con sede en Tokio, Ricoh opera a nivel mundial en aproximadamente 200 países y regiones, respaldado por su experiencia, tecnologías y capacidades organizativas cultivadas a lo largo de 85 años de historia. En el ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2025, el Grupo Ricoh tuvo ventas mundiales por 2,527 mil millones de yenes (aproximadamente 16.800 millones de USD).


La misión y visión de Ricoh es empoderar a las personas para encontrar realización a través del trabajo, comprendiendo y transformando la forma en que las personas trabajan, liberando su potencial y creatividad para lograr un futuro sostenible.


Más información en: http://www.ricoh.com/


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