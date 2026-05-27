OMP lanza Unison Express para acelerar la planificación de la cadena de suministro
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La solución lista para desplegar ofrece valor rápidamente mediante mejores prácticas industriales probadas
OMP, proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA, anunció hoy el lanzamiento de Unison Express, una oferta de planificación específica por industria y lista para desplegar dirigida a empresas medianas que buscan ir más allá de las herramientas y procesos que ya han superado. Unison Express permite a los equipos obtener valor rápidamente mientras establecen una sólida base de planificación que puede escalar junto con el crecimiento del negocio a lo largo del tiempo.
De las hojas de cálculo a la planificación estructurada
Unison Express cubre esta brecha proporcionando una solución completa de planificación lista para usar, configurada según mejores prácticas específicas de cada industria y aprovechando los últimos avances en IA mediante UnisonIQ. Los equipos obtienen visibilidad integral al planificar de forma coherente entre centros y funciones, dejando atrás formas de trabajo fragmentadas y desconectadas.
Ofreciendo visibilidad y valor desde el primer día
Para consultar una visión completa de las capacidades, visitar el sitio web de OMP.
"Con Unison Express, hemos empaquetado prácticas probadas de planificación de cadena de suministro en una solución verdaderamente estandarizada", afirmó Jan Lemmens, vicepresidente de Sector Industrial en OMP. "Ayuda a las organizaciones a abandonar la planificación manual y fragmentada y adoptar rápidamente formas de trabajo probadas, con la posibilidad de ampliar capacidades sobre la misma plataforma cuando sus necesidades evolucionen".
"Con Unison Express, hemos empaquetado décadas de experiencia en planificación de cadena de suministro en una solución verdaderamente estandarizada".
Probado en entornos reales
En bienes de consumo, Duvel Moortgat está desplegando Unison Express en tres cervecerías belgas para profesionalizar la planificación de la demanda, la planificación operativa y la programación. El proyecto prioriza una rápida incorporación y la obtención temprana de valor, al tiempo que construye una base escalable para futuras ampliaciones.
En el sector metalúrgico, Bekaert implementó una configuración de planificación altamente estandarizada para respaldar una unidad de negocio en rápido crecimiento, sustituyendo la coordinación basada en hojas de cálculo por procesos estructurados de S&OP y planificación de escenarios. Manteniendo una estricta disciplina de alcance y centrándose en un despliegue rápido, la organización alcanzó la adopción total en un corto periodo de tiempo mientras conservaba la flexibilidad para ampliar capacidades a futuro.
Más información sobre Unison Express
Sobre OMP
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