Mews y SiteMinder unen fuerzas para agilizar la distribución hotelera

Con Mews Channel Manager, desarrollado por SiteMinder, los líderes en tecnología hotelera se han unido para redefinir la forma en que los hoteles abordan la distribución Mews, el sistema operativo para el sector hotelero, y SiteMinder, la plataforma líder de comercio hotelero, se han asociado para crear la primera solución de distribución de primer nivel totalmente integrada del sector hotelero. Presentada hoy en el evento Mews Unfold de Ámsterdam, esta solución incorpora de forma nativa la capacidad de distribución de SiteMinder dentro del sistema operativo de Mews, lo que supone la primera vez que los hoteles de cualquier tamaño pueden acceder a la red de distribución más grande del sector sin salir de la plataforma en la que opera su establecimiento.

La gestión de las operaciones y la distribución desde una única plataforma eliminará las dificultades del día a día de los hoteles. La disponibilidad, las tarifas, el inventario y otros contenidos se gestionarán en un solo lugar, cerrando una brecha que los hoteles han tenido que cubrir manualmente entre dos sistemas. Los hoteles ganarán agilidad, con cambios en tarifas, inventario y contenidos que se reflejarán de forma inmediata en todos los canales conectados.

La solución integrada refleja la visión compartida por Mews y SiteMinder de un flujo de trabajo único y conectado, en el que las tarifas se distribuyen al instante a través de la red de distribución más grande del mundo y los resultados vuelven al mismo sistema operativo en el que se definieron. No se pierde nada en la transferencia, no hay retrasos ni discrepancias en los datos. El ciclo de retroalimentación se acorta y los hoteleros pueden operar a una velocidad y escala que antes no eran posibles. Como base de todo, una inteligencia artificial que mejora cuanto más se utiliza.

Este tipo de capacidad solo es posible gracias a una estrecha colaboración que va más allá de las integraciones superficiales. Al desarrollar la solución a nivel de API, Mews y SiteMinder están creando una experiencia que de otro modo no sería posible. Para Mews, el motor de distribución de SiteMinder completa un sistema operativo que ya gestiona los ingresos, las operaciones y la experiencia del huésped. Para SiteMinder, supone una evolución de su plataforma, que en los últimos veinte años se ha consolidado como la principal solución de comercio para hoteles y que hoy en día utilizan más de 53.000 establecimientos en todo el mundo para la distribución, la optimización de ingresos y la inteligencia de datos.

Una alianza estratégica con visión compartida

"Cuando algo ya es lo mejor del mundo, no intentamos reconstruirlo. SiteMinder es el mejor en distribución. El trabajo de la compañía consiste en reunir en un solo lugar todo lo que los hoteles necesitan, con la inteligencia artificial presente en todas las capas. Para los hoteles, el resultado es sencillo: un sistema operativo, un contrato y un único lugar desde el que gestionar todo, desde cómo los huéspedes encuentran el establecimiento hasta cómo funciona. Son precios, distribución y rendimiento, todo en un mismo lugar", afirma Richard Valtr, fundador de Mews.

Es probable que esta experiencia más sencilla para los hoteles aumente su velocidad de comercialización y, lo que es más importante, fomente una mayor adopción de la tecnología dentro del sector hotelero. Una investigación reciente de SiteMinder revela que el 65% de los hoteleros cree que unos sistemas más rápidos y totalmente integrados podrían generar al menos un 6% más de ingresos anuales, lo que representa miles de millones en oportunidades dentro del sector global del alojamiento, valorado en 1,2 billones de dólares.

"SiteMinder siempre ha apostado por la accesibilidad y la libertad de elección, por lo que esta alianza con Mews es una evolución natural de la plataforma. Hace tiempo que SiteMinder admira a Mews por su innovación y su sólida visión de producto. Al integrar el motor de distribución con una plataforma tan avanzada como la suya, se abre la plataforma para que los hoteleros puedan acceder a SiteMinder de la forma que mejor se adapte a su manera de trabajar", afirma Sankar Narayan, director ejecutivo y director general de SiteMinder.

Cerca de 3.000 hoteles ya utilizan Mews y SiteMinder de forma conjunta, gestionando las operaciones en uno y la distribución en el otro. En los próximos meses, esos hoteles pasarán a utilizar Mews Channel Manager, con tecnología de SiteMinder, al que se podrán acceder directamente desde Mews.

