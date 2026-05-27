Hospiten impulsa un hospital con IA y robótica para una medicina más humana y avanzada

La red hospitalaria internacional Hospiten refuerza su presencia en la Comunidad de Madrid con la construcción de Hospiten Madrid Boadilla, un hospital general que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes sanitarios del noroeste de la región El proyecto, ubicado en Boadilla del Monte, supone una inversión de 200 millones de euros y contará con más de 55.000 metros cuadrados de superficie edificada. Su apertura está prevista en octubre de 2026, consolidando la estrategia de crecimiento de la compañía en España y en la Comunidad de Madrid.

El futuro centro nace con la ambición de ofrecer una atención sanitaria integral, combinando asistencia clínica, docencia e investigación. En total, dispondrá de 45 especialidades médicas organizadas en 20 unidades funcionales.

Entre las áreas más destacadas se encuentran cardiología, neurología, neurocirugía, aparato digestivo, cirugía general y digestiva, traumatología, pediatría, ginecología y obstetricia, urología, medicina intensiva, cirugía cardiaca y torácica o angiología y cirugía vascular.

El hospital contará con 158 habitaciones de hospitalización —138 individuales y 20 suites—, 17 quirófanos, cinco UTPR, 21 camas en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) y 30 boxes en el servicio de Urgencias, 11 camas para el Hospital de Día y hasta 80 consultas externas individuales.

A ello se suma una sala de hemodinámica para procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos, así como áreas específicas para diagnóstico por imagen con tecnología de última generación.

Tecnología médica avanzada y precisión diagnóstica

El proyecto incorpora equipamiento puntero en el ámbito hospitalario, con tecnologías como robot quirúrgico, resonancia magnética de alta precisión, y TAC Spectral de 512 cortes, orientados a mejorar la rapidez y fiabilidad de los diagnósticos.

Este enfoque tecnológico responde a la estrategia del grupo de situar la innovación como eje central de su modelo asistencial, integrando herramientas digitales y sistemas avanzados de gestión clínica.

El nuevo hospital supondrá también un importante impacto en el empleo sanitario de la región. Durante su fase de construcción generará alrededor de 350 puestos de trabajo, mientras que, una vez operativo, alcanzará los 800 empleos. En colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Hospiten ha habilitado un correo electrónico para aquellas personas interesadas en desempeñar sus labores profesionales en el nuevo centro hospitalario. Se podrán referir los CV al siguiente correo: empleo.hboadilla@hospiten.com.

El centro nace además con vocación universitaria, en línea con la apuesta del grupo por la formación y la investigación. En este sentido, contará con acuerdos con la Universidad Europea de Madrid para el desarrollo de prácticas clínicas en grados como Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

A esto se suma la Unidad Internacional de Formación en Cirugía Mínimamente Invasiva, laparoscopia y robótica, diseñada para atraer talento médico nacional e internacional y reforzar la capacitación de residentes y especialistas.

Investigación biomédica y medicina del futuro

El proyecto también incorpora un fuerte componente investigador. El centro dispondrá de laboratorios especializados en inteligencia artificial aplicada a la salud y medicina genómica, áreas clave en la evolución de la medicina personalizada.

Este impulso a la investigación se suma a la experiencia previa del grupo en Madrid a través de MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten, uno de los centros oncológicos más avanzados de Europa y filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston. Con esta estructura, Hospiten busca consolidar un ecosistema sanitario integrado que conecte asistencia, docencia e innovación.

El modelo de gestión de Hospiten se basa en estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. Todos sus centros cuentan con certificaciones UNE EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que avalan tanto la calidad asistencial como el respeto medioambiental.

Además, el grupo ha renovado el sello EFQM 600 de Excelencia Europea, otorgado por Aenor y la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, que reconoce a las organizaciones con modelos de gestión avanzados, eficientes y orientados a la mejora continua.

El nuevo hospital también aspira a cumplir con los estándares de acreditación de la Joint Commission International, uno de los principales referentes mundiales en seguridad del paciente y calidad hospitalaria.

Sostenibilidad y diseño arquitectónico centrado en el paciente

El diseño del hospital Hospiten Madrid Boadilla ha sido concebido bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y bienestar. El edificio incorporará sistemas de aerotermia para climatización, control inteligente de iluminación y gestión integrada de consumos energéticos.

El objetivo es obtener certificaciones internacionales como BREEAM y WELL en sus niveles más altos, garantizando un modelo de hospital sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

A nivel arquitectónico, el hospital se estructura en volúmenes diferenciados adaptados a la pendiente del terreno, con espacios diseñados para facilitar la orientación del usuario, mejorar la circulación interna y garantizar la privacidad del paciente.

El uso de materiales fonoabsorbentes, la maximización de la luz natural y la separación de flujos entre áreas públicas y clínicas refuerzan un diseño pensado para el confort y la seguridad.

Una apuesta estratégica para la Comunidad de Madrid

La ubicación de Boadilla del Monte, junto a la M-501 y la M50, y próxima a la Ciudad Grupo Santander, convierte al futuro hospital en un punto estratégico para la atención sanitaria del área noroeste de Madrid.

Además, el Ayuntamiento ha impulsado recientemente mejoras en los accesos y la movilidad del entorno, con el objetivo de facilitar la llegada al complejo hospitalario y optimizar la conectividad de la zona.

Con este proyecto, Hospiten consolida su estrategia de expansión en la región y refuerza su propósito corporativo: construir ecosistemas de bienestar alrededor de las personas, integrando asistencia sanitaria, innovación y formación en un mismo modelo de atención.

