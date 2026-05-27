Namirial se convierte en uno de los primeros proveedores europeos QTSP alineados con eIDAS 2

Tanto la plataforma de identificación digital, como los servicios de cualificación de firma, están adaptados a los requisitos de seguridad introducidos por el Reglamento de la Unión Europea y validados por los reguladores Namirial, proveedor paneuropeo líder en servicios de confianza cualificados (QTSP), se convierte en uno de los primeros proveedores europeos en alinearse plenamente con la normativa eIDAS2. La firma ha finalizado el proceso de conformidad con los requisitos introducidos por el Reglamento (UE) 2024/1183 en todo su perímetro europeo, incluyendo España, Italia o Francia.

Con este paso, la compañía se encuentra entre los primeros proveedores QTSP del continente en haber obtenido la certificación de su plataforma de identificación digital — Namirial Onboarding—, implementando tecnologías ya validadas en los niveles de garantía más elevados y conformes con el Reglamento de Ejecución europeo 1566/2025.

La plataforma de Namirial cubre el espectro completo de los métodos de identificación remota disponibles actualmente: desde la verificación documental combinada con lectura NFC y biometría facial, hasta la integración con la identificación electrónica (eID) reforzada, incluyendo en los casos que fuera necesaria la revisión obligatoria con detección de vida.

La industria financiera, entre ellos la banca o las aseguradoras, son algunos de los sectores más activos en la utilización de estos sistemas de identificación, así como las operadoras de telecomunicaciones, las empresas de servicios públicos o las entidades reguladas y las administraciones públicas.

También es destacable la certificación del flujo basado en el EUDI Wallet y la Namirial Wallet, totalmente automatizado y basado en la presentación del atestado de identidad digital (PID) mediante el protocolo OID4VP, que es un estándar de identidad digital que permite a un usuario compartir de forma segura credenciales verificables. Este hito posiciona a Namirial a la vanguardia del ecosistema de la Cartera de Identidad Digital Europea.

La firma electrónica, plenamente adaptada

Namirial ha obtenido asimismo la conformidad regulatoria para su servicio de gestión de dispositivos de creación de firma cualificada remota (rQSCD), completando así su adecuación no solo en los procesos de verificación de identidad, sino también en su infraestructura de firma y sello remotos. Este paso es especialmente relevante para los servicios en España, donde Namirial es uno de los líderes en firma digital.

"Este logro formaliza un camino que iniciamos con mucha antelación a los plazos regulatorios. Durante años hemos operado con procesos de identificación certificados en el más alto nivel de garantía, evolucionándolos continuamente para afrontar los retos tecnológicos, en un enfoque en el que el cumplimiento no es una obligación reactiva, sino un componente estructural de nuestra oferta", señala Luigi Enrico Tomasini, Compliance Manager de Namirial.

"eIDAS 2 eleva significativamente el listón para todos los QTSP europeos y Namirial optó por estar preparada con antelación, invirtiendo pronto en certificaciones, procesos e infraestructuras que ahora nos permiten garantizar a los clientes continuidad, seguridad y conformidad sin interrupciones", añade Tomasini.

