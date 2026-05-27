Depilación íntima y salud vulvar: lo que toda mujer debería saber, según los expertos en salud íntima de INTIMINA

Cerca del 85% de mujeres españolas afirma depilarse o recortarse el vello púbico. Existe una falsa percepción de higiene: 4 de cada 10 cree que eliminar el vello es necesario. Hasta el 55% de mujeres reconoció que factores como los estándares de belleza, la presión social o incluso las expectativas sexuales influyen en sus hábitos de depilación. Productos específicos para la zona vulvar son claves para cuidar la salud íntima tras la depilación La depilación íntima forma parte de la rutina habitual de muchas mujeres, pero pocas veces se reflexiona sobre cómo puede afectar realmente a la salud vulvar. Un reciente estudio sobre salud íntima y depilación genital, elaborado por INTIMINA, marca referente en salud íntima femenina, donde participaron 700 mujeres españolas,refleja hasta qué punto el vello púbico sigue condicionado por factores estéticos, sociales y culturales. Ante ello, la marca junto a su colaboradora la ginecóloga y sexóloga, la Dra. Mercedes Herrero, resuelven las dudas en relación con la depilación íntima femenina y si realmente es necesaria o si más bien es una cuestión cultural y de costumbre.

¿Cuestión estética o de higiene?

Según los datos del estudio, una gran mayoría de mujeres (84,7%) afirmó depilarse o recortarse el vello de la zona íntima habitualmente. No obstante, en relación con la pregunta de qué es lo que piensan sobre la depilación, las opiniones están muy divididas, conviviendo mitos de salud con la presión social:

Algo más del 45% piensa que es una idea puramente estética (47%) Más del 40% cree que es necesaria por higiene (44%). Ante esto, la doctora Herrero lo tiene claro: "El diseño del cuerpo es casi perfecto, cada elemento que lo forma está ahí gracias a la evolución de millones de años. Cuando algo ha resultado innecesario, la evolución lo hace desaparecer, aunque esto tarde muchos milenios. El vello pubiano tiene varias funciones como son proteger la zona vulvar y actuar como carácter sexual secundario marcando la madurez sexual, entre otros. La higiene no depende de tener vello o no, de hecho, su ausencia hace más vulnerables ante la presencia de pequeñas erosiones o heridas".

Esta percepción también se refleja en la influencia social alrededor del vello púbico. Según el estudio de INTIMINA, hasta el 55% de mujeres reconoció que factores como los estándares de belleza, la presión social o incluso las expectativas sexuales influyen en sus hábitos de depilación. Esto puede afectarles en su día a día, ya que más de la mitad de las mujeres (58%) ha admitido que el no estar depiladas les ha cohibido de hacer diferentes actividades como ir a la playa o mantener relaciones sexuales.

Para Mercedes Herrero, esta percepción ha cambiado mucho sobre todo en los últimos años. "La ventaja de tener años de experiencia es que se viven de primera mano distintas modas. Se ha hecho creer que el vello no es estético o antihigiénico. Esto se ha asentado mucho más con la proliferación de la visualización del porno, donde las actrices se muestran depiladas", menciona.

Depilación integral: una tendencia cada vez más habitual

Otro de los datos que llama la atención es que la depilación integral continúa ganando terreno (39%) frente a la depilación básica de la línea del bikini (31%) o la parcial (22%). Muchas mujeres afirman optar por la depilación total por comodidad, estética o seguridad personal, especialmente en verano, durante las relaciones sexuales o incluso antes de acudir a una consulta ginecológica.

Sin embargo, la ginecóloga insiste en que eliminar completamente el vello púbico no aporta beneficios para la salud íntima y, de hecho, puede tener consecuencias a largo plazo. "La depilación completa no solo es innecesaria, sino que puede ser perjudicial con el tiempo. Sobre todo, si es de manera permanente. El vello actúa como protector y amortiguador de los roces normales de la vida diaria, sin él los tejidos vulvares adelgazarían con el tiempo". Además, aprovecha para desmontar uno de los comentarios que más escucha en la consulta: "no es necesario acudir al ginecólogo depilada, somos los médicos de las mujeres en cualquier situación".

¿Cuál es el método más respetuoso con la vulva?

La encuesta realizada por INTIMINA reveló que las españolas prefieren los siguientes métodos:

La cuchilla es el método más utilizado por las mujeres para depilarse la zona íntima (36%) Le siguen el lásero la fotodepilación (26%). Para Mercedes, es importante mencionar que "los métodos más respetuosos son aquellos que cortan el vello en la superficie de la piel, dado que no afectan al bulbo capilar. Serían los rasurados, o la eliminación con cremas depilatorias". Eso sí, insiste en la importancia de utilizar una buena técnica y productos adecuados para evitar irritaciones o pequeñas lesiones. De hecho, la encuesta desvela cuáles son los problemas ginecológicos más habituales tras la depilación:

59% aseguró haber sufrido irritación o picor. 39%reconoce haber tenido vellos enquistados o foliculitis. El 8% ha experimentado infecciones vaginales. Por otro lado, la Dra. Herrero advierte de métodos como la cera, las pinzas o depiladoras eléctricas, ya que pueden producir que el vello deje de crecer en su forma original, creando quistes subcutáneos con vellos que no pueden salir. Respecto al láser, comenta que "destruye el pelo en el bulbo, debitándolo hasta impedir que se reproduzca. Aunque es una técnica dolorosa, suele evitar los vellos enquistados".

¿Cómo cuidar la piel de la vulva tras la depilación?

Como explica la colaboradora de INTIMINA, más allá de la técnica de depilación en sí, la clave para poder depilarnos sin afectar a la salud vulvar recae en el cuidado, tanto anterior como posterior. "Lo primero es limpiar la zona para evitar que haya bacterias que puedan infectar los poros abiertos o las pequeñas heridas que se produzcan. Un producto de higiene específico, sin jabón y mejor con pH ácido".

Después, recomienda hidratar intensamente la zona con productos calmantes y respetuosos con la vulva: "es muy importante hidratar muy bien la zona tras la depilación, debe ser con un producto emoliente y con efecto calmante como la crema hidratanteíntima Balmy ". Además, aconseja evitar perfumes, protectores diarios y ropa interior sintética o demasiado ajustada.

Estos datos son de gran importancia, ya que la encuesta de INTIMINA ha revelado que sólo un 25% de mujeres aproximadamente utilizan un producto específico para la zona íntima tras la depilación, frente a un 35% que no utiliza nada y un 39% que utiliza simplemente una crema corporal que podría no ser adecuada para esa zona.

Por eso, desde la marca lanzan un mensaje clave, "la tendencia hacia la depilación integral demuestra cómo los estándares estéticos siguen influyendo en la relación de las mujeres con su cuerpo. Sin embargo, los expertos recuerdan que el vello púbico cumple una función protectora y que la decisión de depilarse o no debería responder únicamente a la comodidad y preferencias personales de cada mujer, nunca a la presión social o a falsos mitos relacionados con la higiene. Lo fundamental es tener claro que si optamos por depilarnos hay que hacerlo de forma segura y siempre cuidando de la salud íntima", concluye Pilar Ruiz, Marketing & Communication Manager de INTIMINA Iberia.

