BBVA y la Fundación Adecco impulsan el empleo de personas con discapacidad intelectual a través de una experiencia de aprendizaje en sus oficinas

Durante seis meses, los participantes se incorporarán a diferentes áreas y equipos de BBVA para desarrollar competencias profesionales, adquirir experiencia práctica y familiarizarse con dinámicas reales de trabajo BBVA y la Fundación Adecco han formalizado un acuerdo de colaboración para poner en marcha un programa de inclusión sociolaboral dirigido a personas con discapacidad intelectual, basado en una metodología de aprendizaje práctico en entornos laborales reales.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en La Vela, sede corporativa de BBVA en Madrid, y ha contado con la participación de Yolanda Martínez, directora de Talento y Cultura de BBVA en España, y Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

La iniciativa pone el foco en una realidad todavía presente: las personas con discapacidad intelectual continúan encontrando importantes barreras de acceso al empleo, muchas veces no por falta de capacidad o talento, sino por ausencia de oportunidades reales para demostrarlo. Actualmente, su tasa de empleo se sitúa en el 23%, lo que significa que solo 23 de cada 100 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tienen empleo. Esta cifra se sitúa por debajo de la media del conjunto de las personas con discapacidad, cuya tasa de empleo alcanza el 27%.

Este acuerdo fortalece la Alianza de la Fundación Adecco por el #EmpleoParaTodas las personas, una iniciativa que busca construir una red social inclusiva en España capaz de contribuir a la eliminación de las principales brechas sociales existentes a través del empleo sostenible. Desde esta visión, las empresas desempeñan un papel clave como agentes de transformación social, impulsando oportunidades reales de inclusión y desarrollo profesional para las personas más vulnerables.

El valor de "aprender trabajando"

El programa nace con un objetivo claro: generar oportunidades reales de desarrollo profesional para personas con discapacidad intelectual a través de una experiencia formativa inmersiva basada en el modelo de "aprender trabajando".

Durante seis meses, nueve participantes se incorporarán a diferentes áreas y equipos de BBVA para desarrollar competencias profesionales, adquirir experiencia práctica y familiarizarse con dinámicas reales de trabajo. El programa contempla un itinerario formativo experiencial que permite aprender desde la práctica cotidiana, el acompañamiento y la participación activa en el entorno empresarial de BBVA.

Cada persona contará con el acompañamiento de preparadores laborales especializados de la Fundación Adecco, así como con figuras de mentoría dentro de BBVA, favoreciendo un entorno de aprendizaje, confianza y desarrollo personal. Además, el programa incorpora apoyos individualizados para eliminar barreras y garantizar que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

Para ambas entidades, el impacto de esta iniciativa va más allá de la experiencia individual de los participantes. El programa contribuye también a generar culturas corporativas más abiertas, diversas y conscientes, impulsando nuevas formas de entender el talento y la inclusión dentro de las organizaciones.

Yolanda Martínez, directora de Talento y Cultura de BBVA en España, ha destacado que "en BBVA tenemos un propósito que guía todo lo que hacemos: acompañamos tu voluntad de llegar más lejos. Y hoy, más que nunca, ese propósito cobra un significado especial. Porque llegar más lejos también significa abrir camino para que otros puedan avanzar". "Este convenio es un reflejo de los valores que compartimos. Ambas organizaciones creemos firmemente en el valor de la diferencia y en el poder transformador de la inclusión. Sabemos que sumar talento diverso nos ayuda a construir un futuro mejor para todas las personas", ha señalado.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha señalado que "la inclusión sociolaboral no se consigue únicamente formando a las personas desde fuera del mercado laboral, sino generando oportunidades reales para aprender dentro de él. Este programa representa precisamente eso: un entorno donde las personas pueden desarrollar su potencial, ganar autonomía y construir un futuro profesional sostenible".

Con esta colaboración, BBVA y Fundación Adecco refuerzan su compromiso con una sociedad más inclusiva, impulsando iniciativas que ponen a las personas en el centro y demuestran que el talento necesita, sobre todo, oportunidades para desarrollarse.

