La electrificación en la práctica: Schaeffler da forma a la transición de la movilidad con un amplio e innovador portafolio de sistemas

De vehículos eléctricos con batería (BEV) a híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos de autonomía extendida (REEV): Como Motion Technology Company, Schaeffler ofrece soluciones para toda la gama de tecnologías con sistemas electrificados. Desarrollo de productos teniendo en cuenta las distintas necesidades de clientes y mercados, desde componentes individuales hasta soluciones de sistema funcionalmente integradas En la industria de la automoción, la movilidad eléctrica es, desde hace tiempo, una realidad. Schaeffler da forma activamente a esta transición hacia la movilidad sostenible con sus productos innovadores. En el 13.º Schaeffler Automotive Symposium que se celebrará en junio en Bühl (Alemania), la Motion Technology Company presentará sus soluciones más recientes para los sistemas eléctricos. Gracias a su gran experiencia, Schaeffler asiste a sus clientes en calidad de partner innovador. Las soluciones de transmisión de Schaeffler para vehículos eléctricos con batería (BEV), híbridos enchufables e híbridos convencionales (PHEV y HEV) y eléctricos de autonomía extendida (REEV) se adaptan de forma individual a los requisitos de cada cliente y mercado.

"Con nuestro clúster tecnológico de ’Powertrain’ presentaremos las amplias capacidades de desarrollo de Schaeffler en el segmento de la unidad de potencia en el Schaeffler Automotive Symposium. Ofrecemos a todos los clientes la gama completa de tecnologías de transmisión, desde componentes individuales hasta sistemas funcionalmente integrados", afirmó Matthias Zink, CEO Powertrain & Chassis en Schaeffler AG.

BEV: soluciones altamente integradas para vehículos eléctricos

En el segmento de los vehículos eléctricos con batería, Schaeffler impulsa sistemáticamente el desarrollo de sistemas eléctricos altamente integrados. La empresa se centra en ejes eléctricos, unidades de transmisión eléctricas, componentes de transmisión y soluciones de rodamiento, así como soluciones electrónicas y basadas en software, que pueden combinarse para formar sistemas generales extremadamente eficientes.

"Nuestra experiencia en ingeniería mecánica, electrónica y software nos permite desarrollar soluciones de sistema escalables. Gracias a un enfoque de integración sistemático, Schaeffler desarrolla sistemas eléctricos que combinan de forma óptima la eficiencia, un diseño compacto, la funcionalidad, la sostenibilidad y la industrialización", aseguró Thomas Stierle, CEO E-Mobility de Schaeffler AG.

En el ámbito competitivo, Schaeffler apuesta por un alto grado de integración, un diseño compacto y un desarrollo optimizado. "Con el nuevo enfoque de desarrollo reducimos la complexidad de nuestros productos, como en el caso de los ejes eléctricos, por ejemplo, y en colaboración con nuestros clientes conseguimos que nuestros productos tarden menos en salir al mercado ", dijo Thomas Stierle. "Nuestras soluciones para BEV son eficientes y compactas, y pueden escalarse para adaptarse a los requisitos específicos de cada cliente. En este contexto, la integración de sistemas y funciones son la clave para el éxito".

Entre otras cosas, Schaeffler demuestra su capacidad como integrador de sistemas con soluciones de inversor innovadoras: Las plataformas de inversores integradas y escalables con funcionalidad X-in-1 y conceptos de fabricación flexibles permiten, por ejemplo, reducir el tiempo de llegada al mercado y los costes del sistema.

En el caso de los motores eléctricos, Schaeffler también incrementa el valor añadido mediante una mayor eficiencia en el uso de materiales, tecnologías de fabricación modernas y optimizaciones de diseño específicas. El portafolio de productos de la empresa se complementa con décadas de experiencia en transmisiones y componentes como rodamientos – por ejemplo, rodamientos aislados eléctricamente – para aplicaciones eficientes, compactas y escalables.

HEV: soluciones de sistema híbridos y extensores de autonomía

En el segundo ámbito clave del clúster tecnológico de "Powertrain" Schaeffler presentará sus soluciones de sistema para topologías híbridas y aplicaciones de extensores de autonomía. "Las soluciones híbridas y los extensores de autonomía son elementos clave para la transición continua hacia la movilidad. Con nuestro enfoque integrado para el accionamiento híbrido, contamos con una gama de productos amplia e innovadora que combina tecnologías contrastadas con tecnologías nuevas para cumplir los requisitos de eficiencia y sostenibilidad. De esta manera, ayudamos a nuestros clientes a implementar una amplia variedad de arquitecturas de accionamiento", comentó Matthias Zink.

Schaeffler ofrece un amplio portafolio de diferentes topologías híbridas, desde los sistemas P1 a P3 y más allá. Nos centramos en soluciones que combinan elevada eficiencia, espacio constructivo reducido y madurez técnica. En este contexto, Schaeffler abarca todo el sistema, desde componentes electrificados hasta tecnologías de transmisión y rodamientos, así como interfaces mecánicas y funcionales, lo que da lugar a sistemas que pueden integrarse en plataformas de vehículos existentes y, al mismo tiempo, cumplir con requisitos de coste, rendimiento e industrialización.

Con su transmisión híbrida específica para vehículos híbridos y enchufables, Schaeffler ha establecido una plataforma moderna para diferentes topologías híbridas. La solución "todo en uno" se caracteriza por un alto grado de integración vertical y combina componentes y subsistemas con toda la gama de software y funciones de la empresa. Este alto nivel de madurez tecnológica constituye la base para el desarrollo de sistemas de extensores de autonomía integrados.

Los componentes de alto rendimiento son cruciales para la electrificación de los sistemas: Las soluciones de Schaeffler contribuyen a que el motor de combustión resulte prácticamente imperceptible para los ocupantes del vehículo: silencioso, limpio y perfectamente integrado. La integración de actuadores, sensores y unidades de control mejoran la eficiencia al tiempo que reducen los costes de sistema.

Otro ámbito clave es el desarrollo continuo de los sistemas de extensores de autonomía, que para Schaeffler desempeñan un papel importante en la fase de transición de la movilidad eléctrica. El objetivo consiste en utilizar el motor de combustión de forma más eficiente en el marco de un nuevo sistema y, de este modo, contribuir de manera considerable a la transformación del conjunto del sistema de accionamiento.

13.º Schaeffler Automotive Symposium en Bühl

Bajo el lema "Beyond Driving. Innovation made by Schaeffler.", la Motion Technology Company presentará sus desarrollos de última generación de su clúster tecnológico de "Powertrain" en el 13.º Schaeffler Automotive Symposium. Cada cuatro años, el mayor y más importante evento de Schaeffler para sus clientes del sector de la automoción reúne a expertos, ideas e innovaciones en el ámbito de la movilidad.

