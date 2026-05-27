SignarIA gana la V edición de los Premios Planes de Empresa de Economía Social de FECOMA

La aplicación creada por las alumnas Irene García y Paula Ventosa, del Colegio Valle del Miro, se impone en una edición en la que también fueron reconocidos los proyectos Thermora y Compicar, desarrollados por alumnado de GSD IS Buitrago y del IES Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada, respectivamente La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) ha celebrado la entrega de premios de la V edición del Proyecto de Planes de Empresa de Economía Social en Ciclos Formativos, una iniciativa que fomenta entre el alumnado de Formación Profesional la cultura emprendedora vinculada a los valores de la economía social, el trabajo colaborativo y el impacto positivo sobre la sociedad. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el salón de actos de GSD Las Artes y contó con la presencia del director general de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid, Nikolay Yordanov, y del presidente de GSD Cooperativa, José Luis Miranda.

El primer premio, dotado con 800 euros, ha recaído en el proyecto SignarIA, desarrollado por las alumnas Irene García y Paula Ventosa, del Colegio Valle del Miro, dentro del Grado Superior de Emergencias Sanitarias. El proyecto propone una aplicación basada en inteligencia artificial capaz de traducir en tiempo real lengua de signos a voz y texto, y viceversa, con el objetivo de eliminar barreras de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y personas oyentes, especialmente en entornos sanitarios y de emergencia.

Las alumnas, explicaron que la idea nació a partir de experiencias reales observadas durante su formación sanitaria y de conversaciones mantenidas con personas vinculadas al ámbito de la discapacidad. "Queríamos poner nuestro granito de arena en esta sociedad incluyendo a personas que muchas veces están bastante excluidas, especialmente en situaciones médicas o de emergencia", señaló Paula durante la entrega de premios. Ventosa destacó además el componente práctico y realista del proyecto. "Queríamos aportar una solución viable y demostrar que la inteligencia artificial también puede utilizarse de forma positiva para ayudar a las personas", afirmó.

El jurado valoró especialmente la calidad integral del plan de empresa, la investigación de mercado desarrollada, su viabilidad técnica y económica, así como el elevado impacto social del proyecto.

La profesora Raquel Martínez, docente del Colegio Valle del Miro y tutora del proyecto, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para conectar la Formación Profesional con el emprendimiento social. "Muchas veces se identifica emprendimiento únicamente con empresa y dinero, pero hay mucho más. Este proyecto demuestra que también se puede emprender para resolver problemas reales y mejorar la vida de las personas", señaló.

Martínez puso además en valor la implicación del alumnado durante todo el curso académico. "Han demostrado una constancia y un compromiso extraordinarios. Han sido capaces de desarrollar una idea ambiciosa, compleja y perfectamente viable", añadió.

Innovación, sostenibilidad e impacto social

El segundo premio, dotado con 600 euros, fue para Thermora, proyecto desarrollado por Abraham Constante y Daniel Martín, del Colegio GSD IS Buitrago, que plantea un sistema inteligente para optimizar el consumo de agua y energía en el hogar mediante control domótico de temperatura, presión y tiempo de uso del agua caliente.

Por su parte, el tercer premio recayó en Compicar, iniciativa desarrollada por alumnado del IES Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada, que propone una plataforma cooperativa de carpooling dirigida específicamente a la comunidad educativa, promoviendo movilidad compartida, sostenibilidad y reducción de costes para estudiantes.

En total, la edición de este año reunió 18 planes de empresa finalistas procedentes de seis centros educativos participantes, en representación de cerca de 1.000 alumnos y alumnas que han trabajado durante el curso académico en el desarrollo de proyectos empresariales vinculados a fórmulas de economía social (cooperativas o sociedades laborales).

Formación, emprendimiento y cooperación

El acto fue presentado por Ana Fernández de Casadevante, técnico de proyectos de FECOMA, y contó con la participación institucional del director general de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid, Nikolay Yordanov, y del presidente de GSD Cooperativa, José Luis Miranda.

La directora de GSD Las Artes, Carmen Martínez, centro anfitrión de esta edición, destacó durante la apertura del acto que iniciativas como ésta "ponen en valor principios como la solidaridad, la sostenibilidad y la responsabilidad social que deben guiar nuestras acciones dentro del mundo empresarial".

Yordanov subrayó la importancia de acercar el emprendimiento a los jóvenes desde etapas formativas. "Hoy hemos visto proyectos que son ideas, pero que mañana pueden convertirse en auténticos modelos de negocio. Lo más interesante es que son proyectos con impacto social, capaces de ayudar a otras personas y cubrir necesidades reales", afirmó.

El director general destacó además el compromiso de la Comunidad de Madrid con la economía social y con este tipo de iniciativas educativas. "Seguiremos apoyando proyectos que ayuden a los jóvenes a generar economía, aprender y desarrollarse profesionalmente", añadió.

Por su parte, Miranda felicitó al alumnado participante por su creatividad y capacidad para convertir ideas en propuestas empresariales con vocación social. "No solamente son grandes ideas con potencial empresarial, sino también proyectos que buscan mejorar la sociedad desde la inclusión, la solidaridad y la ayuda a los demás", señaló.

El Proyecto de Planes de Empresa de Economía Social en Ciclos Formativos alcanza así su quinta edición consolidado como una referencia dentro de la Formación Profesional madrileña, favoreciendo el contacto entre educación y empresa, el aprendizaje práctico y el conocimiento de fórmulas empresariales ligadas a la economía social, como cooperativas y sociedades laborales.

Esta iniciativa es una de las actuaciones que FECOMA realiza para llevar la economía social a las aulas y fomentar el desarrollo de iniciativas emprendedoras, principalmente en los centros de formación profesional, ya que muchos de sus estudiantes, principalmente los de algunos grados, son susceptibles en un futuro a corto plazo de abrir sus propios negocios.

Se desea destacar, en esta edición, la gran calidad de todos los trabajos presentados, la creatividad de los proyectos y la importancia del trabajo en equipo, por lo que se quiere agradecer al alumnado, así como al personal docente que les han ayudado y guiado por el gran trabajo realizado. En muchos de los centros participantes se han aplicado metodologías de co-creación, design thinking, que les han ayudado a los alumnos a definir y concretar la idea de negocio de trabajo presentado.

El evento de la entrega de premios ha servido también para que docentes y alumnos de los diversos centros educativos interactúen, intercambien experiencias y surjan oportunidades de colaboración entre ellos, lo que desde FECOMA se considera muy positivo. Damos las gracias por todo ello a los centros participantes y cuantas personas e instituciones han hecho posible la celebración de este acto.

La iniciativa está impulsada por FECOMA con financiación de la Comunidad de Madrid a través del convenio que FECOMA tiene con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para el fomento del cooperativismo y el emprendimiento colectivo y con otros financiadores, como son: Fundación GSD, Cajamar y la Correduría de Seguros Éticos SERYES.

