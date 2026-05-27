Jabón Blando Beltrán: el secreto natural para una limpieza impecable de brochas de maquillaje
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Limpieza profunda, respeto por las fibras y un acabado impecable para unas brochas de maquillaje siempre suaves, cuidadas y listas para volver a usar
El histórico jabón blando Beltrán, elaborado de forma tradicional con aceites vegetales, se ha convertido en el nuevo aliado para la limpieza de brochas y esponjas de maquillaje. Usuarios en foros, redes sociales y canales de YouTube han popularizado este uso alternativo, destacando su eficacia y suavidad frente a los limpiadores específicos del sector cosmético.
De quitamanchas tradicional a imprescindible de belleza
Gracias a su formulación a base de aceites vegetales, sin perfumes ni colorantes sintéticos, este producto limpia en profundidad restos de bases, correctores y pigmentos, al tiempo que cuida tanto las fibras naturales como sintéticas de las brochas.
Beneficios destacados
Su modo de uso es muy sencillo: basta con humedecer la brocha o esponja con agua tibia, aplicar una pequeña cantidad de jabón blando Beltrán y frotar suavemente sobre la mano o sobre una alfombra de silicona de limpieza, hasta generar una ligera espuma. A continuación, aclarar con agua tibia hasta eliminar por completo cualquier resto de producto. Por último, dejar secar al aire, preferiblemente con las cerdas hacia abajo, para ayudar a conservar su forma. Tras el secado, las brochas recuperan su suavidad y quedan limpias, cuidadas y listas para su próximo uso.
Un clásico que se reinventa
Con esta nueva tendencia, reafirma su lugar como referente de limpieza eficaz, demostrando que la tradición puede estar al servicio de las necesidades actuales.
Disponibilidad
Sobre Beltrán
Estos son los destinos para una escapada de una semana más económicos, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026, el precio medio de 7 noches de hotel en habitación doble, por persona verano 2026, y el coste aproximado de 7 días de viaje, verano 2026 Tirana, Albania: 198 €, 140 €, 338 € Tánger, Marruecos: 123 €, 249 €, 372 € Las Palmas de Gran Canaria, España: 173 €, 250 €, 422 € Cracovia, Polonia: 179 €, 263 €, 442 € Jerez de la Frontera, España: 147 €, 298 €, 445 € Cuándo viajar para conseguir el mejor precio La flexibilidad en las fechas sigue siendo uno de los factores clave para ahorrar este verano.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Hondarribia y por la Red de Ciudades y Villas Medievales a la que pertenece, reúne ocho establecimientos repartidos entre el recinto histórico y la zona portuaria, cada uno con una creación elaborada exclusivamente con ingredientes que ya existían en la Península Ibérica antes del descubrimiento de América.
Limpieza profunda, respeto por las fibras y un acabado impecable para unas brochas de maquillaje siempre suaves, cuidadas y listas para volver a usar El histórico jabón blando Beltrán, elaborado de forma tradicional con aceites vegetales, se ha convertido en el nuevo aliado para la limpieza de brochas y esponjas de maquillaje.