Empresas
Etiquetas

Jabón Blando Beltrán: el secreto natural para una limpieza impecable de brochas de maquillaje

Comunicae
miércoles, 27 de mayo de 2026, 12:38 h (CET)
Limpieza profunda, respeto por las fibras y un acabado impecable para unas brochas de maquillaje siempre suaves, cuidadas y listas para volver a usar

El histórico jabón blando Beltrán, elaborado de forma tradicional con aceites vegetales, se ha convertido en el nuevo aliado para la limpieza de brochas y esponjas de maquillaje. Usuarios en foros, redes sociales y canales de YouTube han popularizado este uso alternativo, destacando su eficacia y suavidad frente a los limpiadores específicos del sector cosmético.


De quitamanchas tradicional a imprescindible de belleza
Durante más de un siglo, Jabones Beltrán ha elaborado productos naturales y respetuosos con el entorno. El jabón blando Beltrán, conocido por su capacidad para eliminar manchas difíciles en textiles, ha demostrado también ser altamente efectivo en el cuidado de herramientas de maquillaje.


Gracias a su formulación a base de aceites vegetales, sin perfumes ni colorantes sintéticos, este producto limpia en profundidad restos de bases, correctores y pigmentos, al tiempo que cuida tanto las fibras naturales como sintéticas de las brochas.


Beneficios destacados


  • Limpieza profunda: elimina restos grasos y pigmentos resistentes.
  • Respeto por los materiales: su fórmula natural preserva la suavidad de las cerdas.
  • Ahorro y durabilidad: su formato en pasta rinde durante meses, ofreciendo una alternativa económica a los limpiadores cosméticos.
  • Versatilidad: un único producto que limpia ropa, textiles y ahora también herramientas de maquillaje.

Su modo de uso es muy sencillo: basta con humedecer la brocha o esponja con agua tibia, aplicar una pequeña cantidad de jabón blando Beltrán y frotar suavemente sobre la mano o sobre una alfombra de silicona de limpieza, hasta generar una ligera espuma. A continuación, aclarar con agua tibia hasta eliminar por completo cualquier resto de producto. Por último, dejar secar al aire, preferiblemente con las cerdas hacia abajo, para ayudar a conservar su forma. Tras el secado, las brochas recuperan su suavidad y quedan limpias, cuidadas y listas para su próximo uso.


Un clásico que se reinventa
Cada vez más consumidoras y profesionales de la belleza confirman la eficacia del jabón blando Beltrán en su rutina diaria. De este modo, un producto tradicional del hogar se reinventa como solución natural y sostenible en el cuidado personal.


Con esta nueva tendencia, reafirma su lugar como referente de limpieza eficaz, demostrando que la tradición puede estar al servicio de las necesidades actuales.


Disponibilidad
El jabón está disponible en supermercados y tiendas especializadas de toda España. Para más información sobre sus múltiples usos, consejos de limpieza y puntos de venta, visitar www.jabonesbeltran.com


Sobre Beltrán
Jabones Beltrán es una empresa con amplia trayectoria en la fabricación de productos de limpieza tradicionales, reconocida por su apuesta por ingredientes naturales, procesos responsables y soluciones eficaces para el día a día.


Noticias relacionadas

Tokio lidera y Pekín irrumpe: KAYAK revela tendencias y claves para volar al mejor precio este verano

Estos son los destinos para una escapada de una semana más económicos, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026, el precio medio de 7 noches de hotel en habitación doble, por persona verano 2026, y el coste aproximado de 7 días de viaje, verano 2026 Tirana, Albania: 198 €, 140 €, 338 € Tánger, Marruecos: 123 €, 249 €, 372 € Las Palmas de Gran Canaria, España: 173 €, 250 €, 422 € Cracovia, Polonia: 179 €, 263 €, 442 € Jerez de la Frontera, España: 147 €, 298 €, 445 € Cuándo viajar para conseguir el mejor precio La flexibilidad en las fechas sigue siendo uno de los factores clave para ahorrar este verano.

Semana del pintxo Medieval: Ocho pintxos para recorrer la Hondarribia medieval

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Hondarribia y por la Red de Ciudades y Villas Medievales a la que pertenece, reúne ocho establecimientos repartidos entre el recinto histórico y la zona portuaria, cada uno con una creación elaborada exclusivamente con ingredientes que ya existían en la Península Ibérica antes del descubrimiento de América.

Jabón Blando Beltrán: el secreto natural para una limpieza impecable de brochas de maquillaje

Limpieza profunda, respeto por las fibras y un acabado impecable para unas brochas de maquillaje siempre suaves, cuidadas y listas para volver a usar El histórico jabón blando Beltrán, elaborado de forma tradicional con aceites vegetales, se ha convertido en el nuevo aliado para la limpieza de brochas y esponjas de maquillaje.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios