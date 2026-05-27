Tokio lidera y Pekín irrumpe: KAYAK revela tendencias y claves para volar al mejor precio este verano
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Los precios medios de los vuelos a más del 40% de los destinos internacionales más buscados por los viajeros españoles se sitúan por debajo de los 250 € ida y vuelta
Los españoles seguirán viajando este verano y lo harán en mayor medida que el año pasado, especialmente en junio y julio, cuyas búsquedas de vuelos crecen un 8% en comparación con 2025. Además, Tokio y Santa Cruz de Tenerife encabezan las listas de los destinos internacionalesy nacionales más buscados por los viajeros españoles para este verano, y Pekín y Jerez de la Frontera se posicionan como los destinos de moda de la temporada, con un aumento del 85% y 68% en las búsquedas de vuelos en comparación con el verano del pasado año.
Estos son solo algunos de los hallazgos del nuevo Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026 de KAYAK, el análisis de tendencias de viaje para este verano del motor de búsqueda de viajes líder. En un contexto de marcado dinamismo en los precios, KAYAK no sólo revela los destinos más buscados por los viajeros españoles y los de mayor tendencia, sino también las escapadas más económicas para quienes viajen desde España, así como consejos clave sobre cuál es el mejor momento para volar y conseguir la mejor tarifa.
"Aunque el contexto global actual hace que los precios puedan parecer más impredecibles este verano, la realidad tiene sus matices y quienes planifiquen con antelación pueden encontrar buenas oportunidades. Nuestros datos muestran que todavía es posible volar desde España a más del 40% de los destinos internacionales más buscados por menos de 250 € ida y vuelta", afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Si bien el precio es siempre un motivo de peso a la hora de escoger el destino, también observamos que existe un buen número de viajeros para los que este factor es menos determinante, ya que las búsquedas de vuelos en clase business han aumentado un 20% y en premium economy un 11%".
Los destinos más buscados del verano 2026
Top 10 destinos internacionales más buscados
Estos son los destinos internacionales más buscados y el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026.
Top 10 destinos domésticos más buscados
Estos son los destinos domésticos más buscados y el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026.
Los destinos de mayor tendencia del verano 2026
Estos son los destinos de mayor tendencia, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026 y la variación en % en las búsquedas de vuelos en 2026 vs 2025.
A nivel doméstico, el top 5 de los destinos de mayor tendencia lo protagonizan Jerez de la Frontera (+68 % en búsquedas de vuelos en comparación con el verano de 2025 y un precio medio de vuelo de 147 €), Madrid (+31 % y 110 €), Málaga (+8 % y 125€ ) y los destinos insulares de Palma de Mallorca (+6% y 88€) y Santa Cruz de Tenerife (+6% y 264 €).
Las escapadas de una semana más económicas
Estos son los destinos para una escapada de una semana más económicos, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026, el precio medio de 7 noches de hotel en habitación doble, por persona verano 2026, y el coste aproximado de 7 días de viaje, verano 2026
Cuándo viajar para conseguir el mejor precio
Aquellos viajeros que quieran viajar en otra semana, con herramientas como el Resumen de precios de vuelos de KAYAK pueden seguir la evolución de las tarifas aéreas semana a semana para viajar desde España a diferentes regiones del mundo y a algunos de los destinos nacionales e internacionales más populares entre los viajeros españoles, para fechas de viaje durante las 12 semanas siguientes, y reservar con mayor confianza.
Para descubrir más tendencias de viaje para este verano, consultar el informe completo Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026 de KAYAK.
Estos son los destinos para una escapada de una semana más económicos, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026, el precio medio de 7 noches de hotel en habitación doble, por persona verano 2026, y el coste aproximado de 7 días de viaje, verano 2026 Tirana, Albania: 198 €, 140 €, 338 € Tánger, Marruecos: 123 €, 249 €, 372 € Las Palmas de Gran Canaria, España: 173 €, 250 €, 422 € Cracovia, Polonia: 179 €, 263 €, 442 € Jerez de la Frontera, España: 147 €, 298 €, 445 € Cuándo viajar para conseguir el mejor precio La flexibilidad en las fechas sigue siendo uno de los factores clave para ahorrar este verano.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Hondarribia y por la Red de Ciudades y Villas Medievales a la que pertenece, reúne ocho establecimientos repartidos entre el recinto histórico y la zona portuaria, cada uno con una creación elaborada exclusivamente con ingredientes que ya existían en la Península Ibérica antes del descubrimiento de América.
Limpieza profunda, respeto por las fibras y un acabado impecable para unas brochas de maquillaje siempre suaves, cuidadas y listas para volver a usar El histórico jabón blando Beltrán, elaborado de forma tradicional con aceites vegetales, se ha convertido en el nuevo aliado para la limpieza de brochas y esponjas de maquillaje.