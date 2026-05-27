SINTEF selecciona a Power to Hydrogen para producir hidrógeno verde para PYROCO2 Green Deal en Noruega
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El segundo proyecto comercial de Power to Hydrogen amplía la electrólisis AEM a escala industrial hacia la fabricación química
Power to Hydrogen (P2H2), desarrollador de sistemas de electrólisis de membrana de intercambio aniónico (AEM), anunció hoy un pedido comercial vinculante de SINTEF, uno de los mayores institutos de investigación de Europa, para un sistema de electrólisis AEM de medio megavatio cuya entrega está prevista para el cuarto trimestre de 2026. El sistema se desplegará en las instalaciones de SINTEF en Tiller, Noruega, donde producirá hidrógeno verde para un novedoso proceso de fermentación de gases que combina hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado para producir acetona de cero emisiones, un químico base utilizado en disolventes, plásticos y cadenas de valor industriales.
El pedido constituye el segundo proyecto comercial de Power to Hydrogen, tras el proyecto emblemático de la compañía en el Puerto de Amberes-Brujas —cuya puesta en marcha está prevista para este verano— y representa una importante expansión de la electrólisis AEM hacia los químicos verdes y el aprovechamiento industrial del carbono. Esta nueva instalación forma parte de PYROCO2, un proyecto insignia del programa Horizon 2020 Green Deal de la UE financiado por la Unión Europea (acuerdo de subvención #101037009), que reúne a un consorcio orientado a demostrar una vía comercialmente viable para la conversión directa de CO2 en acetona. PYROCO2 aborda uno de los principales desafíos en la gestión del ciclo del carbono: utilizar directamente CO2 capturado para producir químicos industriales.
"Este proyecto consiste en demostrar una vía práctica y escalable para transformar CO₂ capturado e hidrógeno renovable en productos químicos valiosos", afirmó Alexander Wentzel, Chief Scientist de SINTEF. "Para que esto sea viable, necesitamos una tecnología de producción de hidrógeno capaz de combinar eficiencia, flexibilidad y una vía para reducir el coste del sistema. Creemos que la plataforma AEM de Power to Hydrogen puede cumplir esta ambición".
"SINTEF es una de las instituciones de investigación más rigurosas de Europa y seleccionó nuestra tecnología porque ofrece lo que los procesos industriales serios necesitan: eficiencia de costes y durabilidad en condiciones operativas reales", afirmó Paul Matter, CEO de Power to Hydrogen. "También demuestra la creciente demanda comercial de electrólisis AEM a escala industrial a medida que las industrias buscan formas de descarbonizarse. Creemos que este tipo de aplicaciones será fundamental para desbloquear la próxima ola de demanda de hidrógeno verde competitivo en costes".
El sistema de Power to Hydrogen generará hidrógeno verde para un proceso de conversión que combina hidrógeno con dióxido de carbono capturado para producir acetona. El proceso está diseñado para funcionar íntegramente con electricidad renovable, haciendo que el producto final esté prácticamente libre de emisiones. La arquitectura AEM de Power to Hydrogen está diseñada para responder rápidamente a variaciones de carga con energías renovables intermitentes y para mantener una baja degradación bajo ciclos industriales continuos, lo que la convierte en una solución adecuada para el perfil operativo requerido por proyectos como PYROCO2.
Para más información sobre SINTEF, visitar SINTEF.
Sobre Power to Hydrogen
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