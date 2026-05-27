El proyecto europeo SchoolFan crea un modelo pionero para combatir la desinformación climática en las aulas
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Culmina así un proceso que ha logrado modelo un pionero de ciencia ciudadana para proteger a adolescentes y jóvenes europeos frente a la desinformación sobre el cambio climático
Combatir la desinformación en las aulas sobre el cambio climático. Este es el objetivo del proyecto internacional SchoolFan (Escuelas contra las noticias falsas por un futuro más responsable), iniciativa que entra en su fase decisiva, tras dos años de trabajo coordinado entre Portugal, España, Francia y Grecia.
Se trata de un proyecto desarrollado en el marco Erasmus+, concretamente en la línea de proyectos de cooperación educativa (KA2).
El consorcio se encuentra ya ultimando los resultados finales, que serán presentados el 18 de junio, culminando un proceso que ha dado lugar a un modelo pionero de ciencia ciudadana para proteger a adolescentes y jóvenes europeos frente a la desinformación sobre el cambio climático.
Equipo multidisciplinar de alto nivel
Este equipo engloba desde expertos en enseñanza de las ciencias experimentales y pedagogía hasta especialistas en periodismo y comunicación corporativa, para garantizar un tratamiento riguroso y transversal de la desinformación.
Dos años de hitos y compromiso educativo
Un proyecto para implementar y vivir en las aulas: verificación de los alumnos
Asimismo, los alumnos actuaron como verificadores de datos, analizando contenidos climáticos en TikTok, YouTube e Instagram mediante directrices internacionales de verificación.
Muchos estudiantes impulsaron iniciativas propias en sus centros, organizando actividades de sensibilización y ayudando a sus compañeros a identificar información engañosa, multiplicando así el impacto del proyecto.
Un modelo escalable para el resto de los países de Europa
"Formar a los docentes y proporcionarles herramientas para abordar las noticias falsas sobre el cambio climático en el aula es esencial para fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes en un tema tan delicado como el medio ambiente", afirma Antonio García, catedrático de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
"El objetivo principal de este proyecto siempre ha sido desarrollar materiales, procedimientos y conocimientos para que, en el futuro, las instituciones educativas de toda Europa puedan elaborar programas de formación sobre una cuestión clave: capacitar a los estudiantes para hacer frente a la desinformación en general, y a la relacionada con el cambio climático en particular. Los resultados, en este momento, son prometedores", añade Esther Martínez, catedrática de Publicidad y RR. PP. de esta misma institución.
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