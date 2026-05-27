PFU, la división de escáneres de RICOH impulsa en Iberia un modelo basado en soluciones y partners

La compañía refuerza un ecosistema de canal diverso que conecta tecnología, negocio y cercanía al cliente para abordar un mercado con un crecimiento acelerado en España superior al 22% anual La transformación digital en España está entrando en una nueva etapa. Tras años en los que el protagonismo recayó en el software, las plataformas cloud o la automatización de procesos, el foco comienza a desplazarse hacia el origen de toda estrategia digital: la calidad del dato. La IA es el nuevo gran desafió de las organizaciones de cualquier tamaño y, por tanto, la información se está consolidando como el primer eslabón de la cadena de valor.

Así, la digitalización documental ya no es una cuestión tecnológica, sino estratégica. En un momento en el que las organizaciones buscan eficiencia, automatización y control de la información, el canal se posiciona como el verdadero motor de esta transformación. PFU (EMEA) Limited, compañía del grupo RICOH y referente en soluciones de captura de información, da un paso al frente en Iberia con una apuesta decidida por sus partners y por un modelo que acompañe a sus socios a abordar un negocio que tiene un crecimiento acelerado en España superior al 22% anual.

Un canal que ya no vende productos, sino soluciones

El ecosistema de partners de PFU en España y Portugal ha evolucionado hasta convertirse en una red sólida, diversa y altamente especializada. Mayoristas, integradores, resellers de valor añadido y plataformas online conviven en un modelo que permite llegar a cualquier tipo de cliente, desde grandes corporaciones hasta pymes.

Pero el verdadero cambio no está en la estructura, sino en el enfoque: el canal ha dejado de ser un intermediario para convertirse en un actor clave en la construcción de soluciones de digitalización completas, capaces de resolver problemas reales de negocio.

"Estamos viviendo un punto de inflexión. El canal ha pasado de comercializar tecnología a diseñar soluciones que impactan directamente en la eficiencia y competitividad de las organizaciones", explica Silvia Ustárroz, Partner Manager de PFU Iberia.

Este cambio de paradigma se traduce en proyectos donde la captura documental es solo el punto de partida de procesos más amplios que integran automatización, gestión de datos, inteligencia del dato y conexión con sistemas empresariales.

Un ecosistema diseñado para crecer (y diferenciarse)

Detrás de esta evolución hay una estrategia clara: dotar al canal de herramientas reales para competir y crecer. El programa de partners de PFU actúa como palanca para esta transformación, ofreciendo acceso a formación, certificaciones, materiales de marketing y recursos técnicos que permiten acelerar la llegada al mercado.

A través del portal Imaging Channel Program, los partners acceden a contenidos, webinars, estudios y casos de uso que les ayudan a posicionarse como expertos en digitalización, mientras que iniciativas como Imaging Rewards convierten la actividad comercial en incentivos tangibles, reforzando el vínculo con la marca.

El objetivo es claro: que cada partner pueda evolucionar hacia un perfil más consultivo, capaz de aportar valor desde la prescripción hasta la implementación.

"No queremos un canal que venda más, sino un canal que venda mejor. Que entienda el negocio del cliente y sea capaz de ofrecer soluciones completas, no piezas sueltas, Vamos a construir juntos un proyecto de crecimiento donde somos una pieza clave en el mundo imparable de la IA a nivel empresarial", añade Ustárroz.

PaperStream 6.0: el software que convierte el escaneo en inteligencia

Si el canal es el motor, la tecnología es el combustible. En este sentido, la llegada de PaperStream 6.0 supone un salto cualitativo en la forma en que las organizaciones capturan, procesan y utilizan la información.

La nueva versión introduce capacidades avanzadas de integración con soluciones de terceros mediante APIs, incluyendo OCR de formularios y validación de datos, lo que abre la puerta a nuevas aplicaciones en la gestión de información estructurada.

A esto se suman mejoras clave en el control de calidad, con sistemas que permiten definir niveles de confianza en los datos capturados y priorizar revisiones, reduciendo tiempos y errores.

Pero quizá el cambio más relevante está en la simplificación: los nuevos conectores personalizados permiten crear integraciones sin necesidad de programación, acercando la automatización a un mayor número de empresas y facilitando el trabajo del canal.

Además, funcionalidades como la integración con Microsoft Outlook o las nuevas opciones de importación de archivos reflejan una clara orientación a la operativa real de las organizaciones, donde la agilidad y la eficiencia marcan la diferencia.

El futuro pasa por el canal (y por quien sepa aprovecharlo)

El mercado está cambiando rápido. Las empresas ya no buscan productos, buscan resultados. Y en ese escenario, el canal se convierte en el eslabón crítico entre la tecnología y el negocio.

PFU lo tiene claro: el crecimiento no vendrá solo de la innovación tecnológica, sino de la capacidad de sus partners para llevar esa innovación al mercado en forma de soluciones reales, útiles y escalables.

Con un ecosistema de canal consolidado, un programa en constante evolución y una apuesta tecnológica alineada con las nuevas demandas, la compañía refuerza su posicionamiento en Iberia en un momento en el que la digitalización deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural.

Porque, en definitiva, el futuro de la gestión documental no se juega en el escáner, sino en todo lo que ocurre después. Y ahí, el canal tiene la última palabra.

