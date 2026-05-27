La adopción acelerada de la IA aumenta los riesgos de seguridad en la nube para las empresas, según el ‘2026 Cloud Security Report’ de Check Point Software
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El 77% de las empresas actualiza la seguridad para la inteligencia artificial, pero solo el 26% puede aplicarla, lo que demuestra una creciente brecha de seguridad de la IA
Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), pionero y líder global en soluciones de ciberseguridad, ha advertido en su informe ‘2026 Cloud Security Report: Enter the AI Era’ del creciente desfase entre la rápida adopción de la inteligencia artificial y la capacidad real de las organizaciones para proteger sus entornos cloud. El informe revela cómo el principal desafío ya no es únicamente la falta de visibilidad sobre la nube, sino la dificultad para gobernar, controlar y aplicar políticas de seguridad en tiempo real en infraestructuras cada vez más influenciadas por la IA. La incorporación masiva de IA está transformando la actividad dentro de los entornos cloud: cambia la forma en la que interactúan los usuarios, cómo se comunican las aplicaciones y las vías de entrada utilizadas por los ciberdelincuentes.
Según el informe, este año, el 77% de las organizaciones ya ha adaptado su estrategia de seguridad cloud para responder al auge de la IA. Sin embargo, solo el 26% asegura disponer de la arquitectura necesaria para implementar esas medidas de forma efectiva, lo que evidencia una brecha de 51 puntos entre la intención y la capacidad. Mientras tanto, los atacantes están armando herramientas basadas en IA para acelerar campañas de phishing, desarrollar malware y ejecutar ataques cada vez más sofisticados y automatizados. El impacto ya es tangible: el 78% de las organizaciones informó de incidentes de seguridad confirmados o sospechosos relacionados con la IA durante el año pasado.
"El informe confirma lo que muchos profesionales de la seguridad ya presienten", asegura Paul Barbosa, vicepresidente de Cloud Security y SASE en Check Point Software. "La adopción de la IA ha superado a la arquitectura construida para gobernarla. Los agentes están actuando dentro de sistemas en vivo; los datos se mueven a través de servicios de IA externos y la mayoría de las empresas aún carece de la visibilidad y la aplicación para mantener el ritmo. Check Point Software cree que la seguridad debe integrarse en la arquitectura desde el principio. Comenzando en la capa de infraestructura, a través de las nubes y, especialmente, en el tiempo de ejecución (runtime). Para garantizar una verdadera protección, la visibilidad, el control y la seguridad deben estar garantizados en cada uno de los niveles donde operen las cargas de trabajo de la IA", añade.
El informe arroja las siguientes conclusiones:
Para abordar estos desafíos, el informe destaca la necesidad de una arquitectura unificada y que priorice la prevención en la nube, el centro de datos, el SaaS y los endpoints. El enfoque de Seguridad de Red de Malla Híbrida (Hybrid Mesh Network Security) de Check Point Software ofrece:
El informe ‘2026 Cloud Security Report: Enter the AI Era’ se puede descargar aquí.
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