VivaOliva impulsa la agricultura regenerativa en Jaén con la formación de un centenar de agricultores

El programa formativo de la Fundación PepsiCo ha abordado tanto la gestión del suelo y el uso eficiente del agua como el desarrollo de proyectos de emprendimiento. De la mano de Earthworm Foundation, The Regen Academy, The Sustainable Smallholder y la Universidad de Granada, los agricultores han profundizado en los beneficios de las prácticas regenerativas Más de un centenar de agricultores de la provincia de Jaén han participado en tres talleres de la segunda edición del programa VivaOliva. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación PepsiCo, tiene como objetivo fomentar la adopción de prácticas de agricultura regenerativa en el olivar jienense y fomentar el emprendimiento.

Los talleres, impartidos de manera presencial, han abordado aspectos clave para impulsar prácticas regenerativas y avanzar hacia un desarrollo más sostenible del sector. A través de estas formaciones, centradas en la gestión del suelo, el uso eficiente del agua y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, los agricultores han podido acceder a contenidos relevantes, resolver dudas, conocer todo lo que implica crear un negocio y compartir experiencias, facilitando la aplicación práctica de la agricultura regenerativa en su día a día.

Uno de los talleres, impartido por Earthworm Foundation y The Regen Academy, partners de VivaOliva, ha abordado la identificación de las necesidades del suelo a través de plantas bioindicadoras. Los agricultores han podido comprobar sobre el terreno como estas especies silvestres revelan la salud, fertilidad, pH, estructura y nivel de nutrientes del suelo, sirviendo como herramienta natural para el diagnóstico directo.

El segundo taller ha girado en torno a la gestión del suelo y el agua, y los participantes han conocido la relevancia de reducir de la erosión para mejorar la retención de suelo, agua y nutrientes. Impartido por el Dr. Jesús Rodrigo Comino, profesor de la Universidad de Granada, la formación ha permitido a los asistentes profundizar en distintas estrategias prácticas adaptadas a contextos agrícolas diversos para mostrar la variedad de opciones que se pueden desarrollar.

Por otra parte, The Sustainable Smallholder, partner del programa que promueve el crecimiento de los pequeños agricultores a través de la innovación y la tecnología, ha impartido un taller para el desarrollo de proyectos e iniciativas emprendedoras. En la formación se han ofrecido herramientas prácticas y contexto legal para su puesta en marcha, y los participantes han elaborado el primer prototipo de sus ideas de negocio en el ámbito rural.

"En la Fundación PepsiCo creemos que el futuro de la alimentación empieza con los agricultores y la tierra que cuidan. A través de VivaOliva, apoyamos la adopción de prácticas regenerativas que protegen los recursos naturales, fortalecen los medios de vida y ayudan a prosperar a las comunidades rurales. Este programa refleja cómo convertimos nuestro propósito en acción para contribuir a construir sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes mediante iniciativas arraigadas en el ámbito local", afirma Andrea Pont, responsable de programas de la Fundación PepsiCo en Europa.

Estas actividades forman parte la segunda edición del programa VivaOliva, que este año incorpora a 35 nuevos agricultores, ampliando así el alcance de la formación y el acompañamiento práctico en técnicas de agricultura regenerativa a 200 productores de la cooperativa SCA Bedmarense. Además, esta colaboración con la SCA Bedmarense tiene un impacto directo en los hogares, ya que la cooperativa suministra el aceite de oliva que Alvalle utiliza para la elaboración de sus gazpachos.

El programa también impulsa la inclusión económica, el relevo generacional, el emprendimiento y la profesionalización del sector. Todo ello a través de prácticas sostenibles que generan beneficios tanto en la productividad del olivar como en el desarrollo de las comunidades rurales.

Lanzado en 2025 para dar respuesta a las necesidades de los agricultores y fomentar la agricultura regenerativa en los olivares, la primera edición de VivaOliva benefició a más de 150 agricultores de Jaén. Gracias a la inversión de la Fundación PepsiCo, el programa impulsó la adopción de prácticas regenerativas y promovió iniciativas destinadas a acelerar el relevo generacional y reforzar el futuro del sector agrícola.

