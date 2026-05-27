Grafton impulsa su expansión en España con la apertura de su nueva oficina en Sevilla

La compañía amplía su presencia en el sur de España para dar respuesta a la creciente demanda de talento especializado en los sectores clave de la región Grafton, firma orientada a la selección de mandos intermedios y perfiles cualificados de Gi Group Holding, refuerza su presencia en Andalucía con la apertura de su nueva oficina en Sevilla, ubicada en uno de los principales ejes empresariales de la ciudad: la Avenida República Argentina.

La apertura es una apuesta de la compañía por un mercado estratégico como es el andaluz, con el objetivo de acompañar a las empresas en la captación de talento especializado, así como para contribuir al desarrollo del tejido empresarial local.

Especialización y foco en sectores estratégicos en Andalucía

La comunidad andaluza está experimentando un crecimiento relevante en ámbitos como tecnología, logística o industria, lo que ha impulsado la demanda de perfiles cada vez más especializados que resultan difíciles de atraer. En este contexto, contar con un conocimiento profundo del mercado, de los perfiles y de las necesidades reales de las compañías resulta clave para dar respuesta a estos retos.

Así, desde Sevilla, la compañía centrará su actividad en las principales divisiones especializadas con alta demanda de talento del mercado andaluz. Además, la oficina sevillana actuará como centro de coordinación para otras áreas geográficas como Extremadura, Canarias, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, reforzando el papel estratégico de capital hispalense dentro de la estructura territorial de Grafton en España. Entre las divisiones destacan: Finance & Accounting, Sales & Marketing, Engineering & Logistics, IT & Digital, Life Sciences & Healthcare, Human Resources y Tax & Legal. Este modelo de consultores especializados por sector de Grafton permitirá ofrecer un servicio más cercano y ágil a las empresas del sur de España.

Para Javier Ferraro, Associate Director de Grafton, "con esta apertura, Grafton consolida su apuesta por Andalucía como un enclave estratégico dentro de su crecimiento en España y afianza su papel como socio clave para empresas y profesionales andaluces".

Así, la compañía avanza en su plan de expansión nacional, ampliando su presencia en las principales ciudades españolas y reforzando su posicionamiento como especialista en selección de talento cualificado, en línea con las necesidades de un mercado laboral cada vez más exigente.

