​La firma de hipotecas sigue creciendo en marzo y alcanza las 46.661 firmas, un 9% más que en el mismo mes de 2025

El sector ha registrado, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de marzo, un total de 46.661 operaciones hipotecaria, un 9% respecto al mismo mes del año 2025, un indicador que confirma que el activo inmobiliario sigue captando el interés inversor y residencial. La confianza de los hogares, aunque cautelosa, se mantiene firme, apoyada principalmente por una oferta hipotecaria que ha sabido adaptarse a las nuevas realidades financieras.

Esto significa que el crecimiento se ha moderado, pero si tenemos en cuenta el acumulado podemos ver que venimos de un 2025 de crecimiento constante.



La cifra acumulada del trimestre refuerza la idea de que la demanda embalsada sigue. Hay que recordar, por ejemplo, que en marzo de 2025 se firmaron 42.831 hipotecas, lo que supuso un crecimiento del 44,44% comparando con el dato de 2024 (29.653).

El tipo de interés de las hipotecas fijas sube un 0,13%

En cuanto a las condiciones de mercado, el tipo de interés medio de las hipotecas fijas se sitúa actualmente en el 2,84%. Este nivel de precios ha provocado que el sector se decante por la seguridad financiera, dado que casi el 64% de los nuevos préstamos contratados durante este periodo son a tipo fijo. Esta tendencia refleja una clara preferencia del usuario por la predictibilidad y la estabilidad en el pago de sus cuotas a largo plazo, distanciándose del riesgo que suponen las fluctuaciones del euríbor en las opciones variables.

Por otro lado, el importe medio de estas operaciones se eleva a los 174.132 euros, lo que supone un incremento interanual del 10,1%. Este aumento en el volumen medio por préstamo sugiere no solo una revalorización continuada de los activos inmobiliarios, sino también una tendencia hacia la absorción de inmuebles de mayor valor, lo cual es indicativo de unos perfiles de comprador cada vez más solventes y con una capacidad de endeudamiento estructurada para un horizonte temporal extenso.

Es preciso, sin embargo, realizar una lectura cautelosa ante la actual divergencia de tendencias que estamos monitoreando entre las hipotecas y las compraventas. Mientras observamos este crecimiento sólido y continuado en la firma de hipotecas, el mercado de compraventas presenta una dinámica notablemente más contenida.

Estamos ante un punto de inflexión donde la actividad hipotecaria se mantiene en niveles de fortaleza, pero donde las dinámicas de cierre de operaciones de compraventa ya no van de la mano en términos de crecimiento acelerado. Este fenómeno de desacoplamiento podría estar señalando una mayor dificultad para acceder al primer mercado o una prudencia extrema por parte de los vendedores, ajustando sus expectativas al alza. El mercado español parece estar entrando en una fase de ajuste fino, donde la solidez financiera de los compradores será, en última instancia, el factor determinante para mantener este dinamismo en lo que resta de año.

No hay que olvidarse de los cambios de hipotecas. En este mes de marzo los datos de subrogación han caído un 28,3%. Hay que tener en cuenta que estamos analizando los datos de marzo y los usuarios aún no han tenido tiempo de sufrir las consecuencias de la subida del euríbor, que empezó precisamente ese mes. Esperamos que en los próximos datos del INE veamos reflejado el aumento de esta cifra.