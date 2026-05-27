Eduardo Noriega da vida al asesino Jarabo en la nueva película de Emilio Martínez-Lázaro

Ha comenzado el rodaje de 'Jarabo', la nueva película de Emilio Martínez-Lázaro, uno de los cineastas más importantes y populares del cine español, ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín por Las palabras de Max y director de grandes éxitos como 8 apellidos vascos, El otro lado de la cama, Las 13 rosas o La voz de su amo.



Inspirada en hechos reales, Jarabo reconstruye la historia de José María Jarabo, el asesino que conmocionó a la España de finales de los años 50 y cuyo juicio se convirtió en un fenómeno social sin precedentes. Seductor, elegante, perteneciente a una familia acomodada y convertido en una figura obsesiva para la prensa y la opinión pública, Jarabo fue uno de los primeros criminales mediáticos de nuestro país.

Con una puesta en escena elegante y oscura, la película retrata el descenso de un hombre refinado y autodestructivo hacia la violencia más brutal, al tiempo que explora la fascinación colectiva por el crimen, el nacimiento del morbo mediático y las contradicciones de una sociedad marcada por las apariencias y la represión.

Eduardo Noriega interpreta a Jarabo, uno de los personajes más complejos y perturbadores de su carrera: un hombre magnético y decadente cuya historia provocó una mezcla de horror, fascinación y admiración pública en plena España franquista.

A su lado, Lucía Guerrero interpreta a Beryl, la mujer inglesa de la que Jarabo se enamora obsesivamente y cuya relación marcará el rumbo final de su vida.

El reparto principal se completa con Jose Coronado y Karra Elejalde, dos de los intérpretes más reconocidos del cine español contemporáneo acompañados de Luis Callejo, Andrés Gertrudix o Jorge Sanz.

SINOPSIS

Madrid, finales de los años 50.

José María Jarabo vive rodeado de apariencias: trajes impecables, hoteles de lujo, amistades de alta sociedad y una seducción irresistible. Pero detrás de esa imagen sofisticada se esconde un hombre arruinado, adicto y emocionalmente devastado por su relación con Beryl, una mujer inglesa casada de la que se enamora obsesivamente.

Mientras intenta sostener una vida que ya se derrumba, Jarabo entra en una espiral de humillaciones, deudas y violencia que culminará en un crimen brutal capaz de paralizar al país entero.

Convertido en un fenómeno mediático sin precedentes, admirado por algunas mujeres y perseguido por una opinión pública fascinada por su figura, Jarabo acabaría transformándose en el rostro más oscuro y seductor de la crónica negra española.

JARABO es una producción de Enrique Cerezo Producciones con la participación de RTVE, Prime Vídeo y el ICAA (Ministerio de Cultura)