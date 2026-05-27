Empresas
Etiquetas

Ivonne Rando lanza un taller online gratuito para ayudar a emprendedores y networkers a crecer en redes sociales con autenticidad y estrategia

Comunicae
miércoles, 27 de mayo de 2026, 10:22 h (CET)
Tras meses recibiendo cientos de mensajes, consultas y peticiones a través de redes sociales por parte de emprendedores y profesionales del network marketing que buscan aprender a comunicar mejor, atraer clientes y hacer crecer sus negocios digitales, la mentora y estratega de negocio Ivonne Rando ha decidido abrir al público una formación gratuita online que se celebrará el próximo 4 de junio a las 19:00h

La iniciativa nace después del impacto generado por los contenidos, estrategias y sistemas que Ivonne Rando lleva implementando con sus clientes y alumnos dentro de Alma CEO Academy, donde ayuda a emprendedores a potenciar su presencia digital, mejorar su comunicación y transformar sus redes sociales en canales de atracción y crecimiento profesional.


"Durante meses he recibido mensajes de personas bloqueadas, frustradas o perdidas con sus redes sociales. Personas que sienten que tienen algo valioso que aportar, pero no saben cómo comunicarlo ni cómo diferenciarse en un mercado saturado de información. Por eso decidí crear este taller", explica Ivonne Rando.


Durante esta formación gratuita se presentará oficialmente el "Sistema de Activación Magnetik", un método diseñado para ayudar a emprendedores y networkers a activar su comunicación, posicionarse con más seguridad y generar conversaciones estratégicas desde redes sociales sin depender únicamente de perseguir contactos o publicar contenido sin dirección.


El taller está especialmente dirigido a personas del sector del emprendimiento y el multinivel que desean:


- Mejorar su comunicación en redes sociales.


- Aprender a atraer prospectos con mayor facilidad.


- Ganar claridad y estructura en su negocio digital.


- Perder el miedo a exponerse frente a la cámara.


- Posicionarse con más autoridad y coherencia en internet.


Ivonne Rando es fundadora de Alma CEO Academy, conferencista y mentora especializada en negocios conscientes, liderazgo y comunicación estratégica para emprendedores digitales. En los últimos años ha trabajado acompañando a networkers y emprendedores a construir marcas personales más sólidas y sistemas de crecimiento más alineados con su identidad y propósito.


El acceso al taller será gratuito previa inscripción.


Fecha: 4 de junio de 2026
Hora: 19:00h (España)
Modalidad: Online en directo
Más información e inscripciones próximamente en las redes oficiales de Ivonne Rando y Alma CEO Academy.


Noticias relacionadas

SegurChollo presenta su estudio anual 2026 sobre precios de seguros de vida y salud

El comparador especializado analiza más de 4.000 precios de seguros de vida, 2.101 registros de seguros de salud y más de 50 códigos postales para mostrar cómo influyen la edad, el capital, la modalidad, la compañía, los copagos y la zona geográfica en el precio final SegurChollo, comparador especializado en seguros de vida y de salud, ha presentado su estudio anual SegurChollo 2026: precios de seguros de vida y salud en España, un informe elaborado para ayudar a los consumidores a entender mejor por qué cambia el precio de los seguros personales y qué variables deben tener en cuenta antes de contratar.

La adopción acelerada de la IA aumenta los riesgos de seguridad en la nube para las empresas, según el ‘2026 Cloud Security Report’ de Check Point Software

El informe revela cómo el principal desafío ya no es únicamente la falta de visibilidad sobre la nube, sino la dificultad para gobernar, controlar y aplicar políticas de seguridad en tiempo real en infraestructuras cada vez más influenciadas por la IA. La incorporación masiva de IA está transformando la actividad dentro de los entornos cloud: cambia la forma en la que interactúan los usuarios, cómo se comunican las aplicaciones y las vías de entrada utilizadas por los ciberdelincuentes.

Grafton impulsa su expansión en España con la apertura de su nueva oficina en Sevilla

Así, la compañía avanza en su plan de expansión nacional, ampliando su presencia en las principales ciudades españolas y reforzando su posicionamiento como especialista en selección de talento cualificado, en línea con las necesidades de un mercado laboral cada vez más exigente.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios