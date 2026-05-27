Ivonne Rando lanza un taller online gratuito para ayudar a emprendedores y networkers a crecer en redes sociales con autenticidad y estrategia

Tras meses recibiendo cientos de mensajes, consultas y peticiones a través de redes sociales por parte de emprendedores y profesionales del network marketing que buscan aprender a comunicar mejor, atraer clientes y hacer crecer sus negocios digitales, la mentora y estratega de negocio Ivonne Rando ha decidido abrir al público una formación gratuita online que se celebrará el próximo 4 de junio a las 19:00h La iniciativa nace después del impacto generado por los contenidos, estrategias y sistemas que Ivonne Rando lleva implementando con sus clientes y alumnos dentro de Alma CEO Academy, donde ayuda a emprendedores a potenciar su presencia digital, mejorar su comunicación y transformar sus redes sociales en canales de atracción y crecimiento profesional.

"Durante meses he recibido mensajes de personas bloqueadas, frustradas o perdidas con sus redes sociales. Personas que sienten que tienen algo valioso que aportar, pero no saben cómo comunicarlo ni cómo diferenciarse en un mercado saturado de información. Por eso decidí crear este taller", explica Ivonne Rando.

Durante esta formación gratuita se presentará oficialmente el "Sistema de Activación Magnetik", un método diseñado para ayudar a emprendedores y networkers a activar su comunicación, posicionarse con más seguridad y generar conversaciones estratégicas desde redes sociales sin depender únicamente de perseguir contactos o publicar contenido sin dirección.

El taller está especialmente dirigido a personas del sector del emprendimiento y el multinivel que desean:

- Mejorar su comunicación en redes sociales.

- Aprender a atraer prospectos con mayor facilidad.

- Ganar claridad y estructura en su negocio digital.

- Perder el miedo a exponerse frente a la cámara.

- Posicionarse con más autoridad y coherencia en internet.

Ivonne Rando es fundadora de Alma CEO Academy, conferencista y mentora especializada en negocios conscientes, liderazgo y comunicación estratégica para emprendedores digitales. En los últimos años ha trabajado acompañando a networkers y emprendedores a construir marcas personales más sólidas y sistemas de crecimiento más alineados con su identidad y propósito.

El acceso al taller será gratuito previa inscripción.

Fecha: 4 de junio de 2026

Hora: 19:00h (España)

Modalidad: Online en directo

Más información e inscripciones próximamente en las redes oficiales de Ivonne Rando y Alma CEO Academy.

