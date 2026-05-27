Ivonne Rando lanza un taller online gratuito para ayudar a emprendedores y networkers a crecer en redes sociales con autenticidad y estrategia
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Tras meses recibiendo cientos de mensajes, consultas y peticiones a través de redes sociales por parte de emprendedores y profesionales del network marketing que buscan aprender a comunicar mejor, atraer clientes y hacer crecer sus negocios digitales, la mentora y estratega de negocio Ivonne Rando ha decidido abrir al público una formación gratuita online que se celebrará el próximo 4 de junio a las 19:00h
La iniciativa nace después del impacto generado por los contenidos, estrategias y sistemas que Ivonne Rando lleva implementando con sus clientes y alumnos dentro de Alma CEO Academy, donde ayuda a emprendedores a potenciar su presencia digital, mejorar su comunicación y transformar sus redes sociales en canales de atracción y crecimiento profesional.
Durante esta formación gratuita se presentará oficialmente el "Sistema de Activación Magnetik", un método diseñado para ayudar a emprendedores y networkers a activar su comunicación, posicionarse con más seguridad y generar conversaciones estratégicas desde redes sociales sin depender únicamente de perseguir contactos o publicar contenido sin dirección.
El taller está especialmente dirigido a personas del sector del emprendimiento y el multinivel que desean:
- Mejorar su comunicación en redes sociales.
- Aprender a atraer prospectos con mayor facilidad.
- Ganar claridad y estructura en su negocio digital.
- Perder el miedo a exponerse frente a la cámara.
- Posicionarse con más autoridad y coherencia en internet.
Ivonne Rando es fundadora de Alma CEO Academy, conferencista y mentora especializada en negocios conscientes, liderazgo y comunicación estratégica para emprendedores digitales. En los últimos años ha trabajado acompañando a networkers y emprendedores a construir marcas personales más sólidas y sistemas de crecimiento más alineados con su identidad y propósito.
El acceso al taller será gratuito previa inscripción.
Fecha: 4 de junio de 2026
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