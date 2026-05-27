Ana Torrero da el salto al mercado internacional tras el éxito de su libro en España con una edición en inglés impulsada por LIOC Editorial

La autora y terapeuta Ana Torrero prepara el lanzamiento internacional de La Ola de Transformación. Un viaje interior, cuya traducción al inglés verá la luz en junio de 2026 de la mano de LIOC Editorial, abriendo así las puertas de su mensaje de crecimiento personal y transformación a miles de lectores de habla inglesa La literatura enfocada en el desarrollo personal y el bienestar emocional continúa despertando el interés de lectores de todo el mundo, y una de las voces españolas que ahora da el salto al mercado anglosajón es la de Ana Torrero.Tras la acogida de su obra en España, la autora lanzará durante este mes de junio de 2026 la edición en inglés de La Ola de Transformación. Un viaje interior, una publicación realizada junto a LIOC Editorial que busca ampliar el alcance de un mensaje profundamente humano y espiritual.

Ana Torrero ha dedicado gran parte de su vida al estudio y la exploración del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Profesora de yoga y meditación, terapeuta transpersonal y maestra de Reiki, su trayectoria profesional ha estado marcada por el acompañamiento a personas que desean iniciar procesos de autoconocimiento y sanación personal.

La obra, publicada originalmente en español, ha conectado con lectores que buscaban respuestas más profundas en medio de una sociedad marcada por el estrés, la desconexión emocional y la búsqueda constante de sentido. El libro propone un viaje introspectivo donde la autora comparte experiencias, aprendizajes y reflexiones nacidas tanto de su formación como de su propia transformación personal.

"Este libro nace de su propia transformación, y es una invitación a descubrir que el verdadero poder está dentro de ti". Una idea que resume la esencia de una obra que no pretende imponer respuestas, sino abrir espacios de reflexión y conciencia.

El lanzamiento internacional representa un nuevo paso en la trayectoria de la autora y también una apuesta estratégica por acercar este tipo de contenidos al público de habla inglesa, un mercado donde las temáticas relacionadas con mindfulness, espiritualidad práctica y crecimiento interior mantienen una gran demanda editorial.

Desde LIOC Editorial, responsables también de la publicación original, se ha trabajado en la adaptación y traducción de la obra para mantener intacta la sensibilidad del mensaje y la esencia emocional del texto. La editorial, especializada en libros de autor y proyectos de posicionamiento editorial, acompaña así a Ana Torrero en un proceso que busca llevar su propuesta más allá de las fronteras españolas.

La Ola de Transformación. Un viaje interior aborda cuestiones relacionadas con la energía, las creencias limitantes, el estrés emocional, el ego, la conciencia y la conexión con uno mismo. El libro invita al lector a realizar un viaje interior profundo, combinando espiritualidad, reflexión y experiencias personales narradas desde una perspectiva cercana y humana.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre sus lectores es la cercanía con la que la autora comparte experiencias personales y reflexiones profundas. En uno de los fragmentos del libro, Ana Torrero escribe: "Cambiar un hábito no ocurre porque alguien nos lo diga, sino porque, después de mucho tiempo, comprendemos el daño que nos hacemos".

La obra también incorpora vivencias reales de viajes y procesos personales que sirven como hilo conductor para transmitir mensajes de transformación y despertar interior. Entre ellos, la autora relata un viaje a la India que marcó profundamente su visión de la vida y su conexión espiritual, convirtiéndose en uno de los momentos más inspiradores de su proceso personal.

El éxito de este tipo de libros refleja una tendencia social cada vez más evidente: la necesidad de encontrar herramientas emocionales y espacios de calma en un contexto marcado por la velocidad, la hiperconexión y la presión constante. En ese escenario, autores como Ana Torrero logran conectar con lectores que buscan reconectar consigo mismos desde una perspectiva más consciente y humana.

La edición en inglés permitirá ahora que ese mensaje llegue a nuevos países y culturas. El lanzamiento previsto para junio de 2026 abre una nueva etapa para la autora, que continuará desarrollando proyectos relacionados con el bienestar emocional, la meditación y el crecimiento personal.

En las páginas finales de su obra, Ana Torrero deja uno de los mensajes más inspiradores del libro: "Ahora es tu momento. Permítete ser valiente. Permítete soltar lo que ya no sirve. Permítete vivir desde la conexión, desde la gratitud".

Una reflexión que resume el espíritu de una obra que, tras conquistar a numerosos lectores en España, se prepara ahora para iniciar una nueva ola de transformación a nivel internacional.

