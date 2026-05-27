Cómo preparar el jardín para este verano

La llegada de las altas temperaturas transforma terrazas, patios y zonas exteriores en espacios protagonistas del día a día. Con el verano cada vez más cerca, crece el interés por acondicionar cada rincón del hogar para disfrutar del aire libre con mayor comodidad, funcionalidad y bienestar.

En ese escenario, Ferrocano Suministros reúne una amplia selección de soluciones para jardín, mantenimiento exterior y cuidado de piscinas, combinando productos especializados, equipamiento técnico y artículos pensados para facilitar la preparación de los espacios exteriores antes de la temporada estival.

Piscinas preparadas para una temporada de uso intensivo La puesta a punto de las piscinas requiere algo más que una limpieza superficial. El mantenimiento del agua, la filtración y la automatización de determinadas tareas se han convertido en aspectos prioritarios para garantizar un uso cómodo durante todo el verano. Dentro de su catálogo, Ferrocano Suministros dispone de productos específicos para el tratamiento del agua, como floculantes, cloro de acción rápida, reguladores de pH, cobertores, antialgas, arena de sílex para filtros y soluciones desinfectantes adaptadas a distintos tipos de instalaciones.

La tienda online también incorpora equipos técnicos orientados a optimizar el mantenimiento diario, entre ellos bombas de filtración, cloradores salinos, bombas de calor y robots limpiafondos automáticos capaces de limpiar suelo, paredes y línea de flotación de forma autónoma. A ello se suman depuradoras, accesorios de limpieza, duchas solares, iluminación LED para piscina y sistemas diseñados para mejorar la eficiencia energética y reducir el tiempo dedicado al cuidado de las piscinas.

La oferta incluye además piscinas desmontables, spas hinchables, bombas autoaspirantes y limpiafondos hidráulicos pensados para facilitar el mantenimiento en viviendas particulares, alojamientos turísticos y espacios de uso compartido. Algunos equipos incorporan conectividad WiFi y sistemas inverter destinados a optimizar el consumo energético durante toda la temporada estival.

Espacios exteriores pensados para disfrutar del verano El acondicionamiento del exterior también gana protagonismo durante los meses de calor. La categoría de jardín de Ferrocano Suministros incluye soluciones para crear zonas más cómodas y funcionales, desde mobiliario exterior y cenadores hasta barbacoas, mangueras, sistemas de riego y maquinaria para el mantenimiento de superficies y césped.

Entre los productos disponibles destacan conjuntos de mobiliario de ratán, tumbonas para piscina, cenadores metálicos, enrolladores de manguera y herramientas a batería destinadas al cuidado del exterior. También forman parte del catálogo mesas plegables, hamacas, balancines, cortacéspedes, podadoras, carros para mangueras y equipos orientados al mantenimiento eficiente de jardines y terrazas durante los meses de mayor uso.

Además, la oferta incorpora artículos orientados al ocio al aire libre, como colchonetas, neveras portátiles, barbacoas de gas y carbón, tiendas de playa, cenadores con laterales abatibles y accesorios para camping y playa, configurando una propuesta adaptada a distintas necesidades durante la temporada estival.

Con más de 25 años de trayectoria y una amplia red logística, Ferrocano Suministros continúa ampliando su catálogo online para facilitar el acceso a soluciones destinadas al mantenimiento, acondicionamiento y disfrute de los espacios exteriores durante el verano.

