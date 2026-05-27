Vuelve el Concurso de Relatos de Canal Sénior para impulsar la creatividad literaria

La Asociación Canal Sénior ha puesto en marcha la tercera edición de su Concurso de Relatos, una iniciativa que busca fomentar la escritura creativa y dar visibilidad a historias protagonizadas por personas mayores.





El certamen, ya consolidado dentro de la programación cultural de la entidad, mantiene su formato habitual: los participantes podrán enviar relatos breves de temática libre, siempre que el protagonista tenga 65 años o más. La organización también vuelve a poner el foco en la tecnología, que será un elemento valorado positivamente dentro de las historias.





La convocatoria está abierta a personas mayores de edad residentes en España. Los textos deberán ser originales e inéditos, estar escritos en castellano y no superar las 500 palabras. Cada autor podrá presentar un máximo de dos relatos.





En cuanto a los premios, el concurso repartirá 750 euros para el primer clasificado, 500 euros para el segundo y un kit digital para el tercero. Además, se concederá un premio especial del público, dotado con 150 euros, al relato más votado por la comunidad.





Desde la organización recuerdan que la participación en ediciones anteriores ha sido muy elevada, con cerca de 800 relatos recibidos, lo que ha convertido el certamen en una de las iniciativas culturales con mayor participación dentro del entorno sénior.





El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026 a través de la plataforma oficial del concurso.



