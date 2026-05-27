La periodista Samanta Villar debuta en el teatro junto a la icónica actriz Mariola Fuentes en la nueva comedia 'Miénteme'

La reconocida periodista y comunicadora Samanta Villar se sube por primera vez a un escenario para protagonizar, junto a la icónica actriz Mariola Fuentes, la nueva comedia “Miénteme”, una producción de No Somos Nadie, compañía que continúa consolidándose como una de las productoras emergentes más importantes dentro del panorama teatral actual.



Tras el éxito de “Pensionistas”, la divertida comedia protagonizada por Rosa Benito, Irma Soriano y Loreto Valverde, la productora vuelve a apostar por un proyecto que combina talento, humor y una mirada contemporánea sobre las relaciones humanas.

En “Miénteme”, el público descubrirá una faceta hasta ahora desconocida de Samanta Villar, conocida por su sólida trayectoria periodística y su capacidad para conectar con el público a través de la televisión. En esta ocasión, Villar da un paso más en su carrera artística al enfrentarse al reto del escenario, mostrando su versatilidad y una sorprendente vis cómica.

A su lado estará Mariola Fuentes, una de las actrices más queridas y reconocidas del cine, el teatro y la televisión en España. Con una larga trayectoria interpretativa y una capacidad única para la comedia, Fuentes aporta a la obra su experiencia escénica y su inconfundible personalidad interpretativa.

La combinación de ambas artistas promete una química escénica tan inesperada como brillante, dando vida a una comedia fresca, inteligente y llena de situaciones hilarantes que invita al público a reflexionar, entre risas, sobre las verdades, las mentiras y las complejas dinámicas de las relaciones personales.

Con “Miénteme”, No Somos Nadie reafirma su apuesta por el entretenimiento de calidad, reuniendo a figuras reconocidas del panorama cultural en proyectos teatrales capaces de conectar con el gran público.

La obra inicia su gira nacional el próximo día 2 de septiembre en el Teatre Talia de Valencia.