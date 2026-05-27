Tres libros imprescindibles ante la histórica visita del Papa León XIV a España

La editorial Sevilla Press ha vuelto a editar y distribuir una nueva edición de los tres libros que tiene editados sobre el Papa León XIV del que se ha celebrado su primer aniversario de pontificado el pasado 8 de mayo de 2026, y realizará su primer viaje a España el 6 de junio de este año.



La celebración del primer aniversario del pontificado el 8 de mayo se conmemoró en el santuario de la Bienaventurada Virgen María del Santo Rosario de Pompeya, Italia, un sitio de devoción mariana que mencionó en su primera aparición pública.

Robert Francis Prevost, originario de Chicago (EE.UU., nacido el 14 de septiembre de 1955) y con nacionalidad peruana por su labor misionera, asumió como el Papa número 267 bajo el nombre León XIV.

En septiembre del pasado 2025 combinó su 70 cumpleaños con eventos previos al aniversario, como el rezo del Ángelus en Plaza San Pedro y una ceremonia por mártires del siglo XXI en San Pablo Extramuros.

El Papa, además de visitar España el próximo 6 de junio, recorrerá Italia con seis viajes, el cual comenzó en Pompeya el 8 de mayo para el aniversario, seguido de Lampedusa el 4 de julio, enfocándose en temas como migración y paz. Este santuario, fundado por Bartolomé Longo (canonizado por él en octubre de 2025), resalta su devoción mariana.

El “Primer libro sobre León XIV, Diez crónicas de urgencia sobre el nuevo Papa” fue editado en la ciudad de Sevilla y coordinado por el periodista Miguel Gallardo, que cuenta con las aportaciones en forma de crónicas de los periodistas Paco Correal, Manuel Capelo, Javier Rubio, Sergio Morante y Paloma Cervilla, el historiador Pablo Borrallo, el cirujano Fernando de la Portilla de Juan, el catedrático de Derecho Juan Antonio Martos, el abogado José Joaquín Gallardo y el filólogo Antonio Puente Mayor.

“El libro- comenta Miguel Gallardo- cuenta además de con las diez crónicas exclusivas que le dan el nombre, con la biografía, historias, curiosidades, primeras palabras y primera homilía como Papa de León XIV. Y un álbum gráfico extenso de cien fotografías a color, la mayoría de ellas de la etapa misionera en Perú, que con tan grato recuerdo guardan los peruanos y peruanas.”

Los autores de esta obra son Paloma Cervilla, periodista de The Objetive es una de las periodistas que estuvo en directo en Roma como envida especial y vivió en primera persona el cónclave, al igual que el periodista Sergio Morante que lo hizo para Canal Sur Tv tanto el funeral del Papa Francisco como la elección del nuevo Papa.

Javier Rubio, es periodista especializado en información religiosa en ABC de Sevilla y autor del libro “Levantemos el corazón”.

José Joaquín Gallardo, ex decano del Colegio de Abogados de Sevilla, medalla de la ciudad de Sevilla y autor del libro “ Sevilla la ciudad más amada”.

Francisco Correal, periodista de Diario de Sevilla, lo fue también de El País y El Correo de Andalucía, medalla de la ciudad de Sevilla y autor de “Como sigue llorando Sevilla” entre otros libros.

Pablo Borrallo es Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y autor de un gran número de libros el último de ellos dedicado al Conde de Regla, el hombre más rico del mundo del siglo XVIII.

Manuel Capelo Hernández ha sido director adjunto de ABC de Sevilla y es Doctor en Comunicación y periodista.

Fernando de la Portilla de Juan es fundador ONG Médicos con Iberoamérica (IBERMED). Catedrático de la Facultad de Medicina de Sevilla y también Medalla de la Ciudad de Sevilla y autor junto a siete médicos más del libro “Relato Médico de la pasión, según Sevilla.”

Juan Antonio Martos Núñez, doctor en Derecho Penal, cofrade de Sevilla y autor del libro “Esperanza Macarena, Rosa de Oro”, y “Proceso Jurídico de la Pasión” entre otros muchos títulos.

Y el filólogo Antonio Puente Mayor, colaborador de El Correo de Andalucía.

"León XIV, De misionero peruano a Santo Padre" es el segundo libro de la editorial Sevilla Press. Es una biografía completa de su vida en Perú, además de un amplio álbum fotográfico de toda su vida, crónicas desde Perú de gente que lo conoció en primera persona y todas las primeras palabras que pronuncio tras ser elegido Papa desde las de su nombramiento, primera homilía, y homilía de la primera misa de inicio de su pontificado.

Este libro también fue presentado, junto a un tercero, la edición de bolsillo del primer libro, por lo que fueron tres los libros sobre el nuevo Papa que se presentaron con carácter nacional el mismo día.