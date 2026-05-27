Textilo analiza las tendencias de merchandising corporativo para el verano 2026
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La empresa especializada en merchandising corporativo identifica los productos y colores que marcarán la temporada estival, y advierte sobre los errores de planificación que acaban costando más de lo previsto
El verano concentra uno de los picos de mayor demanda del año en merchandising corporativo. Festivales, eventos de empresa, campañas de marca e incorporaciones de empleados generan una presión de producción que penaliza especialmente a las marcas que no han planificado con suficiente antelación. Textilo, empresa española especializada en merchandising corporativo que ha trabajado con más de 500 empresas, publica su análisis de tendencias para la temporada estival de 2026.
Productos y diseño: hacia dónde se mueve el sector
En cuanto a color, los tonos tierra, arcilla, terracota, arena, verde sage, mantienen su presencia junto a una incorporación progresiva de pastel: lavanda, azul cielo y rosa palo ganan protagonismo en prendas y bolsas. Los saturados como amarillo limón o azul cobalto funcionan en contextos de festival con perfiles de marca más expresivos. Negro, blanco roto y navy continúan liderando el volumen de producción por su versatilidad.
Desde el punto de vista del diseño, el sector muestra un patrón claro: los mejores resultados se obtienen con logos de tamaño contenido y bien ubicados, paletas reducidas y prendas que el receptor valore más allá del evento para el que fueron creadas.
Los errores de planificación más frecuentes y sus consecuencias
La falta de producto disponible en el pico de demanda, junio y julio, significa perder las semanas de mayor actividad sin posibilidad de recuperarlas. La producción urgente puede duplicar el coste del mismo artículo, al sumar costes de flete aéreo y reducir las opciones de personalización. Las decisiones apresuradas también tienen un impacto en el resultado final: tejidos de menor calidad, diseños sin validar o colores que no encajan con la identidad de marca generan un merchandising que comunica lo contrario de lo que se buscaba.
Hay tres aspectos técnicos que la industria identifica como fuente habitual de errores: no prever la distribución de tallas antes de producir, saltarse la validación de muestras físicas para ganar tiempo, y asumir que el color en pantalla se trasladará directamente al tejido. Ninguno de los tres atajos ahorra tiempo a medio plazo.
La regla general del sector es clara: la planificación del merch de verano debería comenzar, como mínimo, con tres meses de antelación respecto al momento de uso o distribución.
Sobre Textilo
La alianza entre LIOC Editorial y Mentoryx abre una nueva etapa para la revista de la organización, con una apuesta más constante por la visibilidad de referentes, emprendedores y autores que buscan dejar huella a través de sus historias, conocimientos y experiencias A partir de junio de 2026, LIOC Editorial pasará a gestionar la revista oficial de Mentoryx, en una colaboración que nace con el propósito de reforzar el impacto de los contenidos, ampliar la presencia de voces inspiradoras y acercar todavía más el conocimiento práctico y humano al tejido emprendedor y empresarial.
La empresa especializada en merchandising corporativo identifica los productos y colores que marcarán la temporada estival, y advierte sobre los errores de planificación que acaban costando más de lo previsto El verano concentra uno de los picos de mayor demanda del año en merchandising corporativo.
Los equipos participantes han trabajado ideas para dar respuesta al reto de ¿Cómo innovar en el ámbito de lo social para mejorar el bienestar de las personas y su entorno?, con propuestas en las que la tecnología actúa como facilitadora para dar respuesta a retos reales: desde el cuidado de personas con Alzheimer o menores con TEA, hasta la prevención de incendios, la protección del entorno marino, la mejora de la seguridad vial el acceso a la educación para niños y niñas hospitalizados, la salud mental, la desconexión digital o el acceso a la vivienda.